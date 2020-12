Le lancement de Cyberpunk 2077 a été beaucoup plus robuste que nous n’aurions pu l’imaginer. Nous savions qu’un jeu de ce calibre pouvait arriver avec des erreurs et des bugs qui seraient corrigés par des correctifs, mais la situation est allée beaucoup plus loin que nous n’aurions osé le penser.

Il ne fait aucun doute que le principal coupable de la controverse entourant le lancement de Cyberpunk 2077 a été la version des consoles de la génération précédente. CD Projekt RED voulait couvrir plus qu’il ne pouvait assimiler, une réalité qui, avec le problème d’essayer d’adapter un jeu de nouvelle génération aux systèmes avec du matériel de 2013, a façonné un cocktail explosif qui a quitté le studio polonais. dans une situation compliquée.

Dans son état d’origine, la version Xbox One de Cyberpunk 2077 était un diaporama flou. Sur PS4, le jeu fonctionnait avec un peu plus de fluidité, et sur Xbox One X et PS4 les choses se sont considérablement améliorées, mais cela n’offrait pas une expérience totalement satisfaisante. Avec la sortie du patch 1.05, les choses se sont considérablement améliorées. La version Xbox One peut désormais être jouée avec des moyennes d’images beaucoup plus “raisonnables”, et de nombreux bugs ont été corrigés, mais la qualité graphique reste la même. C’est tout à fait normal, je vous l’avais déjà dit à l’époque qu’on ne pouvait pas s’attendre à des miracles avec un matériel aussi modeste.

Malgré les critiques, Cyberpunk 2077 a été un best-seller

Selon les dernières informations, Cyberpunk 2077 n’a vendu ni plus ni moins que 13 millions d’unités. Pour vous donner une idée de ce que signifie ce chiffre, donnons-lui un peu de contexte: il dépasse de 125% (plus du double) les ventes que The Witcher III a obtenues pendant la même période après son lancement.

Il est important de garder à l’esprit que ces 13 millions d’unités vendues sont chiffre résultant après actualisation des retours qu’ils ont effectués, jusqu’à présent, les utilisateurs. Il peut y avoir des variations à court ou moyen terme, mais le choc initial est déjà «terminé», donc je ne pense pas que nous verrons de grands changements à cet égard.

La version de Cyberpunk 2077 pour les consoles de nouvelle génération, y compris la Xbox Series S, rayures à un niveau plus qu’acceptable et offres une expérience très proche de celle dont on peut profiter sur un PC milieu de gamme, bien que pour vraiment profiter de tout ce que ce jeu peut offrir, nous devons avoir une configuration haut de gamme.

Il est vrai que, même réglé sur une qualité moyenne et une résolution de 1080p, Cyberpunk 2077 offre une superbe section technique, grâce à l’espace de Night City, au réglage soigné et à sa mise à l’échelle à la fois horizontalement et verticalement. Cependant, le fixer à une qualité maximale marque un énorme bond en avant et nous permet de comprendre pourquoi nous sommes confrontés à un jeu qui mérite vraiment d’être considéré comme une nouvelle génération, à tel point qu’en fait, même les consoles de nouvelle génération ne sont pas capables. pour le déplacer de manière vraiment optimale.

Comme je l’ai dit à l’époque, je pense que CD Projekt RED Il n’aurait pas dû sortir la version de Cyberpunk 2077 pour les consoles de la génération précédente, du moins pas dans son état initial. Le patch 1.05 a beaucoup peaufiné les choses, en particulier au niveau des performances, mais la qualité graphique qu’il présente sur Xbox One et PS4 est toujours très difficile à digérer, et je ne recommande donc toujours pas son achat sur les deux plates-formes.

PS4 Pro et Xbox One X ont une finition technique plus soignée grâce à l’augmentation de la résolution, mais cela ne me convainc pas non plus. PS5 et Xbox Series X changent complètement la situation, et ce sont les seules consoles où nous pouvons vraiment bien profiter de Cyberpunk 2077, car elles sont capables de le déplacer à 60 FPS et sans à-coups ni erreurs de chargement graves, grâce au SSD qu’elles utilisent.

CD Projekt RED a-t-il répondu aux attentes de vente de Cyberpunk 2077?

Eh bien non, mais vous serez surpris de savoir qu’il n’est pas loin non plus. Les analystes s’attendaient à ce que le jeu atteigne 15 millions d’exemplaires vendus, un objectif qui a échappé à 2 millions d’unités.

J’aimerais savoir combien d’unités de Cyberpunk 2077 ont été vendues sur Xbox One et PS4, et quelle plateforme a été celle qui a enregistré le plus grand nombre de retours. Pour le moment, il semble que je reste dans le doute, même si j’imagine que les consoles de la génération précédente auront été celles qui ont enregistré le plus de retours.

