Deux haut de gamme par an. Deux familles: la série Samsung Galaxy S pour dominer le marché du mobile au cours du premier semestre, et la série Galaxy Note pour le second semestre – dans les mois où Apple lance son iPhone.

Samsung maintient cette stratégie depuis des années, même si pour le prochain modèle de la série S, il va avancer la date, car si nous l’avons normalement vu présenté en février et en magasin en mars, cette fois, ce sera 1 mois avant.

Samsung Galaxy Unpacked 2021

Le prochain 14 janvier à 16h00 en Espagne, Samsung célébrera son événement Galaxy Unpacked 2021, au cours duquel nous verrons le nouveau dans toute sa splendeur Samsung Galaxy S21. Les Coréens l’ont confirmé aujourd’hui, et bien que, comme toujours, ils n’aient pas publié d’engagement, les informations sur le réseau sur le prochain triple A de Samsung “ gâchent ” leurs secrets depuis un certain temps, comme ce sera le cas. compatible avec le stylet S Pen de la famille Note.

Comme toujours, rien de tout cela n’est officiel car cela ne vient pas directement de Samsung. Mais passons en revue ce qui est connu et les nouvelles données qui proviennent du site Web LetsGoDigital, l’un des plus populaires en termes de “ fuites ” d’informations:

Compatibilité S Pen

La chose la plus frappante qui semble avoir le nouveau haut de gamme de Samsung, le S Pen est l’icône et le standard de la série Galaxy Note depuis sa création il y a dix ans. Le nouveau Samsung Galaxy S21 sortira en deux modèles, une version standard et une version «Ultra». Le plus drôle, c’est que seul le Galaxy S21 Ultra sera compatible avec le S Pen.

Selon Lets Go Digital, le S21 Ultra ne sera pas le seul appareil Samsung en 2021 qui pourra également utiliser le S Pen en dehors du Galaxy Note, mais le mobile pliable Galaxy Z Fold 3 le sera aussi. Et si cela est vrai, cela amène à se demander si les projets de Samsung incluent la diversification de l’utilisation du S Pen, ou simplement dire au revoir à la famille Galaxy Note.

Un écran légèrement plus petit

A l’heure où précisément chaque haut de gamme qui sort sur le marché le fait avec un écran supérieur à son prédécesseur, selon le web Le Galaxy S21 Ultra aura un panneau de 6,8 pouces, par rapport au panneau de 6,9 ​​pouces du Galaxy S20 Ultra l’année dernière. Bien entendu, Samsung optera pour un écran AMOLED de résolution QHD + avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hertz, qui peut être utilisé à la résolution d’écran maximale. Avec le S20 / Note 20, vous ne pouvez utiliser cette fréquence d’images élevée qu’en résolution Full HD.

Samsung augmentera probablement encore plus la luminosité maximale. Le S21 Ultra aura une luminosité maximale de 1600 nits, ce qui est déjà une amélioration par rapport à l’affichage 1400 nits sur le S20 Ultra.

Nouveaux Exynos

Comme chaque année, Samsung installera un nouveau processeur encore plus rapide et plus puissant que son prédécesseur. En 2021, le chipset préféré pour le haut de gamme sera le Snapdragon 888 Qualcomm, bien qu’il soit très probable que La variante Exynos 2100 de Samsung est utilisée en Europe. Les années précédentes, la puce Samsung Exynos était inférieure à Qualcomm en termes de performances et de consommation d’énergie.

Mais cette année, cependant, Samsung semble avoir fait d’énormes améliorations de performances, «sur la base des premiers repères». Le processeur Samsung Exynos 2100 «Sera officiellement annoncé le 12 janvier 2021 lors d’un événement en ligne »créé spécialement à cet effet, avec un modem 5G intégré, ce qui signifie que vous pouvez également utiliser le réseau Internet mobile ultra rapide 5G – à condition, bien entendu, d’avoir également un abonnement 5G.

L’année dernière, vous pouviez choisir entre 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de mémoire. Bien que le S20 Ultra soit équipé de 16 Go de RAM, “le S21 Ultra devrait avoir 12 Go de RAM». Quant à la capacité de stockage, «nous ne nous attendons à aucun changement».

Caméra Quad

Le ZTE Zxon 20 5G est déjà sur le marché et implémente une caméra frontale dans l’écran lui-même, il ne peut donc pas être vu en regardant le téléphone. On sait que Samsung travaille sur cette technologie depuis longtemps, mais on ne sait pas encore si le S21 sera le premier de ses mobiles à le monter, ou plutôt il décidera de la caméra Selfie micro-perforée qu’il a montée sur les modèles précédents.

Selon le web, et comme le S20 Ultra, le modèle Galaxy S21 Ultra utilisera un appareil photo Selfie de 40 mégapixels et une ouverture f / 2,2 avec la «technologie de qualité professionnelle», qui, dans des conditions de faible éclairage, fait passer automatiquement l’appareil photo à 10 mégapixels avec des pixels plus grands pour capturer plus de détails.

Quant au système de caméra arrière principale, il sera logé dans un îlot de caméras nettement plus grand, qui «s’étend jusqu’aux bords de la caméra. Le modèle Ultra a également une nouvelle configuration de caméra », avec:

– Ongle Appareil photo principal 108 MP (2e génération) avec un objectif f / 1.8

– Ongle Caméra ultra grand angle 12 MP (120 ° degrés)

– Deux téléobjectifs 10 MP. L’un avec un zoom hybride 10x, l’autre un zoom hybride 3x

Quant au système de mise au point automatique, le S21 Ultra monterait le même système de mise au point automatique laser que le Galaxy Note 20car il fonctionne beaucoup plus rapidement et avec une plus grande précision que la caméra DepthVision 3D, qui était utilisée dans les modèles Samsung précédents.