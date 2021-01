La société taïwanaise a un bilan positif de deux mois pour la première fois en trois ans.

Ces derniers temps, nous vivons le curieux phénomène des entreprises que nous croyions décédées renaître de ses cendres. Un bon exemple de ceci est Motorola, qui après avoir été acheté par Lenovo a grandi comme de la mousse au point de redevenir pleinement rentable.

Eh bien, il semble que HTC il veut répéter ses pas et, selon les données des derniers mois, il est sur la bonne voie pour y parvenir. La société a signalé un chiffre d’affaires de 21,96 millions de dollars en décembre dernier, ce qui représente une croissance de 1% en tenant compte de la même période l’an dernier. Cela peut sembler peu mais, compte tenu de l’année très difficile que la plupart des entreprises ont traversée, et elles-mêmes, c’est un symptôme positif.

Novembre, pour sa part, a également été une première lueur d’espoir, avec un chiffre d’affaires de 19,8 millions de dollars et 0,96% de plus par rapport à novembre 2019.

HTC prend vie, et ce sera son nouveau Desire 21 Pro 5G

Un 2020 difficile qui s’améliore in extremis

2020 a été une année difficile pour tout le monde, les entreprises et les personnes. Très peu ont été sauvés de la gravure, bien qu’il y en ait eu, il n’y a plus rien à voir Xiaomi. Dans tout les cas ce n’était pas le tonique. La baisse des ventes a été mondiale et HTC n’a pas été épargné non plus, même si son truc avait déjà parcouru un long chemin.

Pourquoi dit-on ça? Parce que en 2019, il a récolté chute après chute, quelque chose qui présageait une fin proche. Comme on peut le voir dans son rapport financier, 2020 n’a pas changé de cap et les revenus ont continué de baisser fortement jusqu’en novembre.

Au cours des deux derniers mois de l’année, la société taïwanaise semble avoir pris son envol, accumuler deux mois consécutifs en positif pour la première fois depuis longtemps. En fait, pour voir quelque chose comme ça, il faudrait remonter à février-mars 2017.

Maintenant tout ce dont tu as besoin voir si cette tendance à la hausse se maintient. Pour l’instant, HTC aurait déjà posé la première pierre dans son objectif de résurgence avec le HTC Desire 21 Pro 5G. Il est encore trop tôt pour dire s’il parviendra à construire complètement son chemin.