Cyberpunk 2077 Cela prend plus de 8 ans de développement et nous sommes maintenant très proches de sa première prévue le 10 décembre. Finalement CD Projekt Red a montré les premières images du fonctionnement du jeu attendu en PS4 Pro et PS5 en rétrocompatibilité et le résultat est très surprenant.

Il faut dire que bien que la différence de matériel entre les PS4 Pro et PS5 C’est épouvantable, la console de la dernière génération est très chère et le jeu est meilleur que quiconque sur ce matériel. La vidéo en question a 6 minutes de jeu variant entre les deux consoles et montre différents segments jouables.

N’oubliez pas que le jeu sera disponible au lancement pour PC, PS4, Xbox One et Stadia. Il sera également sur les consoles de nouvelle génération, bien que par compatibilité ascendante. Dans un proche avenir arrivera la version officielle pour PS5 et Xbox Series X qui tirera le meilleur parti de la génération.

Ici vous pouvez voir la comparaison:

