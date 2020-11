Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nous avons presque atteint les 3 dates de sortie précédentes de Cyberpunk 2077, mais malgré cela nous n’avons pas été en mesure de jouer le titre car le dernier retard du titre a reporté sa première au 10 décembre, date à laquelle on s’attend à ce que nous puissions enfin le mettre mains sur. Plus que décourageant les fans, ces retards ont accru les attentes et les fans mangent tellement envie qu’ils accueillent tout aperçu de ce monde de science-fiction à bras ouverts. Si vous êtes l’un d’entre eux, alors c’est pour vous, car aujourd’hui un nouveau clip vidéo a été partagé qui montre comment le titre se fond avec la réalité.

Le matériel en question a été fourni par le duo fictif Cyberpunk 2077 Yankee and the Brave, interprété dans la vraie vie par Run the Jewels, un groupe composé d’El-P et de Killer Mike. Il s’agit d’un clip de la chanson No Save Point, qui en un peu plus de 2 minutes donne un aperçu de la façon dont le monde cyberpunk des jeux vidéo converge avec la réalité avec des effets très attractifs.

Dans le cas où vous l’avez manqué: soyez prudent, car des spoilers de jeu pourraient commencer à apparaître en ligne.

Les paroles de No Save Point en révèlent plus sur la tradition de Cyberpunk 2077

En un peu plus de 3 minutes, vous pouvez trouver des références au monde que CD Projekt RED crée et même dans une partie de la chanson il y a une référence à Keanu Reeves, l’acteur acclamé qui jouera Johnny Silverhand, l’un des personnages vedettes du nouvelle aventure cyberpunk. Le concepteur de la mission du jeu, Patrick Mills, a même laissé entendre que les paroles de la vidéo étaient conformes à la tradition du titre.

Nous vous rappelons que ce n’est pas la première fois que Cyberpunk 2077 fait une collaboration musicale avec des artistes. Il y a près d’un an, la chanteuse Grimes est apparue dans une vidéo et des mois plus tard, elle a partagé plus de détails sur l’histoire du personnage qu’elle jouera.

On ne vous en dit pas plus et mieux vaut vous laisser avec la vidéo de Run the Jewels.

Qu’as-tu pensé de la production? Avez-vous hâte de jouer le titre en décembre? Dites le nous dans les commentaires.

Si après avoir regardé le clip vidéo, vous vouliez voir plus de contenu Cyberpunk 2077, préparez-vous, CD Projekt RED organisera bientôt une autre présentation Night Wire.

Cyberpunk 2077 fera ses débuts le 10 décembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, PC et Google STADIA. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

