The Witcher: Blood Origin a été annoncé par Netflix et est un nouvel épisode dans le monde de The Witcher. Cette émission télévisée préquelle en six parties se déroulera des centaines d’années avant la série principale et explorera les origines de Witchers et du tout premier Witcher.

Compte tenu du succès de la première saison de Netflix et du fait que The Witcher saison 2 a été confirmée avant même la sortie du premier, il n’est pas vraiment surprenant que Blood Origin ait été annoncé si tôt. Cela montre également à quel point Netflix est sérieux à propos de The Witcher et, espérons-le, il en résultera d’autres excellentes histoires se déroulant dans l’univers créé par Andrzej Sapkowski.

The Witcher: Blood Origin a été annoncé en juillet 2020 avec un tweet.

1200 ans avant Geralt de Rivia, les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné en un seul, et le premier Witcher a vu le jour. Annonce de The Witcher: Blood Origin, une série de spin-off en direct de The Witcher en 6 parties de Declan de Barra et Lauren Schmidt Hissrich, 27 juillet 2020

La showrunner de The Witcher, Lauren Hissrich et Declan de Barra, un écrivain qui a travaillé sur la saison 1, sont à l’origine de cette nouvelle série. Donc, quelle que soit l’origine du sang, attendez-vous à ce qu’elle soit fidèle à la riche tradition des livres.

Voici un rapide tour d’horizon de ce que nous savons de l’émission préquelle jusqu’à présent.

Il n’y a actuellement pas de date de sortie pour The Witcher: Blood Origin. En prédire un est également délicat, en particulier avec les retards de Covid-19 qui ont entravé presque tous les programmes d’enregistrement télévisé. À titre de référence, ce que nous savons, c’est que The Witcher saison 2 n’a redémarré le tournage et la production qu’à la mi-août. La saison 2 n’est pas attendue avant la mi-2021 au plus tôt – nous serions donc surpris de voir Blood Origin avant 2022. Une grande attente est de mise.

En septembre 2020, le processus d’écriture avait commencé, selon de Barra. Neuf écrivains semblent travailler sur la série. Donc, les roues bougent définitivement sur cette chose.

The Witcher – Origine du sang. Premier jour! Plus de chance de travailler avec des écrivains aussi talentueux. Me pincer! pic.twitter.com/tZkMlH3u3v 18 septembre 2020

The Witcher: Blood Origin Cast: Jason Momoa serait le rôle principal

Selon une rumeur sur le site d’information bien connecté de Witcher, Redanian Intelligence, la star d’Aquaman Jason Momoa est en train de jouer le rôle principal dans The Witcher: Blood Origin. Il est probablement trop tôt pour toute nouvelle de casting – mais le site a une solide expérience. Ne soyez pas trop excité pour l’instant, c’est notre conseil.

The Witcher: Blood Origin – Quand aura-t-il lieu?

Comme indiqué dans l’annonce, The Witcher: Blood Origin se déroulera 1200 ans avant le monde de The Witcher lors de la conjonction des sphères qui modifie pour toujours l’univers. Attendez-vous à un accent sur l’ancienne société elfique, les tensions entre les races lorsqu’elles sont introduites les unes aux autres, et l’apparition – et la disparition – du monde en raison de la conjonction.

The Witcher: Blood Origin – que va-t-il se passer?

Préparant le terrain pour le contenu de l’émission, Hissrich et de Barra tweetent un peu sur ce à quoi s’attendre de l’émission. Hissrich a déclaré qu’elle « a toujours voulu plonger plus profondément dans le mythe et les traditions du continent … » Et un préquel non lié aux histoires existantes dans les livres de Witcher mais toujours capable de puiser dans le monde riche est un point de départ et une prémisse prometteurs.

Cela a été le secret le plus difficile à garder! J’ai toujours voulu plonger plus profondément dans le mythe et les traditions du continent, et maintenant les fans auront la chance de l’explorer avec @declandebarra dans une série préquelle, THE WITCHER: BLOOD ORIGIN. Elfes et ennemis, et la fin, oh mon Dieu … https://t.co/SGzrf4WbxZ27 juillet 2020

De Barra a dit qu’il voulait depuis longtemps répondre à la question de « À quoi ressemblait vraiment le monde elfique avant l’arrivée cataclysmique des humains? », Et a ajouté que la série « racontera l’histoire de la civilisation elfique avant sa chute, et surtout révéler l’histoire oubliée du tout premier Witcher. «

Cela suscite déjà beaucoup d’intérêt. Cependant, nous pouvons également glaner des informations et faire des suppositions éclairées sur l’histoire de la série à partir de ce que nous savons déjà.

En utilisant le synopsis officiel de Netflix comme point de départ, nous pouvons commencer à fouiller dans les événements et les histoires de la série: « Situé dans un monde elfique 1200 ans avant le monde de The Witcher, Blood Origin racontera une histoire perdue dans le temps – l’origine de le tout premier Witcher, et les événements qui mènent à la «conjonction des sphères» cruciale, lorsque les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné pour ne faire qu’un », explique le synopsis de Netflix. Nous pensons que les deux indices les plus importants à cet égard sont le terme «Origine du sang» et l’événement «Conjonction des sphères».

Blood Origin est sûrement un clin d’œil à Elder Blood: la lignée dont fait partie Ciri et qui la distingue comme spéciale et puissante – dangereusement. The Elder Blood a commencé avec des mages elfiques et était à l’origine destiné à être conservé uniquement dans la race elfique. Cela ne s’est pas produit lorsqu’un porteur de premier plan s’est éloigné de la lignée elfique pour commencer une relation avec un humain. Étant donné que cela se rapporte à un personnage aussi important et maintenant établi à Ciri, il sera incroyablement intéressant de voir si Blood Origin nous montre comment la lignée a commencé.

La conjonction des sphères est sans doute l’événement le plus important au monde de The Witcher. Ce fut un grand cataclysme magique qui reliait de nombreux mondes, avec de multiples chronologies et dimensions se croisant simultanément. Cela a eu pour résultat que le monde était plein à craquer de diverses races (y compris l’introduction des humains et le début de la chute progressive de la société elfique), et le vaste éventail de monstres terrifiants et l’introduction de la magie.

La conjonction des sphères a eu des effets qui dureraient des centaines d’années dans cet univers et est responsable de la composition riche et diversifiée du monde – mais aussi du danger, du chaos et de l’incertitude qui y règnent. La conjonction avec le monde entier de The Witcher est si importante qu’elle recèle un énorme potentiel pour raconter des histoires et encadrer l’univers entier.

Une dernière note, mais importante: le mélange elfique / humain de la lignée des anciens a eu lieu après la conjonction des sphères, et l’ordre du sorceleur est venu bien après la conjonction également, donc il faudra faire beaucoup de sauts pour compresser tout cela dans les six épisodes.

The Witcher: Blood Origin – qui pourrions-nous voir?

Compte tenu du cadre de Blood Origin et de son emplacement dans la chronologie, nous pouvons nous attendre à un tout nouveau personnage et à une nouvelle liste de distribution. Plus généralement, on peut s’attendre à ce que les «races aînées» jouent un rôle très important: celles qui ont précédé les humains. Avec un accent particulier sur les Elfes – comme expliqué ci-dessus, en raison de leur importance dans la Conjonction et le début de la lignée des Anciens.

More Witcher n’est qu’une bonne chose pour les fans

The Witcher: Blood Origin va plaire à tous les fans de l’univers – que vous soyez entré dans la fiction via l’émission Netflix, les livres ou les jeux. L’histoire d’origine des Witchers est un sacré crochet pour un prequel.