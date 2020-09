Vodafone Allemagne a répertorié les nouveaux Google Pixel 5 et Google Pixel 4a 5G, et grâce à cela, nous pouvons confirmer à la fois la date de présentation et le prix de vente des deux terminaux. Gardez à l’esprit que les prix que nous allons voir appliquer au marché allemand, et que, par conséquent, le coût en Espagne pourrait être légèrement plus élevé en raison de la différence fiscale.

Nous commençons par la date de présentation, le Google Pixel 5 et le Google Pixel 4a 5G seront présentés le 25 septembre c’est-à-dire juste à la fin de ce mois. Cette date les place très proches de l’événement de présentation du nouvel iPhone 12, ce qui, comme vous l’avez peut-être imaginé, n’est pas un hasard, Google veut en profiter pour détourner l’attention autant que possible et profiter de la pré-événement Apple. C’est une pratique courante que les grands du secteur suivent depuis des années.

Quant au prix, le Google Pixel 5 coûtera 630 euros dans sa configuration de base. Ce prix comprend les taxes correspondantes, qui en Allemagne représentent 16%. En Espagne, nous devrions appliquer 21%, donc c’est probablement autour de 649 euros. Concernant le Google Pixel 4a 5G, le prix de vente serait 487 euros, un chiffre qui dépasse largement les 389 euros que coûte le Google Pixel 4a en Espagne. Encore une fois, gardez à l’esprit que ce serait le prix en Allemagne, et qu’en Espagne, ce devrait être un peu plus cher.

Le Google Pixel 5 montera un SoC Snapdragon 765G

Ce qui a commencé comme une simple rumeur est devenu une constante qui, finalement, s’est pratiquement confirmée. Le prochain terminal vedette du géant de Mountain View, le Google Pixel 5, ce ne sera pas un vrai haut de gammemais plutôt un smartphone de milieu de gamme «premium», car il utilisera un SoC Snapdragon 765G au lieu d’un Snapdragon 865+.

Bien que nous n’ayons toujours pas d’explication officielle pour nous aider à comprendre les raisons qui ont conduit Google à prendre cette décision, il est clair que l’une des plus importantes aurait pu être le coût élevé du SoC Snapdragon 865+, une puce qui a un prix élevé auquel il faut également ajouter le coût du modem 5G, car il ne l’inclut pas.

Opter pour le SoC Snapdragon 765G vous aurait permis de maintenir les coûts à un niveau plus raisonnable, et éviter que le prix de vente du Google Pixel 5 approche les 900-1 000 euros. C’est une décision risquée, comme l’a dit le SoC est même en deçà du Snapdragon 855, mais cela peut être intéressant pour ceux qui accordent la priorité à des choses comme la caméra par rapport aux performances brutes.

Avant de terminer je vous laisse les spécifications possibles des deux terminaux, et je vous rappelle que, selon les dernières informations, le Google Pixel 4a 5G aura également un SoC Snapdragon 765G et un design similaire à ce que le Google Pixel 4a XL aurait dû être.

Google Pixel 5

Écran P-OLED de 5,8 pouces avec résolution FHD +.

SoC Snapdragon 765G avec processeur à huit cœurs et GPU Adreno 620.

Compatible avec la 5G.

8 Go de RAM.

128 Go de capacité de stockage.

Trois caméras arrière: 12,2 MP principal, 16 MP téléobjectif et 8 MP grand angle.

Caméra frontale 8 MP.

Batterie de 4000 mAh.

Google Pixel 4a 5G

Écran P-OLED de 6,2 pouces avec résolution FHD +.

SoC Snapdragon 765G avec processeur à huit cœurs et GPU Adreno 620.

Compatible avec la 5G.

6 Go de RAM.

128 Go de capacité de stockage.

Deux caméras arrière: 12,2 MP principal et 8 MP grand angle.

Caméra frontale 8 MP.

Batterie de 3800 mAh.