Hier, l’industrie du divertissement a perdu une partie de son éclat et c’est que David Richardson, un scénariste de comédie bien connu, est décédé d’une insuffisance cardiaque, des semaines après avoir eu 65 ans. Richardson a fait partie de plusieurs des comédies les plus réussies à la télévision, telles que Les Simpsons, Malcolm El en Medio, Two and a Half Men et bien d’autres, écrivant des épisodes dont on se souvient depuis des générations.

Les détails de sa mort ne sont pas nombreux, mais selon Deadline, Richardson est décédé hier 18 janvier des suites d’une insuffisance cardiaque. Richardson avait survécu au cancer pendant 30 ans, mais les séquelles de la maladie ont fini par lui coûter la vie.

Son projet le plus récent était dans la cinquième saison de la série originale Netflix “F is for Family”, qui n’a toujours pas de date de sortie pour sa cinquième saison, dans laquelle se trouvent les dernières œuvres de Richardson dans la vie. Grâce à Twitter, le compte des auteurs de la série a consacré quelques mots à son dernier membre:

Si vous avez ri de quoi que ce soit dans notre émission au cours de ces dernières saisons, il y a de fortes chances que cela ait été lancé par le grand Dave Richardson. Il a fait partie intégrante de notre émission. Il nous manquera beaucoup. https://t.co/0TilPfdFEU – ÉCRIVAINS DU FIFF (@FIFFNetflix) 19 janvier 2021

“Si quelque chose de notre émission a fait l’objet de moqueries au cours des dernières saisons, il a probablement été écrit par le grand Dave Richardson. Il a joué un rôle important dans notre émission. Il nous manquera tellement.”



La famille de Richardson a refusé de commenter et prévoit une cérémonie privée pour lui rendre hommage.

