S’il y a quelque chose à dire en faveur de Dark Matter, le grand pari fantastique de HBO, c’est qu’il fait un effort particulier pour montrer une nouvelle dimension de l’œuvre déjà célèbre et aimée de Philip Pullman du même nom.

Déjà dans la première saison, un casting de luxe dirigé par James McAvory et un batteur d’effets spéciaux a tenté de prendre l’essentiel d’une œuvre complexe pour créer une émission de télévision qui pourrait réconforter les téléspectateurs à la recherche de matériel de genre de bonne qualité, après la fin insatisfaisante de Game of Thrones. Mais la série a non seulement échoué, mais il est devenu un méli-mélo peu attrayant de toutes sortes de références à des franchises beaucoup plus réussies et efficaces.

Pour son dernier chapitre, le scénario a à peine retracé la qualité de son produit hybride et sa mise au point suffisamment solide pour assurer le renouvellement, ce qui s’est produit quelques semaines plus tard. La grande question des fans était de savoir si, avec une nouvelle opportunité, la série pouvait capturer le monde magique, plein de nuances et de métaphores de Pullman, en plus d’apporter un divertissement fantastique à l’écran digne des productions de HBO.

Cependant, la deuxième saison semble souffrir des mêmes problèmes que la précédente, notamment en raison de l’intention évidente de la production de transformer l’œuvre complexe, parfois spirituelle et presque toujours mystérieuse de Pullman, en un produit digestible et à la mesure de possible un puissant succès familial. Les mondes alternatifs imaginés par l’écrivain sont de retour aux bons endroits, regardant juste à droite et sous le bon poids narratif, mais l’ensemble du tissu semble toujours excessivement simple et manquant d’un vrai sens de la beauté et de la puissance de sa version littéraire. Et bien sûr, personne ne s’attend que la série peut capturer ou être un jumeau télévisé d’une saga beaucoup plus large et plus complexe, du moins s’il avait besoin d’être rassuré que Dark Matter avait l’intention de risquer un peu plus. Au moins assez pour créer un univers indépendant de l’œuvre aimée par des millions de lecteurs à travers le monde.

Il ne le fait pas, ou du moins pas de manière claire: après un bref récapitulatif des événements de la saison précédente – dans lequel Lord Asriel (James McAvoy) a ponté les autres mondes avec une série de conséquences compliquées qui comprenaient l’envoi de Lyra vers une destination inconnue -, la série essaie de faire ce qu’elle fait de mieux, ou ce que les producteurs considèrent comme nécessaire. La mise en scène qui se déroule est choquante et le premier aperçu du nouveau monde par Lyra (Dafne Keen) lors de sa découverte est une allégorie minutieuse de l’esprit profond et dense du livre. Mais la similitude s’arrête là et très vite tant de situations se produisent en même temps que le chapitre a un rythme effréné qui le rend parfois incompréhensible. Dark Matter est une pure ambition, c’est un regard sur le fantasme le plus raffiné et lié à la question cruciale sur les limites de la réalité, mais le scénario semble l’ignorer et lier l’idée de chaque événement à la possibilité qu’il soit agréable et coloré à l’écran.

La ville de Cittagàzze est tout ce que l’on peut attendre d’unique, et bien sûr, le voyage dans ce monde vide laisse un goût amer et désagréable. Cependant, la perception de sa qualité de lieu à la périphérie est beaucoup plus apparente que argumentative: la caméra se déplace d’un endroit à l’autre pour montrer le vide, mais la superposition des scènes manque de solidité assez pour comprendre le sens du pouvoir– de la beauté et de l’insolite – que le scénario essaie de montrer. Encore une fois, Dark Matter ne semble pas avoir assez de pouls pour fournir une explication dangereuse et audacieuse – ou du moins, un piège narratif – sur cette enclave insulaire dans laquelle tout semble être normal, sauf l’absence de quelqu’un. La série ne pose pas de questions, mais montre plutôt ce qui laisse l’intrigue au milieu d’un débat douloureux sur la possibilité et la suspicion.

La partie la plus excitante du chapitre est sans aucun doute les retrouvailles entre Lyra et Will (Amir Wilson), qui bien que pas aussi amical ou affectueux qu’on pourrait s’y attendre, donne le ton pour le lien entre les deux avec une gentillesse et un bon travail qui manque. dans le reste du chapitre. Les deux sont l’incarnation du bien – ou du moins, de l’équilibre – et aussi l’axe central du premier épisode. Ce qui donne une étrange qualité de charme à une complicité qui peu à peu devient plus forte et plus significative. L’argument laisse suffisamment de preuves pour faire comprendre que le reste des chapitres révélera toutes les nuances des deux personnages et surtout, les secrets que les deux gardent.

De l’autre côté de la porte entre les dimensions, Mme Coulter (Ruth Wilson) montre toute sa calomnie et une nouvelle séquence cruelle en montrant qu’elle est prête à torturer et à détruire avec un sourire éternel sur son visage. Quelque chose qui était déjà évident dans la première saison, mais que ce premier chapitre de la seconde souligne, peut-être parce que les atrocités commises par le personnage seront d’un intérêt considérable.

Quoi qu’il en soit, Coulter est à la hauteur de sa netteté habituelle dans son incarnation de l’ambition et du mal, qui reste l’un des points forts de la série. Qu’il torture une victime devant la caméra avec les yeux grands ouverts ou analyse soigneusement ce qui se passe au-delà de ce qu’il peut voir, l’incarnation de Wilson de l’obscurité intérieure est de plus en plus appropriée et intelligente.

Au grand soulagement des fans, malgré ses erreurs de scénario et de rythme, Dark Matter montre dans son premier chapitre de la deuxième saison la ferme intention du programme de préserver l’essence de la saga, ce qui était l’un des problèmes en cours de route. à laquelle la série a été confrontée dans ses chapitres précédents, qui ont reçu des critiques tièdes et un public plus ou moins stable.

Mais maintenant, le scénario est beaucoup plus conscient de ses petits espaces d’histoire épique, ainsi que de sa connexion avec un univers plus large, à peine montré mais là, si proche qu’il en est une intrigue invisible. Pleine d’une vitalité renouvelée, la série construit un jeu de petits pièges qui mènent à un nouveau monde– à plus d’un titre – et plus précisément, dans la mythologie de la saga, qui manquait tellement dans les épisodes précédents.

Bien que le chapitre entier soit une excellente introduction et en fait, il joue avec l’idée de l’intrigue de l’intrigue, c’est aussi une déclaration d’intentions: Dark Matter revient pour devenir quelque chose de complètement différent de ce qu’il était jusqu’à présent, ce qu’il est. peut-être une bonne nouvelle.

