Le comportement louche de Lana avec David Murphey sur Fiancé de 90 jours conduit tout le monde à penser qu’il était pêché au chat. Chaque moment avec David dans l’émission TLC a peut-être ressemblé à un jeu de devinettes, mais à la fin de la saison 4 de 90 Day Fiancé: Before the 90 Days, Lana a choqué tout le monde. David, 60 ans, est-il toujours avec son amour ukrainien? Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’histoire tordue de David.

David, retraité de Las Vegas, est entré dans le monde de la réalité avec ses bagages relationnels et son amour pour les chats. En choisissant des beautés slaves plutôt que des Américains qui lui avaient brisé le cœur dans le passé, David a rencontré Lana, 27 ans, sur un site de rencontres ukrainien. Prétendant que Lana était «agressivement intéressée» par lui, la star de 90 Day Fiancé a dépensé plus de 100 000 $ sur les forums de discussion du site Web pour son amour étranger. Cependant, après sept ans de conversation en ligne et de fantômes lors de multiples voyages en Ukraine, David et Lana ne s’étaient toujours pas rencontrés. Les rumeurs de pêche au chat se sont intensifiées dans la communauté des fans de 90 Day Fiancé alors qu’ils ont vu David embaucher un enquêteur, Sergey, pour «valider que Lana était bien celle qu’il pensait être» après que son adresse se soit avérée fausse. L’enquêteur de David a également cru qu’il s’agissait d’une arnaque et a révélé que Lana était sur «sept ou huit sites de rencontres différents». Sergey a été renvoyé par le passionné David qui, lors de son cinquième voyage en Ukraine, a finalement été béni par la visite de Lana. Confessant que son vrai nom était Svetlana, Lana est allée au bowling avec la star de 90 Day Fiancé et a communiqué avec lui via une application de traduction. Après avoir offert à son amoureuse un iPhone pour une meilleure communication, David a surpris les fans de TLC en lui demandant de l’épouser. Elle a dit «Oui», mais malheureusement, c’est là que leur voyage de fiancé de 90 jours s’est terminé.

En relation: Fiancé de 90 jours: Qu’est-il arrivé à Tim Malcolm et Veronica après leur saison?

Le programmeur informatique s’est présenté sur 90 Day Fiancé: Avant le casting de la saison 4 de 90 Days, Tell-All en mai, où il a avoué que Lana «traversait l’enfer» en raison de son interprétation dans la série. Les longs doigts manucurés de Lana ne lui ont pas permis d’utiliser le clavier de l’iPhone. Elle a donc préféré discuter sur le site Web. À l’inverse, elle a également continué à parler à d’autres hommes en ligne, et David a avoué n’avoir dépensé qu’environ 3 000 $ à 4 000 $ pour Lana. «En ce moment, je dirais que nous ne sommes pas ensemble. Je ne vais pas dire que nous ne serons pas ensemble à l’avenir, mais pour le moment, nous ne le sommes pas. Elle est juste trop stressée par ce qui se passe avec la série et les gens qui la dérangent « , a révélé David avant d’ajouter qu’il ne se souciait pas si Lana l’utilisait pour une carte verte.

La star de 90 Day Fiancé a admis de façon choquante avoir fréquenté 30 autres filles en Ukraine en plus d’avoir été fiancée à deux au cours de ses sept années avec Lana. David, qui était fiancé à deux autres femmes américaines avant de rencontrer Lana, a révélé son intention de prendre sa retraite et de déménager en Ukraine ou de s’y rendre une fois par mois. 17 mois en Ukraine donnent l’impression d’être à la maison pour David, qui a également gardé l’espoir de faire fonctionner sa romance avec Lana à l’avenir.

Le 9 août, David a partagé une photo de sa fête de retraite sous-titrée: «C’est officiel. Jeudi dernier. » Même alors, la célébrité du fiancé des 90 jours a défendu Lana dans les commentaires en disant: « Vous ne connaissez pas Lana » et « Elle était exactement comme je m’y attendais et m’en a donné de plus en plus chaque jour. » Pendant ce temps, dans un Instagram Live il y a une semaine (capturé par 90 Day Fiancé Forever), David a laissé entendre qu’il reviendrait à l’émission de téléréalité lorsqu’il était interrogé sur ses projets post-retraite pour acheter un VR. «Non, je n’ai pas encore acheté le VR. Je ne vais rien dire de particulier à ce sujet parce que c’est dans une prochaine émission », a avoué David et a partagé que lui et Lana étaient très en bons termes. Lana aussi, qui vient de faire un Instagram, pourrait suggérer un possible retour à 90 Day Fiancé. Après tout, des choses étranges se sont produites.

Plus: Fiancé de 90 jours: À quel point Lana était-elle jeune lorsque David a commencé leur relation?

Fiancé de 90 jours: heureux pour toujours? diffusé le dimanche à 20 h HNE sur TLC.

Source: RealityTVWorld, David Murphey / Instagram, Svetlana / Instagram, 90DayFianceForever / Instagram