Depuis quelque temps déjà, des joueurs de différentes plateformes ont pu faire le tour du monde de Donjons Minecraft, un titre qui donne une tournure à ce qui a été vu dans le célèbre jeu de construction de blocs et de survie dans lequel des éléments de RPG ont également été utilisés. Ainsi, depuis quelques mois, de nouveaux contenus post-lancement ont été reçus, à la fois gratuits et payants, et maintenant on sait à partir de quel jour seront disponibles le nouveau DLC payant, “Holing Peaks”, et la prochaine mise à jour entièrement gratuite.

Nouveau contenu pour Minecraft Dungeons, deux fois

Le prochain 8 décembre 2020 C’est la date à laquelle les responsables de Minecraft Dungeons ont choisi de lancer le nouveau DLC payant “Howling Peaks” et la nouvelle mise à jour gratuite pour le monde. D’un côté, “Pics hurlants»Nous emmènera dans une nouvelle zone pleine de montagnes où il y aura de nouvelles armures, de nouvelles armes et de nouveaux artefacts, mais aussi de nouveaux ennemis, comme le Golem pleureur ou le Golem tempête. En outre, il convient de rappeler que ce DLC sera également disponible pendant le Season Pass, il peut donc être moins cher si nous l’achetons de cette manière plutôt qu’au lieu de tout séparément. D’autre part, le nouvelle mise à jour gratuite sera chargé d’activer six nouveaux sorts, ce qui peut changer complètement la façon de jouer.

Voir également

De cette manière, il est clair pour nous que les créateurs de Minecraft Dungeons continuent de travailler pour offrir la meilleure expérience possible aux joueurs, que ce soit par le biais de contenu gratuit ou de contenu payant. Et vous, faites-vous partie de ceux qui sont créés avec chacun des DLC qui sont publiés dans vos jeux préférés ou, au contraire, considérez-vous que vous en avez plus que suffisant avec le contenu inclus dans le jeu de base et dans un autre mise à jour gratuite?

La source

en relation