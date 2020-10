Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Après une série d’affrontements passionnants, Worlds 2020, le championnat du monde de League of Legends, a pris fin. Les meilleures équipes MOBA ont concouru pendant des jours pour être reconnues comme la meilleure équipe, mais une seule a pu en sortir victorieuse.

La grande finale du tournoi, qui s’est déroulée au stade Pudong, domicile de l’équipe de football SIPG de Shanghai, a opposé l’équipe sud-coréenne Damwon à l’équipe chinoise Suning.

Après plusieurs matchs pleins d’émotion et de moments tendus, Damwon est sorti vainqueur et a été sacré champion du monde 2020. Avec cela, les Coréens ont repris la coupe et ont mis fin à la bonne séquence que les équipes chinoises ont réalisée ces dernières années.

C’est ainsi que Damwon a célébré sa victoire aux Mondiaux 2020

Damwon a eu un grand tournoi dès les premiers stades, ce qui lui a permis d’atteindre les quarts de finale et les demi-finales, où il a affronté DRX, G2 Esports et d’autres équipes, qu’il a battu sans aucun problème.

Suning a également fait de même pour atteindre la grande finale, mais n’a pas pu battre Damwon lors des derniers matchs. Ainsi, Damwon a vaincu 3 -1 à l’équipe chinoise qui était à un pas de la victoire.

Nuguri, Canyon, ShowMaker, Ghost, Beryl, membres de Damwon, ont célébré leur victoire en grand. La finale a été jouée en personne, les joueurs ont donc pu relever la coupe ensemble.

Riot Games a partagé plusieurs articles pour célébrer la victoire de Damwon, afin que nous puissions voir juste le moment de la récompense. D’autre part, il est également possible de voir la grande finale dans son intégralité. Ci-dessous je vous laisse les publications.

SK Telecom T1 et Samsung Galaxy ont dominé la compétition de 2015 à 2017, mais c’est en 2018 et 2019 que les équipes coréennes ont perdu leur avance face aux victoires des équipes chinoises Invictus Gaming et FunPlus Phoenix. Désormais, avec la victoire de Damwon, la coupe est de retour entre les mains des équipes sud-coréennes.

League of Legends est disponible sur PC.