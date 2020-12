Cyberpunk 2077 était l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années bien que, malheureusement, sa première n’était pas aussi bonne que ce que les joueurs attendaient vraiment. Cela est arrivé avec certaines erreurs qui pour beaucoup ont été impardonnables et, à partir de là, un chemin plein d’obstacles a commencé pour l’étude polonaise qui tente de résoudre sur la base de nouvelles mises à jour de jeu qui corrigent les bugs.

Malgré ces mises à jour, l’un des doutes des joueurs était lié au multijoueur de Cyberpunk 2077. Continuez-vous vos projets pour une sortie prochaine? Cette réponse a été proposée par Adam Kicinski, PDG de CD Projekt RED, qui a indiqué dans une réunion récente avec les investisseurs qui, pour le moment, ce mode de jeu n’est pas leur priorité.

Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED

Actuellement, l’étude demande qu’ils soient autorisés à contrôler la situation et qu’à leur tour, ils soient autorisés à effectuer des évaluations supplémentaires. Pour le moment, ils ont le multijoueur loin de leurs plans, sans savoir quand ils peuvent se concentrer dessus puisque leur esprit est actuellement déterminé à réparer le jeu de base. Bien sûr, ils disent que ce sera de quoi parler au début de l’année prochaine.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PC, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, GeForce Now et il peut également être apprécié sur Xbox Series et PlayStation 5. Malgré le fait que le jeu ne soit pas sorti avec la qualité attendue, de nombreux joueurs continuent à soutenir le studio et espèrent que tout ira bien très bientôt. En attendant, nous resterons attentifs aux nouvelles mises à jour et actualités qui arrivent.