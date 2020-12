Nous vivons trop vite avec notre attention sur trop de stimuli, et une grande partie du blâme revient à l’ordinateur dans notre poche. Notre téléphone mobile est une passerelle vers une multitude de services et de contenus, donc pourquoi pas aussi en faire une porte vers l’art. Surtout quand nous n’avons rien d’autre à faire que de contempler, et qu’une application fait tout pour nous.

C’est le concept de DailyArt, une application pour téléphones mobiles essayez de nous montrer, au moins une fois par jour, une œuvre d’art sur notre smartphone. Au lieu de recevoir d’autres notifications, DailyArt essaie d’inspirer et, accessoirement, que l’on apprenne un peu, car ce qui est montré vient avec son texte informatif. La culture artistique à un coup de déverrouillage de l’écran.

Une œuvre d’art par jour

Tout comme les médecins et les diététistes recommandent de consommer cinq fruits par jour, DailyArt propose quelque chose de similaire mais avec une consommation intellectuelle, avec la consommation d’œuvres d’art. L’application a un fonctionnement extrêmement simple mais non moins louable: chaque jour, nous aurons de l’art en attente d’être apprécié ou consommé à travers une notification sur le mobile que nous pouvons configurer à l’heure souhaitée.

Comme le disent les développeurs eux-mêmes, DailyArt contient une archive avec plus de 2500 œuvres d’art de plus de 780 artistes, et chaque jour, nous avons l’un des premiers et la biographie de son créateur. Tout cela expliqué de manière simple, simple et agréable, afin que nous puissions consommer un peu de culture, même si ce n’est qu’une fois par jour. Idéal pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances dans ce domaine ainsi que pour ceux qui souhaitent se lancer.

Bien que l’application proposera automatiquement une œuvre d’art quotidienne, si nous le souhaitons nous pouvons fouiller dans votre base de données localiser de plus en plus d’œuvres contenues dans l’application. Tout ce que nous consultons peut être partagé et nous aurons également un widget au cas où nous préférerions placer DailyArt sur le bureau et le rendre plus accessible.

DailyArt – dose quotidienne d’histoire de l’art

