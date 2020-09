La Xbox Series X est la console de nouvelle génération de Microsoft et, selon Microsoft lui-même, elle sortira en novembre 2020.

Nous avons déjà vu le design de la Xbox Series X, connaissons certains des jeux Xbox Series X sur lesquels nous mettrons la main lorsque la console sortira plus tard cette année, même si Halo Infinite a été retardé, et en savons beaucoup sur les retours en arrière. compatibilité et comment la propriété de jeux inter-générations fonctionnera avec la nouvelle fonctionnalité Smart Delivery.

Comme mentionné, cependant, nous savons maintenant que la Xbox Series X sera lancée sans son titre phare: Microsoft et 343 Industries ont révélé en août 2020 qu’ils repoussaient le lancement de Halo Infinite jusqu’en 2021. La Xbox Series X aura toujours une programmation de lancement correcte, dont certaines ont déjà été révélées lors de la vitrine des jeux Xbox de juillet, mais le retard pique toujours.

Cela dit, bien que nous n’ayons toujours pas de confirmation du prix ou de la date de sortie de la Xbox Series X (bien qu’une version début novembre ait été annoncée), nous en savons beaucoup sur ce à quoi nous attendre lorsque la nouvelle Xbox sera lancée plus tard cette année.

Nous savons que le design de la Xbox Series X est un style plus bloquant que celui que nous avons vu dans les précédentes consoles Xbox, ce qui le fait ressembler à un petit PC de jeu. Mais, plus important encore, nous savons ce qu’il y a à l’intérieur de la console, grâce à Microsoft qui nous a donné les spécifications complètes de la Xbox Series X – et nous pouvons dire avec certitude que la nouvelle Xbox sera une puissance absolue. Bien que nous les abordions plus en détail ci-dessous, la nouvelle Xbox utilise un processeur AMD Zen 2 à huit cœurs fonctionnant à 3,8 GHz et un GPU RDNA 2 AMD personnalisé qui fournit 12 TFLOP de puissance de traitement, comme ainsi que 16 Go de mémoire GDDR6.

En ce qui concerne les autres fonctionnalités de la Xbox Series X, nous savons que la console de nouvelle génération aura le lancer de rayons, un SSD ultra-rapide et des capacités potentielles 8K, tout en étant également rétrocompatible avec quatre générations de jeux Xbox.

Vous voulez tous les détails juteux? Voici tout ce que nous savons sur la série Xbox à ce jour – et ce que nous espérons sera révélé au fur et à mesure du lancement.

Xbox Series X: faits clés

Qu’Est-ce que c’est? La Xbox Series X sera la console Xbox de nouvelle génération.Date de sortie de la Xbox Series X: Novembre 2020.Que puis-je jouer dessus? Des tas de jeux! Y compris Halo Infinite, Hellblade 2 et Assassin’s Creed Valhalla, avec bien d’autres choses à venir.Combien coûtera la Xbox Series X? Pas encore de prix et nous ne nous attendons pas à ce qu’il soit bon marché. Mais Microsoft a déclaré qu’il ne ferait pas les mêmes erreurs de prix que la dernière génération, alors nous serons peut-être agréablement surpris.Puis-je jouer à des jeux Xbox One sur la Xbox Series X? Oui! Toutes les générations précédentes de jeux Xbox seront jouables grâce à la rétrocompatibilité.La Xbox Series X est-elle meilleure que la PS5? Ce n’est toujours pas clair, mais vous pouvez vérifier toutes les similitudes et différences clés dans notre pièce de comparaison PS5 vs Xbox Series X.La Xbox Series X prendra-t-elle en charge les accessoires Xbox One? Oui! Microsoft a confirmé que tous les accessoires Xbox One existants seront pris en charge sur Xbox Series X.La Xbox Series X aura-t-elle la VR? Microsoft a confirmé que la Xbox Series X n’aura pas de réalité virtuelle au lancement, le patron de la Xbox, Phil Spencer, affirmant que la société attend que la Xbox VR soit une « évidence ».Le coronavirus retardera-t-il la sortie de la Xbox Series X? Il ne semble pas que ce soit le cas car Microsoft cite la même fenêtre de publication.

(Crédit d’image: Microsoft)

Microsoft avait précédemment donné la fenêtre de sortie de « Holiday 2020 » pour la nouvelle Xbox – ce qui signifiait que nous verrions probablement la sortie de la Xbox Series X dans le monde entier entre octobre et décembre de cette année. Mais maintenant, la société a confirmé dans un article Xbox Wire qu’elle arriverait en novembre, bien qu’aucune date de sortie ferme n’ait été confirmée.

Cependant, selon un rapport de VGC, la Xbox Series X sortira avant la PS5, Microsoft demandant aux développeurs de viser un lancement la première semaine de novembre. Selon le rapport, Microsoft visant la première semaine de novembre autorise apparemment une certaine clémence, donc, même si le lancement de la console glisse dans la deuxième semaine du mois, la Xbox Series X sortira toujours avant la PS5 (selon la rumeur mi-novembre).

Cela est en corrélation avec le rapport de The Verge qui fixe également la date de sortie de la Xbox Series X à la première semaine de novembre 2020, bien que cela n’ait pas été confirmé par Microsoft.

Novembre est historiquement le moment où nous avons vu le lancement de nouvelles consoles Xbox et une sortie au début du mois laisserait du temps avant Noël pour recevoir ces commandes. Une sortie dans cette période permettrait également à la Xbox Series X de se lancer avant le prochain AAA. des titres tels que Assassin’s Creed: Valhalla, Cyberpunk 2077 et Call of Duty Black Ops: Cold War qui devraient tous sortir de la mi-novembre à la fin novembre, tout en évitant que le lancement ne soit perdu dans le mélange du Black Friday – qui tombe deux semaines plus tard.

Nous nous attendons à connaître la date de sortie officielle de la Xbox Series X dans un proche avenir, avec une révélation du prix de septembre qui semble probable mais non confirmée.

Prix ​​Xbox Series X

(Crédit d’image: Microsoft)

Microsoft ne sera pas encore épinglé sur un niveau de prix Xbox Series X, mais les analystes ont prédit que la nouvelle Xbox coûtera environ 499 $ / 449 £ / 749 AU $ – mais cela reste de la spéculation.

Il n’est pas particulièrement surprenant que Microsoft ne se soit pas encore engagé à un prix Xbox Series X, compte tenu de la gravité du prix de la Xbox One pour les fans. Au lancement, la Xbox One originale coûtait 499 $ / 429 £ / 599 AU $, ce qui a été rapidement réduit lorsque Microsoft s’est rendu compte que les gens ne se retiraient pas.

Microsoft a à tout le moins promis qu’il avait appris de cette erreur de prix, Phil Spencer déclarant que cette fois « nous ne serons pas hors de position en termes de puissance ou de prix. » Cela ne signifie pas que la nouvelle Xbox sera bon marché, remarquez, cela signifie simplement que le prix sera mieux aligné avec la puissance de la console et les prix de la concurrence.

Le prix sera au moins en partie déterminé par le coût des composants entrant dans la console: la Xbox Series X sera beaucoup plus puissante que la Xbox One S ou la Xbox One X, et cela signifiera probablement que nous cherchons à un prix encore plus élevé sur tous les forfaits et pré-commandes Xbox Series X.

Alors que les rumeurs suggéraient que Microsoft révélerait le prix de la Xbox Series X lors d’un événement en août, le mois allait et venait sans annonce de prix.

Avec la sortie de la Xbox Series X en novembre, Microsoft laisse vraiment le soin à la dernière minute de révéler le prix de la série X. Cependant, nous nous attendons à une confirmation des prix en septembre car, de manière réaliste, la société doit offrir aux joueurs une fenêtre de précommande saine avant la sortie de la console.

Avec Microsoft et Sony apparemment enfermés dans un jeu de poulet sur les prix de leurs nouvelles consoles, la fenêtre de précommande de la Xbox Series X semble de plus en plus petite chaque jour. Cependant, ils ne peuvent pas tenir longtemps, alors nous garderions un œil sur une annonce bientôt.

Spécifications de la Xbox Series X

(Crédit d’image: Microsoft)CPU: 8 cœurs à 3,8 GHz (3,6 GHz avec SMT) Processeur Zen 2 personnaliséGPU: 12 TFLOPS, 52 CU à 1,825 GHz GPU RDNA 2 personnaliséDie Taille: 360,45 mm2Processus: 7 nm amélioréMémoire: GDDR6 16 Go avec bus 320bBande passante mémoire: 10 Go à 560 Go / s, 6 Go à 336 Go / sStockage interne: SSD NVME personnalisé de 1 ToDébit d’E / S: 2,4 Go / s (brut), 4,8 Go / sStockage extensible: Carte d’extension 1 To (correspond exactement au stockage interne)Stockage externe: Prise en charge du disque dur externe USB 3.2Lecteur optique: Lecteur Blu-Ray 4K UHDObjectif de performance: 4K à 60 FPS, jusqu’à 120 FPS

Nous savons maintenant à quoi ressemble la Xbox Series X et ce qu’elle contient sous le capot, et ce sera une véritable bête de console. La conception du nouveau PC de jeu de la Xbox est assez appropriée, étant donné que le matériel interne de la console de nouvelle génération est comparable à celui-ci – alors assurez-vous de consulter notre analyse des spécifications Xbox Series X.

Analyse de fonderie numérique

Les gens de la fonderie numérique d’Eurogamer ont examiné de près le matériel et, aux côtés de Microsoft, ont annoncé le matériel qui alimentera la Xbox Series X. Selon Digital Foundry, les spécifications confirment que la Xbox Series X sera en effet deux fois plus puissante. comme la Xbox Once X… en pratique.

Digital Foundry a vu une version non optimisée de Gears 5 fonctionnant sur la Xbox Series X avec l’équivalent des paramètres graphiques «Ultra» sur PC, et elle est livrée avec des ombres et un traçage de rayons améliorés. Là où les scènes coupées tournaient à 30 images par seconde sur la Xbox One X, Digital Foundry a rapporté que sur la Xbox Series X, elle fonctionnait à un 60 images par seconde «sans faille». En outre, il s’agit d’un premier portage – à la sortie, nous devrions voir des résultats encore meilleurs.

Comme prévu, le processeur Xbox Series X est intégré dans un SoC Project Scarlett (System on Chip) personnalisé, qui utilise une version améliorée du processus 7 nm de TSMC. Ces sept nanomètres sont importants. Plus le processus est petit, plus la puce peut être efficace. Cela signifie qu’il peut fournir plus de performances pour moins d’énergie.

Il est extrêmement important de s’assurer que la puce à l’intérieur d’une console de jeux peut fonctionner correctement sans utiliser beaucoup d’énergie (et chauffer). Sur la base du prototype de matériel que Digital Foundry a vu, la Xbox Series X serait livrée avec une alimentation de 315 W – livrée en interne, mais la console est également équipée d’une architecture de refroidissement parallèle, permettant à l’air frais d’entrer et de laisser passer l’air frais à travers des zones séparées de la console. .

(Crédit d’image: Xbox)

Un processeur et une carte graphique personnalisés d’AMD

Le processeur est un processeur AMD Zen 2 personnalisé avec huit cœurs et 16 threads, avec une vitesse de pointe de 3,8 GHz et une vitesse de base de 3,6 GHz.

Comme le révèle Digital Foundry, ces fréquences ne sont pas complètement verrouillées, ce qui suggère que la Xbox Series X pourrait ajuster la puissance du processeur en fonction de la charge de travail et des thermiques. Ainsi, si vous jouez à un jeu qui nécessite beaucoup de puissance de traitement, la Xbox Series X peut donner un coup de pouce à son processeur, puis le ralentir lorsque vous n’en avez pas besoin.

Pendant ce temps, le GPU de la Xbox Series X est également une conception personnalisée avec 12 téraflops de performances de calcul, avec 3328 shaders alloués à 52 unités de calcul et fonctionnant à 1825 MHz verrouillés. Fait intéressant, il n’y a pas d’horloge de boost pour le GPU. Il fonctionnera toujours à cette vitesse.

La Xbox Series X utilise également l’architecture RDNA 2 d’AMD et offre un traçage de rayons pour un éclairage photoréaliste. Qu’est-ce que cela signifie dans le monde réel? Il semble que la Xbox Series X aura l’acquisition de la puissance graphique d’un PC de jeu avec une carte graphique Nvidia RTX 2080. Donc, un appareil très performant, mais peut-être pas capable de rivaliser avec les PC de jeu les plus puissants.

Plus de mémoire pour une expérience plus fluide

La Xbox Series X bénéficie également de 16 Go de mémoire GDDR6 – une mise à niveau par rapport au 12 Go GDDR5 de la Xbox One X. Cependant, tout cela ne sera pas utilisé dans les jeux. Les jeux obtiendront au total 13,5 Go à 10 Go de mémoire optimale pour le GPU et 3,5 Go de mémoire standard, tandis que les 2,5 Go restants sont réservés au système d’exploitation, de sorte que l’interface utilisateur de la Xbox Series X devrait fonctionner beaucoup plus rapidement.

La mémoire GDDR6 plus rapide devrait également offrir un grand bond en termes de performances. Associez cela à un SSD NVMe ultra-rapide, et la Xbox Series X devrait être très vive lorsqu’elle est utilisée.

(Crédit d’image: Phil Spencer / @ XboxP3)

Capacité 8K

Bien que la 4K soit l’objectif, Microsoft a déclaré que la Xbox Series X avait une capacité de 8K. Phil Spencer a même changé sa photo de profil Twitter en (ce qui semblait être) une photo du processeur de la Xbox Series X de nouvelle génération. Il y était inscrit « Projet Scarlett » (le nom de code des consoles Xbox de nouvelle génération) et était marqué « 8K » (photo ci-dessus), suggérant que Microsoft envisage de faire plus que simplement parler de 8K.

Ombrage à taux variable

Microsoft vise à faire fonctionner les jeux Xbox Series X à 60 FPS en 4K, qualifiant le défi d ‘«objectif de conception». La console prend également en charge jusqu’à 120 FPS. La Xbox Series X comportera également un ombrage à taux variable, qui donne la priorité aux effets sur différents personnages et objets du jeu pour une « fréquence d’images plus stable et une résolution plus élevée », selon Microsoft.

Architecture de vitesse

Composée de quatre composants clés, d’un SSD NVME personnalisé, de blocs de décompression accélérés par le matériel, d’une toute nouvelle couche d’API DirectStorage et de Sampler Feedback Streaming (SFS), Velocity Architecture permettra à la Xbox Series X d’offrir des performances au-delà de ses spécifications brutes, éliminant pratiquement le chargement temps, réduisant la taille des fichiers de jeu et permettant la création de mondes de jeu plus grands et plus immersifs. De plus, c’est la clé de la fonction de reprise rapide de la Xbox Series X, qui permet aux joueurs de revenir en toute transparence là où ils s’étaient arrêtés dans un jeu.

Stockage extensible Seagate

La carte d’extension Seagate Xbox Series X ressemble à un croisement entre un disque dur externe et une clé USB, et elle est conçue pour être branchée directement sur le port propriétaire à l’arrière de la console Xbox Series X. Bien que nous n’aimions pas les ports propriétaires, cela semble être utilisé pour que les vitesses de la carte d’extension Xbox Series X correspondent aux vitesses du SSD interne à l’intérieur de la Xbox Series X. Cela signifie que, lorsque vous jouez à des jeux depuis le carte d’extension, il n’y aura aucun impact sur les performances, ce qui se produirait si vous utilisiez un disque dur USB externe plus lent.

Le site Web Seagate explique comment cela pourrait être utilisé avec la fonction de reprise rapide de la Xbox Series X – où les joueurs peuvent basculer instantanément entre les jeux sans avoir à les charger à nouveau. Il semble que la commutation entre les jeux sur le SSD interne et la carte d’extension sera transparente (bien que vous deviez acheter la carte d’extension séparément).

La mémoire flash de la carte d’extension Seagate est une NVMe PCIe Gen4x2 personnalisée d’une capacité de 1 To.

Prise en charge Ultrawide

Non seulement les jeux auront une meilleure apparence, mais ils pourraient être plus gros. Dans une interview avec PCGamesN, Samsung a révélé qu’il parlait avec Microsoft et poussait le géant du jeu à adopter un support ultra-large pour la Xbox Series X.

SSD ultra-rapide

La Xbox Series X fera bon usage d’avoir un SSD – une fonction «Quick Resume» pour la console vous permettra de continuer «presque instantanément» avec plusieurs jeux, sans avoir besoin de passer par les écrans de chargement.

(Crédit d’image: Microsoft)

Amélioration de la latence

Microsoft vise également à améliorer la latence grâce à des fonctionnalités telles que le mode Auto Low Latency (ALLM) et le taux de rafraîchissement variable (VRR). Selon Microsoft, « ALLM permet à la Xbox One et à la Xbox Series X de régler automatiquement l’écran connecté sur son mode de latence le plus bas ». Tandis que « VRR synchronise le taux de rafraîchissement de l’écran avec la fréquence d’images du jeu, en maintenant des visuels fluides sans se déchirer ». Ces fonctionnalités visent à minimiser le décalage et à rendre le jeu plus réactif.

Cependant, ne vous attendez pas à ce que la vidéo rende justice à la puissance de la Xbox Series X. Le patron de la Xbox, Phil Spencer, estime qu’il a été difficile de démontrer à quel point la Xbox Series X fera un bond en avant par rapport à la Xbox One, car des fréquences d’images plus rapides et plus stables ne sont pas vraiment visibles dans les vidéos.

S’adressant à l’ancien président de Nintendo of America Reggie Fils-aime sur son nouveau podcast (merci, GameSpot), Spencer a déploré le fait que les joueurs n’apprécient peut-être pas encore la puissance de la Xbox Series X.

« L’une des choses dont j’ai parlé publiquement … mais c’est difficile à trouver, c’est la sensation de jouer à des jeux sur une boîte où les fréquences d’images sont plus élevées, les fréquences d’images plus stables », a expliqué Spencer. « La fluidité de celui-ci, montrer cela sous forme vidéo, est tout simplement impossible. Comment montrez-vous ce que ressentez quelque chose? »

Rétrocompatibilité avec les accessoires Xbox One

Microsoft a également confirmé que tous vos accessoires Xbox One actuels fonctionneront avec la Xbox Series X, y compris les contrôleurs et les casques existants. Mais nous doutons que cela inclue également le tracker de mouvement malheureux Kinect.

Cela signifie que la manette sans fil Xbox Elite série 2 sera compatible avec la série X, mais Microsoft lance également une manette sans fil de nouvelle génération pour accompagner la nouvelle console.

Conception de la Xbox Series X

(Crédit d’image: Microsoft)

La Xbox Series X a un design complètement différent de ses prédécesseurs. Pour commencer, la console de nouvelle génération a une conception de tour verticale – similaire à celle d’un PC de jeu. Cependant, Microsoft a confirmé que la série X pouvait s’asseoir horizontalement ou verticalement.

D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, la console est noire avec des évents de refroidissement légèrement échancrés sur le dessus (avec ce qui semble être une lumière verte à l’intérieur). Le logo Xbox est petit dans le coin supérieur gauche de la console et il y a toujours un lecteur de disque – qui est également placé verticalement sur le côté gauche.

La Xbox Series X dispose des ports suivants: port de sortie HDMI 2.1, trois ports USB 3.2, un port réseau, un emplacement de stockage étendu et un port d’entrée d’alimentation.

La console mesure 15,1 cm x 15,1 cm x 30,1 cm et pèse 4,45 kg / 9,8 lb.

Manette Xbox Series X

(Crédit d’image: Micosoft)

Microsoft sort un contrôleur Xbox Series X pour accompagner sa console de nouvelle génération. La nouvelle manette sans fil Xbox sera apparemment plus accessible à tous, car Microsoft a fait un effort pour affiner la taille et la forme.

Cela ne devrait pas être trop surprenant pour quiconque suit le géant de la technologie, car il fait des vagues pour l’accessibilité dans les jeux depuis un certain temps maintenant avec des produits comme le Xbox Adaptive Controller. En plus d’une accessibilité améliorée, nous aurons également un bouton de partage dédié (enfin) qui vous permettra de partager des captures d’écran et des vidéos avec vos amis.

Microsoft a également révélé qu’il optimisait la latence dans le «pipeline joueur-console» en commençant par notre manette sans fil Xbox, grâce à une nouvelle fonctionnalité appelée entrée de latence dynamique. Selon l’entreprise, cette fonction «synchronise immédiatement les entrées avec ce qui est affiché», rendant les contrôles «plus précis et réactifs».

Xbox Series X: à quoi vais-je jouer?

(Crédit d’image: 343 Industries)

Nous avons maintenant une assez bonne idée des jeux Xbox Series X sur lesquels nous mettrons la main lorsque la nouvelle Xbox sortira plus tard cette année. Le 7 mai, Microsoft a révélé une liste de jeux tiers à venir sur la nouvelle Xbox, notamment Dirt 5, Scorn, Madden 21 et plus. Puis le 23 juillet, nous avons eu un bon aperçu des jeux Xbox Series X propriétaires, y compris un nouveau Fable, Obsidian RPG Avowed et notre premier aperçu du gameplay de Halo Infinite.

Entre ces annonces, nous avons également eu la confirmation d’une foule d’autres jeux Xbox Series X sur lesquels nous allons mettre la main. Pour un aperçu complet des dizaines de jeux Xbox Series X qui ont été confirmés jusqu’à présent, consultez notre résumé complet des jeux Xbox Series X.

Mais que savons-nous d’autre sur les jeux Xbox Series X jusqu’à présent? Lors de la révélation officielle de la Xbox Series X, Phil Spencer a déclaré que les jeux de la série X seraient « plus réalistes, immersifs et surprenants » et que la Xbox Series X « nous conduirait dans le futur du jeu ». Il a également déclaré que 15 Xbox Game Studios construisent une énorme bibliothèque de nouvelle génération qui comprend Hellblade 2: Senua’s Saga et Halo Infinite (mais aucun ne sera disponible au lancement, Halo Infinite étant retardé jusqu’en 2021).

Vous n’êtes pas fan de Halo? Ne vous inquiétez pas, la Xbox Series X sera capable de quatre générations de rétrocompatibilité – avec la fonctionnalité disponible dès le lancement. Cela signifie que la série X pourra jouer à des jeux Xbox One existants tels que Destiny 2, ainsi qu’à des jeux Xbox 360 et Xbox d’origine rétrocompatibles. Non seulement cela, mais ces jeux «joueront mieux que jamais» grâce à la nouvelle technique de reconstruction HDR de Microsoft et à la fonction Quick Resume de la Xbox Series X – sans nécessiter de travail supplémentaire de la part des développeurs.

De plus, les puissantes spécifications de la Xbox Series X permettront à certains titres rétrocompatibles de fonctionner à des résolutions plus élevées ou de doubler la fréquence d’images.

Non seulement Microsoft double la compatibilité ascendante, mais la société introduit également un nouveau système appelé Smart Delivery pour la série X qui, à certains égards, pourrait être considéré comme une compatibilité ascendante.

Avec la Xbox Series X, Smart Delivery garantira apparemment que vous avez la bonne version d’un jeu, quelle que soit la console Xbox sur laquelle vous l’avez acheté, permettant aux utilisateurs de mettre à niveau gratuitement les jeux compatibles vers les versions de nouvelle génération via le programme. Non seulement cela, mais les données de sauvegarde pourront être transférées en arrière et en avant entre la Xbox Series X et la Xbox One, permettant aux joueurs de lire et de jouer sur les consoles de génération actuelle et de nouvelle génération. Nous connaissons déjà certains des jeux qui utiliseront cette fonctionnalité, notamment Cyberpunk 2077.

Nous savons également que Project xCloud, le service de streaming de jeux de Microsoft, ne sera plus soumis à des tests publics au moment de la sortie de la Xbox Series X (avec le lancement officiel du service en septembre), nous devrions donc pouvoir profiter des jeux de la série X en déplacement.

Pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait convaincus de la mise à niveau vers la série X, mais qui souhaitent tout de même consulter les meilleurs jeux à venir, Microsoft a déclaré qu’il n’y aura pas de jeux exclusifs Xbox Series X pendant au moins un an et, pour le dans un avenir prévisible, de nouveaux jeux devraient fonctionner sur la famille d’appareils Xbox. Cela signifie que vous pourrez toujours y jouer sur Xbox One.

Et la Xbox Series S?

(Crédit d’image: rustam_shaimov / Shutterstock.com)

La Xbox Series S (nom de code « Project Lockhart ») est l’alternative numérique la moins chère, selon la rumeur, à la Xbox Series X.

La question de savoir si la nouvelle Xbox s’appellera réellement la Xbox Series S est à débattre, mais nous ne devrions pas tarder à en savoir plus. Des rapports ont suggéré que Microsoft révélera cette console de nouvelle génération uniquement numérique en août, mais, avec le mois d’août presque terminé, nous ne verrons peut-être pas ce dévoilement avant septembre.

Il y a eu des spéculations depuis un certain temps sur le fait que Microsoft travaille sur une console Xbox de nouvelle génération à moindre coût, pour s’asseoir juste en dessous de la Xbox Series X. Cette Xbox de nouvelle génération sans disque serait nettement plus puissante que la ( maintenant abandonné) Xbox One S All-Digital, et sera prétendument livrée avec un disque dur à semi-conducteurs et un processeur plus rapide que n’importe quelle console de jeu actuelle – les développeurs auraient comparé ses performances à celles de la PS4 Pro.

Microsoft a précédemment confirmé que la Xbox Series X appartiendrait à une famille de consoles, un peu comme la Xbox One, mais la société n’a pas encore officiellement confirmé que la Xbox Series X est en préparation.