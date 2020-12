Bien qu’Android 11 soit depuis longtemps sur le marché, Samsung préfère se détendre et bien présenter toutes les nouveautés de la version actuelle du système d’exploitation mobile de Google dans sa propre couche de personnalisation, la ONE UI. Et est-ce que Samsung avait annoncé le programme bêta One UI 3.0 pour les développeurs il y a 4 mois, et depuis lors, la société a publié la mise à jour bêta de One UI 3.0 basée sur Android 11 pour plusieurs smartphones haut de gamme.

Samsung Galaxy ONE UI 3.0 Android 11

Le mois dernier, Samsung avait promis de publier la feuille de route officielle pour la mise à jour stable de One UI 3.0, et c’est exactement ce qu’elle a fait aujourd’hui: la société a révélé le calendrier de sortie officiel de la mise à jour One UI 3.0 pour tous. Smartphones et tablettes compatibles Galaxy.

Les premiers appareils à recevoir la mise à jour stable de One UI 3.0 sont l’un des deux haut de gamme de la gamme 2020 que la société a sur le marché, le Galaxy S20, le Galaxy S20 + et le Galaxy S20 Ultra, qui ne mettront à jour que à la fin de ce mois, avant la fin de l’année.

Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S10, Galaxy S10 +, Galaxy S10 Lite, Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip recevront une mise à jour de l’interface utilisateur 3,0 pouces Janvier 2021.

le Galaxy Fold recevra la mise à jour One UI 3.0 en février 2021. Voici la liste complète par dates et modèles, afin que vous puissiez savoir si votre mobile recevra ONE UI 3.0 et quand. Bien sûr, il faut garder à l’esprit que ce calendrier de sortie est pour l’Egypte, ainsi les mises à jour pourraient arriver quelques semaines plus tôt ou plus tard dans l’Ouest, selon le marché lui-même:

Décembre 2020 Galaxy S20Galaxie S20 +Galaxie S20 Ultra

Galaxie de janvier 2021 Remarque 10Galaxie Remarque 10+Galaxie Remarque 20Galaxie Note 20 UltraGalaxie S10Galaxie S10 +Galaxie S10 LiteGalaxie Pli en Z 2Galaxie Z Flip

Février 2021 mars 2021 Galaxy A51Galaxie M21Galaxie M30Galaxie M31Galaxie Note 10 LiteGalaxie Onglet S7

Avril 2021 mai 2021 Galaxy A21sGalaxie A31Galaxie A70Galaxie A71Galaxie A80Galaxie Onglet S6Galaxie Onglet S6 Lite

Juin 2021 Galaxy A01Galaxie A01 CoreGalaxie A11Galaxie M11Galaxie Onglet A

Juillet 2021 août 2021 Galaxy A10Galaxie A10sGalaxie À 20Galaxie A20sGalaxie A30sGalaxie Onglet A 10.1Galaxie Onglet Active Pro