Celui qui a été pendant de nombreuses années l’un des visages de direction les plus connus de l’industrie du jeu vidéo, Peter Moore, revenu. Connu pour sa position dans la division jeux vidéo de Microsoft – nous laissant avec ses tatouages ​​l’un des grands moments de l’histoire de l’E3 – ainsi que pour Electronic Arts, il a signé pour Technologies Unity en tant que vice-président et chef de la division Sports & Live Entertainment du développeur de logiciels bien connu.

Je suis ravi de retrouver de vieux amis de l’industrie Peter Moore“Ce ne sera pas la nouvelle la plus importante de la journée, mais je suis heureux d’annoncer que je rejoins la talentueuse et incroyable équipe d’Unity Technologies”, a écrit Peter Moore lui-même via son compte Twitter personnel. «Je suis ravi de retrouver de vieux amis de l’industrie et de commencer à travailler sur des choses vraiment prometteuses. Plus de nouvelles à venir», a ajouté l’exécutif britannique.

De SEGA à EA via Microsoft: toute une vie entre les jeux vidéo

Peter Moore est un visage lié depuis il y a plus de 20 ans le secteur et un protagoniste privilégié dans son évolution, avec des postes aussi importants que celui de président et directeur des opérations de SEGA America entre la fin des années 90 et le début du siècle, une entreprise qu’il a quitté pour rejoindre les rangs de Microsoft à différents postes de responsabilité pour signer plus tard pour Electronic Arts, où il est resté jusqu’en 2017. À partir de cette année, il est devenu directeur exécutif de Liverpool, l’équipe de ses amours, quittant l’industrie jusqu’à maintenant.

Chez Unity Technologies, responsable de l’un des moteurs graphiques les plus prolifiques du marché, il coïncidera avec John Riccitiello, actuellement PDG. Pour le moment, plus aucun détail n’est apparu. Peter Moore, bien qu’en dehors du secteur, a continué de faire la une des journaux à travers différents entretiens. Récemment, par exemple, il a pris position contre le fait de considérer les coffres-forts comme des jeux de hasard.

