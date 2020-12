Un regard narratif sur le début de cette saison, qui sera disponible en 2021.

Le tournage de la deuxième saison de The Witcher se poursuit. Nous parlons, bien entendu, de cette production télévisuelle de Netflix avec Henry Cavill, qui suit les aventures du sorcier le plus connu de la littérature polonaise – et dans les jeux vidéo, grâce à des titres comme The Witcher 3 – alors qu’il affronte des monstres redoutables et collectionne ses contrats.

Eh bien, pour apaiser les angoisses de tous ces fans qui attendent avec impatience sa première, la plateforme de streaming a publié la première page du script de la deuxième saison de The Witcher, et traduit en espagnol. Un coup d’œil dans le texte, pour que vous commenciez à entrevoir dans votre esprit à quoi cela ressemblera le début de cette saison.

“Tu as suivi chacun de mes pas et massacré tout le monde avec qui j’ai traversé. Pourquoi? “Avec ces mots, il ouvrira Geralt de Rivia ses aventures dans la deuxième saison de la série, où la première page du scénario illustre déjà une scène macabre ce n’est pas coupé dans les détails. Une tragédie humaine, un danger imminent, le genre que seul un sorcier peut affronter. Finalement, tout ce que l’on attend dans la prochaine saison de The Witcher.

Avec sa création datée de 2021En l’absence de spécification d’un mois et d’un jour, la série Witcher devrait terminer son tournage en février, après avoir dû suspendre l’enregistrement en raison des positifs du coronavirus détectés sur votre ordinateur. Si l’attente semble éternelle, ce mois-ci plusieurs nouvelles images des décors de tournage ont été montrées, et un peu plus tôt, en novembre, Netflix nous a proposé un regard vidéo sur les monstres de la série.

Plus sur: The Witcher, The Witcher [Serie de TV], Netflix et séries télévisées et jeux vidéo.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');