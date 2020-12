Parfois, il pleut par temps humide, et il semble que dans le cas de Cyberpunk 2077, nous parlons d’inondations après inondations. Et il ne fait aucun doute qu’une partie (importante) de ses problèmes est directement liée à ses pratiques “discutables” au lancement de ce qu’on appelait le jeu de l’année, mais d’un autre côté il est également vrai que il y a des gens qui ont l’intention de faire le mois d’août à cause du titre de CD Projekt Red, salissant encore plus une image qui, à ce stade, n’a pas un prix trop élevé.

Le lancement désastreux de Cyberpunk 2077 pour les consoles de base de la génération précédente a entraîné des critiques à l’encontre de la société, Sony et Microsoft remboursant les acheteurs déçus et, comme nous l’avons appris hier, certains investisseurs envisagent de poursuivre CD Projekt Red pour avoir des informations cachées sur l’état actuel du développement pour PlayStation 4 et Xbox One. Des informations qui, si elles avaient été rendues publiques avant le lancement, auraient fortement pénalisé ses ventes, mais en contrepartie elles auraient évité la crise d’image, les retours et d’éventuels problèmes juridiques.

Tous ces problèmes, comme je l’ai déjà dit, sont des problèmes Cyberpunk 2077 dont nous pouvons directement tenir CD Projekt Red responsable, mais aussi il y en a d’autres dont l’étude est encore une autre victime, et c’est le cas de la version du jeu récemment apparue dans divers référentiels pour Android. Une surprise inattendue, puisque l’étude n’avait jamais discuté d’une version pour appareils mobiles.

Nouveau #Ransomware Android déguisé en jeu # Cyberpunk2077.

Téléchargé à partir d’un faux site Web imitant Google Play Store.

Extension: .coderCrypt

Famille: CoderWare / BlackKingdom https://t.co/JBudDP6vG1 pic.twitter.com/TdM4SAkFWl – Tatyana Shishkova (@ sh1shk0va) 16 décembre 2020

Malheureusement, et comme cela se produit généralement dans ces cas, après une surprise tentante et inattendue, en réalité, une menace pour la sécurité est trouvée. Tel que rapporté par l’expert en cybersécurité Tatyana Shishkova via son compte Twitter, un téléchargement qui prétendait être la version (inexistante) de Cyberpunk 2077 pour Android, il s’agit en fait d’un pathogène qui, une fois installé sur l’appareil, crypte les données de l’appareil et exige une rançon de 500 $ afin que la victime puisse récupérer ses fichiers.

Heureusement, un peu de recherche a permis à Shishkova de comprendre comment les personnes concernées peuvent trouver la clé de déchiffrement de ce ransomware se faisant passer pour Cyberpunk 2077 sans payer la rançon, comme expliqué dans cet autre tweet. Et, heureusement, la clé se trouve dans le malware lui-même, il est donc possible de la découvrir et de l’utiliser pour décrypter les fichiers.

C’est une de ces occasions en or pour se souvenir que un élément clé de la sécurité est d’agir avec sagesse. Si CD Projekt Red n’a jamais discuté d’une version de Cyberpunk 2077 pour Android, si le jeu supposé n’est pas dans Google Play mais est dans des référentiels tiers et s’il n’y a aucune mention de cette version sur le site du développeur … le mieux est de passer.