Il reste très peu de choses pour que le lancement de Cyberpunk 2077 devienne une réalité, quelque chose qui semblait impossible après tant de retards. Mais le jeu de CD Projekt RED C’est ici, et l’étude polonaise a publié des nouvelles qui peuvent être d’un grand intérêt pour les utilisateurs de PC.

Le compte officiel Cyberpunk 2077 a confirmé que le jeu sera compatible avec GeForce Now dès le jour de sa sortie. Au cas où vous ne savez pas de quoi il s’agit, c’est le Service de jeu cloud NvidiaPar conséquent, de cette manière, si vous ne disposez pas d’un ordinateur qui répond aux exigences minimales ou recommandées du jeu exigeant CD Projekt RED, grâce à ce mode, il est possible de profiter de l’aventure en se connectant au réseau.

Avec GeForce Now, vous pouvez jouer à Cyberpunk 2077 via le cloudCette fonction sera l’un des avantages que la version de Cyberpunk 2077 sur GOG. En plus de cela, les membres fondateurs de GeForce NOW découvriront le jeu avec RTX ON, pour profiter pleinement des avantages de la technologie de lancer de rayons qu’offre le jeu. Bien sûr, ils indiquent que le jeu via GeForce NOW sera disponible en anglais au lancement et qu’une prise en charge linguistique supplémentaire sera incluse peu de temps après.

Nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 arrive en magasin ensuite 10 décembre, étant l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, nous avons déjà passé de nombreuses heures à profiter de Night City et nous vous disons tout dans notre analyse de Cyberpunk 2077.

