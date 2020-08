Silicium Apple

L’article de la semaine sur les débris de particules, couvrant les dates de sortie d’Apple Silicon, provient d’Apple Insider.

Il y a un intérêt historique à voir comment Apple est capable de réaliser ces mouvements alors que d’autres entreprises ne le peuvent pas, et il est fascinant de voir avec quelle prudence Tim Cook utilise les mêmes phrases que Steve Jobs. Mais nous pouvons également comparer ce que chaque homme a dit et quels ont été les premiers pas d’Apple.

L’auteur William Gallagher examine l’histoire de la transition PowerPC vers Intel, ce que Tim Cook a dit à ce jour, les contraintes pratiques et la logique de synchronisation du produit pour établir une feuille de route réfléchie pour la transition d’Apple vers les Mac avec Apple Silicon.

C’est une très bonne lecture.

Les débris Apple News de la semaine

• La semaine dernière, j’ai manqué de place et j’ai dû omettre ce lien intéressant sur les robots. Je n’ai pas écrit sur les robots depuis un certain temps, mais je reste attentif à tout ce qui est pertinent. De The Evening Standard, voilà: « La solitude de verrouillage a » rendu les humains plus ouverts à l’achat d’un robot social « qui simule l’amitié. »

Une étude sur l’isolement pandémique a révélé que les gens étaient de plus en plus intéressés par la possession d’une machine comme compagnon.

Je prédis qu’à mesure que la pandémie s’atténuera, l’utilisation intelligente des robots contribuera non seulement à la camaraderie, mais aussi à nous garder plus en sécurité sur le lieu de travail. Les robots sont immunisés contre les bactéries et les virus humains. Et, entre autres choses, cela pourrait enfin conduire à des cuisines de restaurant / bar impeccables et ultra-propres et à des toilettes publiques. Cela va devenir une entreprise géante, et Apple prête sûrement attention aux avantages pour la santé.

• The Elephant Queen sur Apple TV + est un superbe documentaire. Peut-être le meilleur que j’aie jamais vu. Alors j’ai faim de plus, et les voilà. « Apple TV + recevra 3 nouvelles séries documentaires cet automne, y compris » Tiny World « axé sur la nature raconté par Paul Rudd. »

• Google paie des milliards à Apple pour être le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple. Mais Apple pourrait être prêt à abandonner la plupart de cela s’il pouvait monétiser son propre moteur de recherche tout en vantant l’attention traditionnelle à la confidentialité des clients. Et, en effet, des rumeurs ont surgi. Voici la prise de MacRumors: « La spéculation sur un moteur de recherche Apple refait surface, mais Apple reste probablement concentré sur Siri et Spotlight. »

Jon Henshaw, fondateur de la société d’informations marketing numérique Coywolf, a lancé la spéculation avec un article de blog cette semaine dans lequel il a déclaré qu’Applebot avait commencé à explorer régulièrement ses sites Web quotidiennement, ce qu’il n’avait pas remarqué auparavant.

Faites-en ce que vous voudrez, mais je sens le feu derrière cette première fumée.

• L’abonnement à un service de diffusion en continu autre qu’Apple TV via les chaînes de l’app Apple TV permet une facturation directe sur votre identifiant Apple, une gestion facile des abonnements et évite un processus d’inscription détaillé si vous utilisiez l’application de diffusion en continu autonome tv / ipad / iOS. Il est donc bon de se familiariser avec les chaînes. Voici un bel aperçu de .. « Les chaînes Apple TV vous permettent de choisir ce que vous voulez regarder, voici toutes les options. »

De cette façon, il est facile de s’inscrire et de gérer, par exemple, Acorn TV, BritBox, UP Faith & Family, etc.

• J’ai émis l’hypothèse que l’Apple TV 4K de nouvelle génération prendrait en charge un taux de rafraîchissement d’affichage de 120 Hz. Maintenant, il y a des rumeurs selon lesquelles «l’iPhone 12 Pro Max pourrait avoir un écran 120 Hz et de nouveaux modes de caméra sophistiqués.» Comme iOS va, il en va de tvOS, donc je considère 120 Hz comme une affaire faite à tous les niveaux.

• Enfin, le nouveau Flight Simulator de Microsoft utilise «des données du monde réel, l’intelligence artificielle (IA) et des capacités multijoueurs massives». Et donc, Patrick Gray de Tech Republic pense que «… les responsables technologiques devraient prêter attention à Microsoft Flight Simulator 2020.»

… Considérez que c’est peut-être la première fois que vous pouvez tester divers scénarios de trafic aérien, des variations météorologiques, ou même simuler des itinéraires de fret ou de passagers pour le prix d’un jeu de 60 $.

L’auteur présente une réflexion très avant-gardiste dérivée de ce jeu. Allez rêver avec lui. Cela pourrait vous rendre riche.

