Les tournages sont à l’ordre du jour dans Night City

Après 8 ans d’attente et plusieurs retards en cours de route, le 10 décembre, notre voyage à Night City commence. Cyberpunk 2077 sera lancé dans moins d’une semaine sur PS4, PC et Xbox One pour montrer au monde ce dont il est capable CD Projekt RED. Mais avant de commencer à jouer, vous devez y aller doucement. L’ambitieux RPG futuriste en monde ouvert a un patch du jour 1, et nous savons déjà l’espace dont vous aurez besoin.

Patch Cyberpunk 2077 Jour 1

Le créateur de contenu DreamCastGuy joue déjà le nouveau truc du studio polonais. Profitant du fait qu’il a déjà accès au jeu, il a partagé sur Twitter la taille du téléchargement et de l’installation du patch initial pour Cyberpunk 2077. Et combien cela occupe-t-il? Dans la version Xbox One, il couvre un total de 43,5 Go d’espace disque dur. Un nombre considérable, même si nous étions déjà conscients que ce serait un gros match. Sans surprise, sa version physique est livrée sur deux disques.

Pour les curieux, Cyberpunk 2077 dispose d’un patch de 43 Go pour un jour. pic.twitter.com/BKuWInTpJA – DreamcastGuy examine Cyberpunk2077 (@DreamcastGuy) 3 décembre 2020

Savoir plus: La nouvelle bande-annonce de Cyberpunk 2077 présente le mode photo

Un téléchargement qui Il sera activé sur toutes les plateformes en même temps que vous souhaitez commencer à jouer. Quelque chose qui est déjà habituel dans les grands lancements, et qui peut être lié au demande pour CD Projekt RED de ne pas diffuser ni publier de vidéos Cyberpunk 2077 avant sa sortie. Quoi qu’il en soit, il reste moins à vivre l’histoire de V, une histoire pleine d’émotions, et que l’on peut vivre comme on veut.

▪ Date de sortie: 12/10/2020