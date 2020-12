Le jeu WayForward est initialement sorti sur Xbox 360 et PS3, et plus tard sur PC.

Ce fut une bonne saison depuis que Double Dragon: Neon a fait ses débuts sur Xbox 360, PS3 et PC, et maintenant ce jeu d’action beat’em up développé par Wayforward prépare sa première en Commutateur Nintendo, où le prochain 21 décembre. Pour fêter cela, un nouveau trailer a été présenté qui montre les combats de rue que nous allons vivre seul ou avec un ami grâce au multijoueur coopératif de ce jeu vidéo, qui rend hommage au légendaire Double Dragon of Technos.

Travail de l’équipe d’auteurs de la série Shantae, dans Double Dragon: Neon nous prendrons le contrôle de Bill et Jimmy Lee dans son combat contre les forces de Skullmageddon, qui a kidnappé son amie Marian. Une excuse comme les autres pour distribuer des gâteaux à gauche et à droite comme on le faisait dans le légendaire Double Dragon il y a plus de 30 ans.

Double Dragon Neon parie sur la coopérative pour deux joueurs“Les joueurs frapperont, donneront des coups de pied et mettront cinq dans les rues remplies de voyous, les forêts enchantées, les laboratoires secrets et le dojo spatial Skullmageddon”, lit-on dans la description officielle de ce jeu vidéo. “Éliminez des légions de méchants consommables mais très enthousiastes”, y compris bien sûr plusieurs patrons finaux cela nous rendra les choses difficiles pendant le match.

Bien que l’expérience ait été créée dès le départ pour être appréciée en coopération, Double Dragon: Neon vous permet d’affronter votre action seul, “même si c’est mieux avec un autre héros sur le canapé”, préviennent ses créateurs. Wayforward rappelle que le jeu est né de la passion pour la série animée que tant de gens ont vue dans les années 80 et 90, et ils soulignent également que ce titre d’action beat’em up a une bande originale de Jake ‘Virt’ Kaufman.

En savoir plus sur: Wayforward, Double Dragon: Neon, Nintendo Switch et Launch.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');