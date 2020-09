EA a confirmé que FIFA 21 arrivera en octobre de cette année et qu’il sera lancé sur les consoles de la génération actuelle avant de passer à la prochaine génération à une date un peu plus tard.

Malgré la perturbation mondiale causée par le coronavirus, le prochain épisode de FIFA sortira sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC le 9 octobre 2020, à peine un peu plus tard que son emplacement habituel de septembre. La pré-commande des éditions Champion ou Ultimate du jeu donnera accès à partir du 6 octobre. Le support PS5 et Xbox Series X viendra lorsque ces consoles respectives seront publiées et EA a confirmé les mises à niveau gratuites pour ceux qui achètent FIFA 21 pour les consoles de la génération actuelle avant mise à niveau.

Depuis la révélation mondiale du jeu, nous avons eu la chance de voir FIFA 21 en action, y compris toutes les nouvelles fonctionnalités de jeu et de nouvelles façons de jouer dans FIFA Ultimate Team et Volta.

Que la sortie annuelle de FIFA soit une date cruciale dans votre calendrier ou que vous soyez simplement curieux de savoir ce que EA Sports a prévu pour la série de la prochaine génération, vous êtes au bon endroit car ci-dessous nous avons tout arrondi. nous connaissons jusqu’à présent FIFA 21.

FIFA 21: faits saillants

Qu’Est-ce que c’est? La dernière version de la franchise FIFA d’EA SportsSur quoi puis-je jouer? PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Google Stadia, PS5 et Xbox Series XQuand puis-je y jouer? 9 octobre pour PS4, Xbox One, PC et Switch. Les dates de sortie des consoles de nouvelle génération et de Google Stadia n’ont pas encore été confirmées. L’accès anticipé à partir du 6 octobre est accordé aux joueurs qui précommandent les éditions Champion ou Ultimate du jeu.

Les versions de nouvelle génération du jeu ont été confirmées pour plus tard dans l’année, mais les dates exactes de disponibilité ne seront pas connues avant que les consoles elles-mêmes n’aient des dates de sortie.

Ce que EA a dit, cependant, c’est que son nouveau programme Dual Entitlement signifiera que ceux qui achèteront le jeu sur PS4 bénéficieront d’une mise à niveau gratuite vers la version PS5, tandis que ceux qui achèteront sur Xbox One bénéficieront d’une mise à niveau gratuite vers Xbox Series X Cela devrait au moins rendre la vie de ceux qui s’inquiétaient du moment où ils devraient acheter plutôt que si elle était un peu plus facile.

Les joueurs qui précommandent les éditions Champion ou Ultimate du jeu peuvent jouer au jeu un peu plus tôt avec l’accès anticipé à partir du 6 octobre.

Bandes-annonces FIFA 21

Le mois d’août nous a apporté la révélation complète de FIFA 21 ainsi que de toutes nouvelles bandes-annonces pour le jeu. Celles-ci comprenaient des bandes-annonces officielles pour Ultimate Team et Career Mode ainsi qu’un aperçu indispensable du gameplay et des nouvelles fonctionnalités que les joueurs utiliseront. Vous pouvez regarder les trois bandes-annonces ci-dessous.

Lors de son événement EA Play en juin 2020, EA nous a donné notre premier aperçu de FIFA 21 fonctionnant sur des consoles de nouvelle génération.

Outre les améliorations visuelles offertes par les consoles de nouvelle génération, EA a également révélé la prise en charge du retour haptique pour PS5. «Un nouveau contrôleur DualSense sur PlayStation 5 avec un retour haptique riche et réactif approfondit l’expérience de jeu en vous permettant de ressentir le rythme du jeu entre vos mains», a déclaré EA.

Vérifiez-le par vous-même ci-dessous:

En quoi FIFA 21 est-il différent sur Nintendo Switch?

FIFA 21 sera lancé sur Nintendo Switch le 9 octobre, comme toutes les autres versions de la génération actuelle du jeu. Cependant, le jeu Nintendo Switch n’est pas comme ces autres versions.

FIFA 21 sur Nintendo Switch est une édition héritée. Cela signifie que même si le jeu aura les derniers kits et mises à jour de l’équipe pour la dernière saison, ainsi que des menus et des superpositions mis à jour, il n’aura aucun des nouveaux modes de jeu ou innovations de gameplay fournis avec la PS4, la Xbox One et Versions PC.

Actualités et fonctionnalités de FIFA 21

Notes révélées

EA a révélé les 100 meilleurs joueurs notés pour FIFA 21 et il y a eu des changements qui ont soulevé les sourcils ainsi que des bouleversements parmi les fans. Les trois premiers, traditionnellement dominés par Messi, Ronaldo et Neymar, ont vu Neymar abandonné pour l’attaquant du Bayern Munich Lewandowski.

Nouvelles fonctionnalités de jeu

EA a dévoilé certaines des nouvelles fonctionnalités de gameplay que les joueurs peuvent s’attendre à voir dans FIFA 21. Appelant cela «le gameplay de FIFA le plus intelligent à ce jour», EA se concentre sur le fait de permettre aux joueurs d’avoir plus de créativité et de contrôle.

Les nouvelles fonctionnalités incluent Agile Dribbling qui offre une nouvelle façon de garder un contrôle rapproché du ballon avec un jeu de jambes rapide et se révélera très utile dans une situation 1 contre 1 avec un défenseur persistant.

Positionnement de la personnalité est une autre nouvelle fonctionnalité qui promet une «personnalité de joueur IA plus profonde dans le positionnement» pour l’attaque et la défense, visant essentiellement à avoir vos joueurs là où vous voulez et en avez besoin lorsque vous vous déplacez sur le terrain.

Les courses créatives donneront aux joueurs plus de contrôle sur leurs attaquants IA avec des courses dirigées et des passes dirigées et vont déterminer où vos joueurs se déplacent avec le ballon et au fur et à mesure qu’ils en sortent, et verrouiller le joueur qui vous permettra de verrouiller votre joueur actuel tout en attaquant .

FIFA 21 réinvente également le système de collision de la série dans le but de créer «des interactions plus fluides entre les joueurs sur tout le terrain». Cela signifie que des choses comme les brouillages pour le ballon devraient paraître plus naturelles pour les joueurs et entraîner moins de collisions chaotiques.

Enfin, et peut-être le plus important, il y a quelques mises à jour des principes fondamentaux du football. Cela signifie que les systèmes de base comme les passes et les blocages ont été améliorés, les joueurs sont plus réactifs et la possibilité d’effectuer des en-têtes manuels devrait améliorer la probabilité de marquer avec un en-tête sur FIFA 20, tant que vous avez les compétences.

Volta est de retour

Volta reviendra dans FIFA 21 et selon EA, cette fois, l’accent est davantage mis sur le «gameplay rapide et amusant» et sur le jeu en ligne avec des amis et des inconnus via Volta Squads. Grâce à ce mode, les joueurs pourront jouer en ligne avec un groupe de 3 autres amis ou membres de la communauté VOLTA ou jouer en solo. Jouer dans des matchs créera de l’XP qui peut être utilisé pour débloquer de jolis éléments visuels pour votre avatar.

Pour ceux qui préfèrent le mode solo, il existe encore de nouvelles expériences solo. En mode Batailles en vedette, les joueurs seront confrontés à des équipes contrôlées par l’IA qui sont créées par la communauté ou par des célébrités lors d’événements hebdomadaires afin de gagner des points et de débloquer des récompenses.

The Debut est une sorte de mode histoire pour Volta, mais son objectif principal est de vous entraîner à mieux comprendre la mécanique Volta. Selon EA, The Debut est une expérience narrative d’environ 2 heures dans laquelle les joueurs «découvriront de nouveaux endroits, développeront leur avatar, apprendront des stratégies, gagneront des récompenses uniques et constitueront leur équipe».

Une FIFA Ultimate Team plus sociale

Il semble que dans FIFA 21, EA cherche à faire d’Ultimate Team une expérience plus sociale avec un nouveau gameplay coopératif. Avec FIFA Ultimate Team Co-Op, les joueurs pourront jouer en ligne avec un ami dans les batailles d’équipes, les divisions rivales et les matchs amicaux FUT. Cela permettra aux joueurs de travailler ensemble vers des objectifs pour gagner des progrès hebdomadaires et élargir leur club FUT. Les nouveaux objectifs coopératifs auront leur propre ensemble de récompenses.

Il y aura également des événements FUT où les joueurs peuvent collaborer et s’affronter en tant que communauté pour débloquer des récompenses en réalisant des objectifs en jeu. Dans les événements communautaires, les joueurs qui remplissent des objectifs dans des groupes spécifiques contribueront à un pool global d’XP afin de gagner des récompenses. Les événements d’équipe, quant à eux, diviseront la communauté en équipes de leur choix et se disputeront des récompenses au sein de cette équipe.

Le stade FUT est également introduit dans FIFA 21. Apparemment, le stade le plus personnalisable du jeu, le stade FUT se développera aux côtés des clubs de joueurs, offrant de nouvelles options de personnalisation pour en faire un lieu qui représente vraiment visuellement leur club. Il y aura 34 espaces personnalisables au total dans le stade et le club et pour ceux qui ne sont pas intéressés par les détails de la personnalisation, des stades sous licence seront toujours disponibles.

Grâce à Dual Entitlement, la mise à niveau de votre console vers la prochaine génération ne signifie pas non plus perdre votre FUT Club, vous pourrez l’emporter avec vous.

Fitness complet

EA a annoncé qu’afin de rationaliser les systèmes de FIFA 21, il se débarrasserait des éléments de fitness et d’entraînement dans FUT 21. Désormais, si l’endurance et la forme physique d’un joueur resteront un facteur important dans sa façon de jouer, ils ne seront pas gérés. dans les menus et au début de chaque match, tous les joueurs de FUT 21 commenceront en pleine forme.

Kylian Mbappé révélé comme star de la couverture de FIFA 21

Kylian Mbappé a été annoncé comme la vedette officielle de la couverture de FIFA 21. Mbappé a signé son premier contrat professionnel en 2016 et il a fait forte impression à travers le monde au cours des quatre dernières années, marquant des buts en Coupe du monde pour la France et jouant un rôle clé dans les équipes gagnantes de la ligue. De sa couverture de FIFA 21, le jeune joueur français l’a qualifiée de «rêve devenu réalité» et de «nouvelle étape importante», ajoutant qu’il est «honoré de représenter une toute nouvelle génération de footballeurs».

En savoir plus sur le mode carrière

Le mode carrière de FIFA 20 a fait l’objet de critiques, pour le dire à la légère, mais EA a décrit certains des changements et ajouts clés qu’il envisage d’apporter dans FIFA 21 pour améliorer les choses.

EA a détaillé huit choses pour le mode Carrière, dont le plus important est un Match Sim interactif. Il se concentre sur le côté gestion du jeu, permettant aux joueurs de jouer des matchs tout en ayant la possibilité de sortir et de regarder les données du match pour prendre des décisions tactiques.

EA mentionne également un système de croissance amélioré qui permettra aux joueurs de mieux maîtriser le développement de leur joueur, permettant de les former à de nouveaux postes afin de combler les lacunes de l’équipe et de suivre leur progression de développement.

La netteté du match est un nouvel attribut pour les joueurs qui donnera un aperçu de la probabilité que les joueurs soient susceptibles de bien performer dans un match. Le nouveau système d’entraînement actif est lié à cela, permettant aux joueurs d’améliorer la netteté de leur match.

Il existe un nouveau système de gestion des activités qui permet aux joueurs d’avoir plus de contrôle tactique, en choisissant quand les joueurs s’entraînent et quand ils se reposent afin de jongler et d’équilibrer leur moral, leur acuité et leur forme physique.

L’IA de l’opposition reçoit un coup de pouce et, selon EA, le nouveau système aura plus d’intelligence en matière d’attaque et de défense, il devrait donc y avoir plus de défis à chaque match.

Il y aura de nouvelles façons de recruter des joueurs, avec des offres de prêt-à-acheter avec des frais de transfert futurs optionnels ou obligatoires sur la table, ainsi que des offres d’échange de joueurs initiées par le gestionnaire de l’IA.

Enfin, il existe de nouvelles options de configuration initiale. Avec ceux-ci, les joueurs pourront personnaliser leur mode carrière et avoir la possibilité de choisir s’ils veulent une expérience plus ou moins réaliste avec des options telles que les transferts authentiques et les prises de contrôle financières.

EA a offert une plongée approfondie dans le vif du sujet du mode carrière dans un récent article Pitch Notes.

Jeu multiplateforme pour FIFA 21?

Dans sa mise à jour la plus récente pendant EA Play, EA n’avait pas beaucoup de bonnes nouvelles pour ceux qui recherchent le jeu multiplateforme FIFA 21, écrivant cela tout en permettant à nos joueurs de jouer les uns contre les autres sur la plate-forme sur laquelle ils jouent à EA SPORTS FIFA est l’un de nos objectifs à long terme « , pour l’instant il » n’a aucune nouvelle « . Le message ajoute cependant que « nous continuons d’étudier son intégration et partagerons toutes les mises à jour lorsque nous les aurons. »

Venir à la prochaine génération avec le double droit

FIFA 21 sera jouable sur PS5 et Xbox Series X plus tard en 2020 et fera partie du nouveau système de double droit d’EA.

Cela signifie que les joueurs qui achètent FIFA 21 sur PS4 ou Xbox One pourront passer gratuitement à la version de nouvelle génération correspondante. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie pour cette mise à niveau de nouvelle génération, mais les joueurs pourront la réclamer à partir de la sortie de FIFA 21 plus tard cette année jusqu’à la sortie de FIFA 22 en 2021.

À quelles différences pouvons-nous nous attendre dans la version nouvelle génération de FIFA 21?

EA n’a pas été entièrement ouvert sur les différences exactes entre les versions actuelles et de nouvelle génération de FIFA 21. Pour le moment, nous savons que le jeu prendra en charge le retour haptique de la PS5 DualSense et se vantera « de temps de chargement extrêmement rapides, d’éclairage et de rendu différés, technologie d’animation améliorée, humanisation off-ball, et plus « . Jusqu’à présent, si vague, mais nous nous attendons à plus de nouvelles dans un proche avenir.

Venir sur Steam

EA a confirmé que les joueurs pourront précommander et jouer à FIFA 21 via Steam ainsi que via sa plateforme Origins. Au grand dam de nombreux joueurs PC, il a également été révélé que la version du jeu publiée sur PC sera la même que celle fournie sur PS4 et Xbox One, plutôt que sur les consoles de nouvelle génération. Cela vaut la peine de garder cela à l’esprit si vous recherchez les derniers visuels.

Impact du COVID-19

Le coronavirus ayant un impact sur tout, y compris le football, il est naturel de s’attendre à ce qu’il puisse avoir un effet d’entraînement en ce qui concerne FIFA 21. EA a abordé ce problème dans une récente FAQ pour le jeu, en écrivant:

«Nous restons en communication constante avec nos clubs et ligues partenaires du monde entier pour comprendre l’impact du COVID-19 sur le paysage du football. Nous continuerons à assurer la liaison avec eux dans les mois à venir alors qu’ils élaborent leurs plans pour la saison à venir. «

Bonus de précommande FIFA 21

FIFA 21 est maintenant disponible en pré-commande sur PS4, Xbox One et PC et, comme toujours, il y a des bonus à avoir en fonction de l’édition du jeu que vous choisissez. Vous trouverez ci-dessous les éditions disponibles et les bonus à prévoir.

Édition Standard de FIFA 21

Jusqu’à 3 packs d’or rares FUT 21 (1 par semaine pendant 3 semaines) 1 article FUT de prêt de l’étoile de couverture (pour 5 matchs FUT) 1 article de sélection de joueur de prêt Ambassadeur FUT (Choisissez l’un des 3 articles de joueur pour 3 matchs FUT) Édition spéciale FUT kits et articles de stade

Édition Champion de FIFA 21

Accès anticipé de 3 jours (à partir du 6 octobre) Jusqu’à 12 packs d’or rares FUT 21 (1 par semaine pendant 12 semaines) 1 objet FUT de prêt d’étoile de couverture (pour 5 matchs FUT) Mode carrière Talent local (perspective de jeunes locaux de classe mondiale potentiel) 1 élément de sélection de joueur de prêt Ambassadeur FUT (Choisissez 1 élément de joueur parmi 3 pour 3 matchs FUT) Kits FUT et éléments de stade en édition spéciale

FIFA 21 Édition Ultimate

Pour le moment, EA propose un bonus à durée limitée qui permettra à ceux qui précommanderont avant le 14 août « d’obtenir un joueur à surveiller FIFA 21 Ultimate Team (FUT) non échangeable pour votre équipe FUT lorsque vous précommanderez le FIFA 21 Edition ultime ».

Accès anticipé de 3 jours (à partir du 6 octobre) Mode Carrière Talent local (perspective de jeunes locaux avec un potentiel de classe mondiale) Jusqu’à 24 packs d’or rares FUT 21 (2 par semaine pendant 12 semaines) 1 article FUT de prêt d’étoile de couverture (pour 5 FUT 1 élément de sélection de joueur de prêt Ambassadeur FUT (Choisissez 1 élément de joueur parmi 3 pour 3 matchs FUT) Kits FUT et éléments de stade en édition spéciale