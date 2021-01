Cela ne se produit plus autant qu’avant, mais cela arrive toujours: après avoir copié ou déplacé des photos d’un dossier à un autre sur un mobile Android, l’ordre des photos devient un désordre. Les photos que vous avez déplacées sont placées en haut de la galerie, bien qu’elles soient plus anciennes. Heureusement, il existe des moyens de résoudre ce problème.

Lorsque cela se produit, c’est très frustrant, car il peut prendre beaucoup de temps pour trouver les photos récentes à télécharger ou à les envoyer dans des applications comme Instagram ou Facebook. Nous vous disons comment y remédier, pour remettre les photos dans l’ordre.

Pourquoi les photos sont-elles encombrées sur mobile

De nombreuses applications affichent les dernières photos que vous avez dans la galerie, mais elles n’ont pas de méthode standardisée pour le faire ou trier les résultats. Ils peuvent utiliser la date de création du fichier, la date de modification, la date incluse dans les métadonnées EXIF ​​ou l’ordre dans lequel il a été inclus dans le fournisseur multimédia Android. Différentes méthodes aboutissent à résultats différents.

La plupart des applications de galerie actuelles utilisent les métadonnées EXIF ​​de la photo, elles sont donc insensibles au changement de dossier, bien qu’il y en ait encore beaucoup àApplications fournies avec des dates après le déplacement des photos. Sans aller plus loin, Instagram en fait partie.

Après avoir déplacé quelques photos de 2020 vers un autre dossier, les premières apparaissent sur Instagram

Autrement dit, si vous avez 20000 photos dans votre galerie et que vous décidez de créer un dossier pour inclure les photos les plus anciennes, Instagram -et d’autres applications, y compris certaines applications de galerie- montrera ces anciennes photos par-dessus tout. Si vous avez déplacé des milliers de photos, ces milliers de photos apparaîtront plus haut que celles que vous avez prises la veille.

La solution: une application

Une fois le mal fait, vous ne pouvez plus faire grand chose à part vous résigner ou essayer d’utiliser applications pour fixer les dates. Autrement dit, même si vous replacez les photos là où elles se trouvaient, elles seront toujours marquées comme plus récentes.

Une application spécialement conçue pour cette situation est la Galerie de dates, disponible sur Google Play. C’est gratuit avec un excellent mais: réparer 50 photos gratuites. Pour l’utiliser sans limites, il faut payer 1,89 euros.

Réorganiser la galerie après avoir copié les fichiers

Avant de partir, considérez qu’il ne s’agit pas d’une application infaillible. Fondamentalement, ce qu’il fait est essayez de savoir si la date d’une photo ou d’une vidéo est correcte Sinon, suggérez la date. Pour ce faire, il utilise diverses méthodes, comme essayer d’identifier si le fichier inclut la date dans son nom, ce qui est relativement courant dans de nombreuses applications.

Après avoir ouvert les dates de la galerie, il analyse le stockage multimédia Android et vous montre, dans l’onglet Mauvaise date ceux qui, selon vous, doivent être corrigés. Il est important que vous les passiez en revue, en particulier ceux qui ont un géant peut-être (ou pas) superposé, car dans ce cas l’application n’est pas trop convaincue d’avoir déterminé la date correctement.

Sélectionnez les photos et vidéos auxquelles vous souhaitez fixer la date et, dans le premier onglet de l’application, appuyez sur Restaurer la date moyenne. Ce qui se passera ensuite dépend de la version d’Android que vous utilisez, car avec le temps, Android a limité ou intégré de nouvelles fonctionnalités. Voici le résumé:

Dans les versions antérieures à Android 5: corrige le stockage multimédia Android, mais ne peut pas changer les dates des fichiers ou EXIF.

D’Android 5 à Android 7: corriger le stockage Android et les dates EXIF ​​des photos.

D’Android 8 à Android 9: est le moment où l’application est la plus complète. Modifiez le stockage multimédia, EXIF ​​et la date des fichiers.

Avec Android 10 ou supérieur: Android n’autorise plus les applications à modifier le stockage multimédia, alors changez l’EXIF et attendez que le stockage multimédia se mette à jour.

Cependant, si votre galerie est totalement encombrée et que vous ne savez pas quoi faire, c’est une bonne option tant que vous l’utilisez avec précaution, en examinant les dates suggérées pour éviter les mauvaises. Gardez à l’esprit, bien sûr, les différentes limitations de l’application en fonction de la version d’Android que vous avez installée sur votre mobile.