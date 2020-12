Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

La date prévue est presque là, le lancement de Cyberpunk aura lieu ce 10 décembre dans le monde entier, mais cela ne signifie pas que certaines parties du jeu ne sont plus disponibles sur le réseau. Et est-ce qu’en dépit du fait que CD Projekt RED a constamment insisté pour que les fans ne partagent pas le contenu du jeu avant le 10 décembre, certaines parties du jeu ont inévitablement trouvé leur place sur Internet, en particulier dans la partie en sueur et humide de L’Internet.

Nous vous conseillons de ne pas rechercher ce contenu si vous envisagez d’acheter le jeu, car Cyberpunk 2077 est une expérience qu’il vaut mieux apprécier fraîche … ou assez fraîche pour un jeu que le monde des joueurs attend depuis des années. Mais Internet fonctionne comme ça, et la plupart des scènes de sexe à la première personne du jeu sont déjà disponibles sur Pornhub. Ce contenu est 100% spoiler et pour les personnes de plus de 18 ans, nous n’attacherons donc pas de liens vers le contenu, pour les … curieux.

On a beaucoup parlé du contenu sexuel de Cyberpunk 2077 et cela est prévu depuis l’année dernière, lorsque les développeurs ont révélé que les scènes de sexe seraient réalisées avec la capture de mouvement, donnant un sentiment hyper réaliste à ces scènes. Certainement le jeu auquel vous ne joueriez pas devant vos parents.

