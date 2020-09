La PS5 (ou PlayStation 5) est la console de prochaine génération tant attendue de Sony, elle coûte 499,99 $ / 449,99 £ / 749,95 AU $ et sera disponible à partir du 12 novembre 2020 (sur certains marchés).

Nous avons tous les détails de la PS5 ci-dessous, y compris des informations détaillées sur les prix et la disponibilité, alors lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur la PlayStation 5.

METTRE À JOUR: L’événement PS5 Showcase est terminé et nous connaissons maintenant le prix et la date de sortie de la PS5, ainsi que cinq nouveaux jeux ont été révélés, et nous avons pu découvrir la nouvelle « PlayStation Plus Collection » qui apporte un certain nombre de titres PS4 à la PS5 au lancement. .

Il n’y a vraiment pas grand chose à savoir sur la PS5, ce qui est bien car vous pouvez maintenant commencer à planifier la version que vous allez obtenir, les jeux que vous choisirez en premier, les accessoires dont vous aurez besoin, combien vous en aurez besoin. enregistrer et quand exactement il atterrira à votre porte.

Nous avons aperçu la conception de la PS5, vu la gamme de jeux PS5, y compris Horizon Forbidden West et Spider-Man: Miles Morales, et en savons beaucoup sur les spécifications et les fonctionnalités de la console. Ceux-ci incluent un SSD pour un chargement rapide, un traçage de rayons, un lecteur Blu-ray 4K intégré et une rétrocompatibilité avec des milliers de titres de la bibliothèque de jeux de la PS4.

Cependant, et peut-être plus important encore, nous connaissons désormais également le prix et la date de sortie de la PS5.

La PS5 est une console très différente de la PS4, avec son jeu de couleurs noir et blanc de l’ère spatiale qui ressemble un peu aux PlayStations du passé. Il y a plus d’une console PS5 cette année, cependant, comme Sony a également confirmé qu’il allait sortir une PS5 Digital Edition – une console rationalisée uniquement numérique sans lecteur de disque.

Enfin, nous en savons beaucoup sur les spécifications PS5, grâce au premier événement de révélation de Sony en mars. L’architecte système principal Mark Cerny a discuté de l’architecture système de la PS5, révélant le fonctionnement interne de la PS5.

Nous les couvrirons en détail ci-dessous, mais en ce qui concerne les spécifications, la PS5 fait basculer un processeur basé sur AMD Zen 2 avec 8 cœurs à 3,5 GHz, 16 Go de mémoire GDDR6 et un GPU RDNA 2 AMD personnalisé qui met 10,28 TFLOP de puissance de calcul. Cela peut sembler insensé si vous n’êtes pas à la hauteur de ce type de jargon, mais les futurs joueurs PS5 ont beaucoup de raisons d’être enthousiasmés.

Veut en savoir plus? Voici tout ce que nous savons sur la PS5 jusqu’à présent.

PS5: faits clés

Qu’Est-ce que c’est? La Sony PS5 est la console PlayStation de nouvelle génération.Quand sortira-t-il? Le 12 novembre aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, au Mexique, en Corée du Sud et le 19 novembre pour le reste du monde.Combien coûtera la PS5? 499,99 $ / 449,99 £ / 749,95 AU $ pour la console standard et 399,99 $ / 359,99 £ / 599,95 AU $ pour la PS5 Digital Edition.Que puis-je jouer dessus? Des tas de jeux! Ils incluent une nouvelle entrée Spider-Man, une suite d’Horizon Zero Dawn, un remake de Demon’s Souls, Resident Evil 8 et bien plus encore.Puis-je jouer à des jeux PS4 sur la PS5? Oui! La PS5 est rétrocompatible avec « presque tous » les jeux PS4 – les générations précédentes doivent encore être confirmées. Il sera lancé avec la prise en charge de la majorité des 100 meilleurs jeux PS4, mais il a été suggéré que la prise en charge s’étendra à la plupart des bibliothèques de la PS4. La PS5 prendra-t-elle en charge les accessoires PS4? La plupart. Le contrôleur DualShock 4 fonctionnera avec les jeux PS4 pris en charge, tandis que les bâtons d’arcade PS4 sous licence officielle, les bâtons de vol. les volants de course et certains casques PS4 sont pris en charge. La PS5 aura-t-elle la VR? Oh oui. La console de nouvelle génération prendra en charge le matériel PSVR actuel, et il y a aussi des rumeurs de PSVR 2.

God of War (Crédit d’image: SIE) (Crédit d’image: SIE Santa Monica Studio)Date de précommande PS5: 17 septembreDate de sortie de la PS5: 12 novembre (États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Mexique, Corée du Sud)Date de sortie PS5 reste du monde: 19 novembre

Sony a officiellement confirmé que la date de sortie de la PS5 est le 12 novembre pour les États-Unis, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, le Mexique et la Corée du Sud, tandis que le reste du monde devra attendre une semaine pour que la PlayStation 5 arrive en novembre. 19 – le mettant en concurrence directe avec la Xbox Series X, qui sort dans la même fenêtre.

La sortie dans cette période permet à la PS5 de se lancer aux côtés des prochains titres AAA tels que Assassin’s Creed: Valhalla, Cyberpunk 2077 et Call of Duty Black Ops: Cold War, qui doivent tous sortir en novembre, tout en évitant que le lancement ne se perde dans le shuffle du Black Friday – qui tombe deux semaines plus tard.

Quant aux précommandes PS5, elles ont ouvert presque immédiatement après l’événement Showcase, le 17 septembre.

Les précommandes de PS5 seront disponibles dès demain chez certains détaillants.Septembre 16, 2020

Prix ​​PS5

(Crédit d’image: Sony)Prix ​​PS5: 499,99 $ / 449,99 £ / 749,95 AU $Prix ​​de l’édition numérique PS5: 399,99 $ / 359,99 £ / 599,95 AU $

Sony a confirmé que le prix de la PS5 était de 499,99 $ / 449,99 £ / 749,95 AU $.

Cela rend la PS5 100 $ plus chère que le prix de lancement de la PS4 et de la PS4 Pro, et cela correspond au prix de la Xbox Series X.

Cependant, si c’est encore un peu trop riche pour votre portefeuille, il existe également une option plus abordable. Le prix de l’édition numérique PS5 est de 399,99 $ / 359,99 £ / 599,95 AU $, et bien que vous n’obteniez pas de lecteur de disque et qu’il soit plus cher que la Xbox Series S, cette variante offre toujours la même puissance et les mêmes performances que la console principale.

Conception PS5

(Crédit d’image: Sony)

Le design de la PS5 a été officiellement révélé le 11 juin 2020. Cette image ci-dessus est à quoi ressemble la console.

En ce qui concerne la révélation de la console elle-même, Sony l’a cloué – la cerise sur les jeux PS5 révèle l’événement, et avec quelques surprises en réserve également. Pas une, mais deux consoles PlayStation 5 seront lancées – une édition standard avec un lecteur de disque Blu-ray 4K et une édition numérique PS5 plus mince et sans disque (en savoir plus ci-dessous).

Les deux utilisent la charge USB-C pour leurs contrôleurs et peuvent utiliser un accessoire de caméra HD, ainsi qu’un nouveau casque sans fil PS5 et une télécommande multimédia. Les consoles elles-mêmes présentent un design frappant qui ne manquera pas de diviser les opinions.

Mélange sinueux de plastique noir et blanc avec un éclairage bleu en surbrillance, il est très éloigné des conceptions de «boîte noire» des précédentes consoles PlayStation. Ce qui n’a pas été révélé, cependant, ce sont les prix et la disponibilité précise, qui restent un mystère au-delà de la fenêtre «Vacances 2020» susmentionnée.

En outre, Sony a déclaré que l’interface utilisateur de la PS5 allait subir « une refonte à 100% de l’interface utilisateur de la PS4 » – ce que nous nous attendons à voir lors de la vitrine PS5.

Voici quelques photos du design PS5:

Image 1 sur 5

(Crédit d’image: Sony) Image 2 sur 5

(Crédit d’image: Sony) Image 3 sur 5

(Crédit d’image: Sony) Image 4 sur 5

(Crédit d’image: Sony) Image 5 sur 5

(Crédit d’image: Sony)

Spécifications PS5

Demon’s Souls pour PS5. (Crédit d’image: Sony / Du logiciel)CPU: Processeur basé sur AMD Zen 2 avec 8 cœurs à 3,5 GHz (fréquence variable)GPU: 10,28 TFLOP, 36 UC à 2,23 GHz (fréquence variable)Architecture GPU: RDNA personnalisé 2Interface mémoire: 16 Go GDDR6 / 256 bitsBande passante mémoire: 448 Go / sStockage interne: SSD personnalisé de 825 GoDébit d’E / S: 5,5 Go / s (brut), typique 8-9 Go / s (compressé)Stockage extensible: Emplacement SSD NVMeStockage externe: Prise en charge du disque dur USB (jeux PS4 uniquement)Lecteur optique: Lecteur Blu-ray UHD 4K

En plus de ce à quoi ressemble la PS5, nous en savons également assez sur les spécifications de la PS5. Sony a levé le capot sur la PlayStation 5 lors de son premier événement officiel de révélation de la PS5 en mars, nous donnant une idée de ce que la nouvelle PlayStation offre sous le capot – alors assurez-vous de consulter notre analyse des spécifications PS5.

(Crédit d’image: Sony)

L’importance du SSD

Le SSD est la clé de l’expérience PlayStation 5. Le stockage interne sera intégré à 825 Go pour le SSD personnalisé – c’est moins que ce que vous trouverez dans la Xbox Series X, mais avec une mise en œuvre tout aussi intelligente de la technologie.

Les SSD ne se chargent pas seulement plus rapidement, mais permettent en théorie des mondes ouverts plus grands. Les développeurs n’ont pas besoin de créer des jeux avec des mondes plus petits en raison des limitations des disques durs mécaniques, tandis que les disques SSD permettront également d’utiliser la mémoire système plus efficacement.

Les disques SSD ont plus de bande passante, de sorte que les données peuvent être chargées à partir du disque SSD lorsque cela est nécessaire, plutôt que des tas de données potentiellement inutiles chargées dans la RAM. En termes de gameplay purs, cela signifie que les jeux souffriront moins de la texture pop-in, tandis que les temps de chargement seront considérablement réduits lors de l’utilisation de l’option de voyage rapide d’un jeu. Le démarrage à partir du mode veille devrait également être généralement beaucoup plus rapide.

Vous aurez également plus de contrôle sur la façon dont vous installez et supprimez des jeux, ce qui signifie que vous pouvez simplement installer le mode multijoueur d’un jeu plutôt que le bloc complet de données. Cela permettra le lancement du gameplay direct, permettant aux joueurs de se lancer directement dans des aspects de différents jeux (tels que le match-making, continuer à sauvegarder le jeu, etc.) sans avoir à démarrer le jeu complet.

En ce qui concerne le stockage extensible, Sony semble autoriser des lecteurs PC NVMe standard, plutôt que des systèmes de stockage propriétaires sur lesquels la Xbox s’appuiera principalement. Cependant, il n’y a actuellement pas beaucoup de disques sur le marché qui utilisent l’interface PCIe 4.0 requise – ils doivent être capables d’une vitesse de transfert d’au moins 5,5 Go / s.

Les jeux PS4 sur PS5 fonctionneront très bien s’ils sont enregistrés sur un disque dur ordinaire, vous n’aurez donc pas besoin de puiser inutilement dans ce précieux espace SSD.

Interrogé sur la vitesse de la PlayStation 5 par rapport à sa console de génération actuelle lors d’une réunion de stratégie d’entreprise, Sony a déclaré optimiste que la PS5 «révolutionnerait l’expérience de jeu pour les utilisateurs» dans un document officiel de Sony.

Le PDG de Sony, Kenichiro Yoshida, a ajouté que le SSD personnalisé de la PS5 permettra des vitesses de traitement supérieures à celles de la PlayStation 4 – la PS5 offrant des vitesses de traitement 100 fois plus rapides que la PS4.

En fait, Epic Games a révélé que le SSD de la PS5 est si rapide que le développeur a dû retravailler sa démo technologique Unreal Engine 5 pour en tirer pleinement parti.

«La capacité de diffuser du contenu à des vitesses extrêmes permet aux développeurs de créer des environnements plus denses et plus détaillés, ce qui change notre façon de penser le contenu en streaming», a déclaré Nick Penwarden, vice-président de l’ingénierie d’Epic Games, à VG247. nos sous-systèmes d’E / S de base pour Unreal Engine avec la PlayStation 5 à l’esprit. «

(Crédit d’image: Sony)

Un processeur et un GPU personnalisés – ce que cela signifie pour la rétrocompatibilité

Nous savions déjà que Sony utilisera la technologie de processeur Zen 2 d’AMD, avec huit cœurs et 16 threads. Cependant, lors de l’événement de mars, il a été révélé que la PS5 délivrerait des fréquences de 3,5 GHz – ainsi, la PlayStation 5 fonctionnera 8x Zen 2 Cores à 3,5 GHz (à des fréquences variables) sur les 8x Jaguar Cores de la PS4 à 1,6 GHz. C’est un énorme saut de performance.

Passez au GPU, et vous regardez le GPU AMD RDNA 2, lui-même personnalisé. Il utilise 36 unités de calcul plafonnées à 2,23 GHz. Un pic de performance de calcul de 10,28TF a été déclaré pendant l’événement.

Ce qui est intelligent, c’est que cette combinaison permet à la PS5 de gérer facilement la rétrocompatibilité PS4 – via l’architecture GPU plutôt que des heures de codage. Presque tous les 100 meilleurs jeux PS4 seront entièrement compatibles au lancement. Les jeux PS4 seront pris en charge nativement sur le silicium GPU, mais ici, le GPU semble émuler les puces graphiques PS4 et PS4 Pro, ce qui est une solution étrange, et pas aussi intéressante que la méthode de la Xbox Series X, qui sera également capable de mettre à l’échelle précédente Jeux de génération Xbox et ajout du HDR à des titres auparavant sans HDR.

(Crédit d’image: Sony)

Technologie audio 3D Tempest

La PS5 bénéficiera d’un support audio 3D, grâce au nouveau Tempest Engine. C’est un système incroyablement puissant: si le PSVR peut prendre en charge «50 sources sonores assez décentes», selon Cerny – le système audio distinct du PSVR étant l’un des systèmes audio les plus complexes du jeu pour le moment – le Tempest Engine de la PS5 peut en supporter des centaines .

L’exemple utilisé par Cerny l’a décrit en termes de précipitations. Aujourd’hui, le son de la pluie dans un jeu est une seule piste audio, mais la PS5 serait théoriquement capable de vous laisser entendre des gouttes de pluie individuelles, en fonction de l’endroit où se trouve le personnage du joueur.

«Là où nous nous sommes retrouvés, c’est une unité avec à peu près la même puissance et la même bande passante SIMD (instruction unique, données multiples) que les huit cœurs Jaguar de la PS4 combinés», a déclaré Cerny.

L’attention que Sony accorde à son moteur audio Tempest suggère qu’il pourrait s’agir de l’arme secrète de l’arsenal PlayStation 5. Lors d’une réunion de stratégie d’entreprise pour Sony, un diaporama a appelé la PlayStation 5 une «évolution du son».

«En installant une unité de traitement audio 3D personnalisée sur PS5, nous avons permis de proposer des expériences audio 3D diverses et sophistiquées», lit-on dans la diapositive. « Les joueurs peuvent ressentir un son qui se déplace de l’avant vers l’arrière, du haut vers le bas et tout autour d’eux. »

(Crédit d’image: Sony)

« Si nous devions utiliser les mêmes algorithmes que PSVR, cela suffit pour quelque chose comme cinq mille sources sonores – mais bien sûr, nous voulons utiliser des algorithmes plus complexes, et nous n’avons pas besoin de quelque chose comme ce nombre de sons. »

Le meilleur de tous est peut-être la façon dont vous ferez l’expérience de cela – même une simple paire d’écouteurs au lancement sera en mesure de profiter du sentiment de présence et de directionnalité que Sony promet ici, la société s’engageant également à prendre en charge plus tard plusieurs -des systèmes surround avec la technologie.

Mais c’est un projet en cours pour Sony. Pour modéliser avec précision le positionnement des données surround, Sony doit créer une carte de fonction de transfert liée à la tête, ou HRFT. Il s’agit essentiellement d’un algorithme distinct qui fonctionne le mieux si le système connaît la forme précise de vos oreilles.

« Peut-être que vous nous enverrez une photo de votre oreille, et nous utiliserons un réseau neuronal pour choisir le HRTF le plus proche de notre bibliothèque », taquina Cerny. « Peut-être que vous nous enverrez une vidéo de vos oreilles et de votre tête, et nous en ferons un modèle 3D et synthétiserons le HRTF. Peut-être que vous jouerez à un jeu audio pour régler votre HRTF, nous serons subtilement le changer au fur et à mesure que vous jouez, et revenir sur le HRTF qui vous donne le score le plus élevé, ce qui signifie qu’il vous correspond le mieux. «

Rétrocompatibilité avec les accessoires PS4

Bien que la PS5 ne prenne pas en charge tous les accessoires PS4, elle semble prendre en charge la majorité des périphériques.

Pour commencer, votre fidèle DualShock 4 fonctionnera sur PS5, mais uniquement pour les jeux PS4 pris en charge. Cela signifie que vous ne pourrez pas jouer à des jeux exclusifs PS5 comme Horizon Forbidden West en utilisant votre pad existant, par exemple, mais vous pourrez l’utiliser lors de la lecture d’un jeu PS4 rétrocompatible.

Pour les joueurs qui ont déjà acheté un volant de course, un bâton d’arcade ou un bâton de vol sous licence officielle, ceux-ci fonctionneront également avec les jeux PS5 et les jeux PS4 pris en charge. En outre, les casques sans fil Platinum et Gold, ainsi que les casques tiers connectés via USB ou la prise audio du DualShock 4, fonctionneront également sur PS5. Cependant, l’application compagnon du casque n’est pas compatible avec PS5.

Mais qu’en est-il de PlayStation VR? Eh bien, Sony n’abandonne pas de sitôt la prise en charge de son casque de réalité virtuelle. Les contrôleurs de mouvement PS Move et le contrôleur de visée PS VR fonctionneront avec les jeux PSVR pris en charge sur PS5, et la caméra PlayStation sera également compatible. Cependant, la caméra PlayStation nécessitera un adaptateur qui sera fourni sans frais supplémentaires aux utilisateurs de PS VR.

Édition numérique PS5

(Crédit d’image: Sony)

Parallèlement à la PS5 standard, Sony publie également une PS5 Digital Edition – une version sans disque de la console de nouvelle génération. Cette console uniquement numérique présentera les mêmes spécifications que la PS5 standard, dans un package plus simple.

La PS5 Digital Edition voit Sony évoluer vers ce qui devient de plus en plus un passe-temps sans support physique, comptant sur les joueurs pour qu’ils utilisent des téléchargements numériques et des services de streaming plutôt que d’acheter des jeux ou des films sur du matériel sur disque.

Cela rendra certainement l’échange de jeux avec des amis un défi, ainsi que leur échange, et les magasins de jeux seront probablement un peu inquiets par sa présence – surtout si cela s’avère nettement moins cher que la version principale de la machine. Mais pour ceux qui aiment construire une bibliothèque physique, la console sur disque reste au moins une option.

Nous nous attendons à ce que la PS5 Digital Edition soit moins chère, bien que l’on ne sache pas à quel point. Après tout, il y a encore une quantité considérable d’énergie nouvelle dans l’édition numérique – dont aucune n’est beaucoup moins chère lorsque le plateau de disque est retiré. Cela pourrait constituer une option plus abordable pour ceux qui sont sur le point d’acheter, mais il est peu probable qu’il soit bon marché.

La Xbox One S All-Digital Edition était environ 50 $ / 50 £ moins chère que son alternative traditionnelle, ce qui signifie que nous pouvons prédire un écart de prix similaire entre la PS5 et la PS5 Digital Edition. Mais ne vous attendez pas à une réduction énorme.

Nous nous attendons à connaître le prix de la PS5 Digital Edition lors de la vitrine PS5 de Sony le 16 septembre.

Contrôleur PS5 DualSense

(Crédit d’image: Sony)

La PS5 sera livrée avec une nouvelle manette de jeu, celle que Sony surnomme le contrôleur DualSense PS5, pas le DualShock 5, comme vous vous en doutez. Un autre point de départ est la palette de couleurs noir et blanc qui est audacieuse – et susceptible de semer la discorde. C’est la conception confirmée dans l’image ci-dessus, et elle est étroitement reflétée par la conception de la console PS5, comme vous l’avez déjà vu.

La palette de couleurs du contrôleur PS5 à deux tons s’étend aux quatre boutons de visage, qui se composent toujours de Triangle, Cercle, Carré et Croix (ou X), mais ils sont dépourvus de couleur. Il y a une touche de couleur sur le côté du pavé tactile central, car la barre lumineuse PS4 s’est déplacée du haut de la manette de jeu sur la PS5.

Le contrôleur PS5 comprend un retour haptique dans les boutons d’épaule L2 et R2 qui vont être adaptatifs. Sony explique que ces déclencheurs adaptatifs sont importants pour permettre aux joueurs de ressentir la tension de leurs actions, comme dessiner un arc pour tirer une flèche. Cela permettra aux développeurs de programmer la résistance des déclencheurs pour simuler les actions avec plus de précision.

Le DualSense comprendra un microphone à l’intérieur du contrôleur, permettant aux joueurs d’abandonner leur casque pour communiquer avec leurs amis. Et le bouton «Partager» est mort. Vive le bouton «Créer». C’est ce que Sony appelle le bouton qui se trouve au même endroit et qui est toujours destiné au contenu de jeu à partager avec le monde, la société fournissant plus de détails sur ce bouton avant le lancement de la console.

Sony a confirmé que le DualShock 4 fonctionnera sur PS5, mais uniquement pour les jeux PS4 pris en charge, la société déclarant que «les jeux PS5 devraient tirer parti des nouvelles capacités et fonctionnalités que nous apportons à la plate-forme, y compris les fonctionnalités de DualSense sans fil manette. »

PS5: à quoi vais-je jouer?

(Crédit d’image: Sony / Guerrilla)

La gamme de jeux PS5 est maintenant pleine de titres, et il y a probablement quelque chose qui vous mettra en appétit.

L’un des titres les plus remarquables est la suite d’Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West. Un jeu qui montrait indéniablement le piquant des visuels de nouvelle génération, il mettait en vedette des plages ensoleillées et des récifs tropicaux, avec les dinosaures robots qui ont terrorisé le jeu original. Il verra le protagoniste Aloy se diriger vers les ruines d’Amérique et semble un achat incontournable tout droit sorti des blocs.

D’autres franchises devraient également revenir. Le point de vue de Sony sur Spider-Man, dirigé par Insomniac Games, reviendra à l’action avec Mile Morales jouant le rôle du sympathique quartier Spider-Man dans un autre titre en monde ouvert à travers un Manhattan à grande échelle.

Le remake de Demon’s Soul PS5, dont la rumeur est longue, est également confirmé, pour ceux qui aiment leurs RPG avec un côté masochiste. Et la franchise Resident Evil fera une autre sortie à la première personne, la série principale obtenant une nouvelle suite: Resident Evil 8: Village semble vouloir retourner dans les climats européens effrayants qui ont terrifié dans le classique Resident Evil 4 .

Un nouveau jeu Ratchet and Clank, un nouveau titre Oddworld et un nouveau titre Gran Turismo ont tous été confirmés, en tant que version « étendue et améliorée » de Grand Theft Auto 5 pour PS5, marquant la troisième génération de consoles que le crime caper a maintenant présenté sur.

Deathloop d’Arkane a également été montré une fois de plus, après sa révélation initiale à l’E3 2019, ressemblant à Dishonored s’il était dirigé par Quentin Tarantino.

Plus récemment, Final Fantasy XVI (une console exclusive à PlayStation), Hogwarts Legacy (un jeu Harry Potter), Devil May Cry 5 Special Edition, Five Nights at Freddy’s et Ragnarok (à venir en 2021) ont tous été confirmés pour PS5.

De nombreux autres jeux PS5 ont été confirmés. Pour un aperçu complet des dizaines de jeux PS5 en cours de route, consultez notre résumé complet des jeux PlayStation 5.

Mais que savons-nous d’autre sur les jeux de la PS5, au-delà de l’événement de révélation?

Nous savons qu’une « majorité écrasante » des plus de 4 000 jeux PS4 disponibles seront également jouables sur PS5, y compris les jeux PSVR, grâce à une rétrocompatibilité. Alors que « presque tous » les 100 meilleurs jeux PS4 seront jouables sur la PS5 au lancement, cette bibliothèque de rétrocompatibilité peut être étendue grâce à des mises à jour régulières du système.

Non seulement nous verrons une rétrocompatibilité avec les jeux PS4, mais nous nous attendons à ce que tout jeu PS4 de première partie récemment sorti – comme Ghost of Tsushima – soit des titres cross-gen (bien que Sony ne s’y soit pas encore engagé). En outre, tous les nouveaux jeux PS4 de première partie soumis à Sony pour certification après le 13 juillet doivent être compatibles PS5, ce qui en fait essentiellement des titres compatibles avec les transferts.

Il y aura un certain nombre de titres PS4 disponibles pour jouer sur la PS5 au lancement, et la bonne nouvelle pour les membres PlayStation Plus est qu’ils seront inclus dans votre abonnement.

La nouvelle offre s’appelle la collection PlayStation Plus, et c’est un nouvel avantage PS Plus pour PS5. PS Plus Collection vous permet de profiter d’une sélection de titres PS4 sur votre PS5 au lancement, il suffit de télécharger et de commencer à jouer.

Les titres confirmés pour être disponibles au lancement sont; God of War, Bloodborne, Monster Hunter, Final Fantasy XV, Fallout 4, Mortal Kombat X, Uncharted 4, Ratchet & Clank, Days Gone, Jusqu’à l’aube, Detroit, Battlefield 1, inFamous Second Son, Batman Arkham Knight, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Persona 5 et Resident Evil 7 Biohazard.

(Crédit d’image: Techradar.uk)

Si vous espérez que l’une des exclusivités PS5 de Sony révélées lors de la vitrine viendra également sur la PS4, vous serez déçu.

Dans une interview accordée à GamesIndustry.biz, le président-directeur général de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a semblé exclure la possibilité que des jeux exclusifs à la PS5 arrivent sur PS4 à l’avenir.

« Nous avons toujours dit que nous croyons aux générations », a déclaré Ryan. «Nous pensons que lorsque vous vous donnez la peine de créer une console de nouvelle génération, elle devrait inclure des fonctionnalités et des avantages que la génération précédente n’inclut pas. Et que, à notre avis, les gens devraient créer des jeux qui peuvent tirer le meilleur parti de ces fonctionnalités.

«Nous croyons aux générations, et que ce soit le contrôleur DualSense, que ce soit l’audio 3D, que ce soit les multiples façons dont le SSD peut être utilisé … nous pensons qu’il est temps de donner à la communauté PlayStation quelque chose de nouveau, quelque chose différent, cela ne peut vraiment être apprécié que sur PS5. «

Et une PS5 Pro?

(Crédit d’image: Shutterstock)

Nous ne savons pas s’il y aura une PS5 Pro, mais la révélation d’une PS5 entièrement numérique suggère que Sony prévoit plusieurs versions de la console. Une PS5 Pro semble possible, mais nous nous attendons à ce qu’elle soit plus profonde dans la prochaine génération de consoles.