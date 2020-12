Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 18/12/2020 09:49

Au cours de l’été dernier, Capcom a partagé de nouvelles informations sur la cinquième saison de Combattant de rue v et les prochains personnages qui viendront à ce titre. Le premier d’entre eux est Dan, qui sera disponible pendant la saison d’hiver. Maintenant, la société japonaise nous a offert une fenêtre de lancement plus spécifique.

Récemment, Shuhei Matsumoto, producteur de Street Fighter V: Champion Edition, a révélé que Dan Hibiki viendra à ce jeu en février prochain.. Pour le moment, il n’y a pas de date précise. Voici ce que Matsumoto a commenté dans une déclaration:

«Comme spécifié dans les plans de la saison 5 que nous avons partagés cet été, notre premier personnage, Dan, est toujours prévu pour cet hiver et sortira en février. Nous comprenons que beaucoup d’entre vous attendent patiemment la sortie de la saison 5 et nous tenons à vous informer que nous travaillons actuellement pour diffuser ce contenu le plus rapidement possible. »