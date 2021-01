David Schwimmer est l’un des protagonistes de la série culte copains, dans son rôle d’inoubliable Ross, fait vibrer des millions de fans captifs du contenu et de tout ce qui y est lié. Après plusieurs saisons et plus de 20 ans, la série continue d’exciter le public et brille comme l’une des plus importantes de l’industrie du divertissement.

C’est pourquoi dans son apparition dans une nouvelle campagne, il se démarque pour être le protagoniste, mais aussi parce que le voyage au Royaume-Uni à bord d’un van Volkswagen Bulli est hilarant dans une nouvelle campagne récemment publiée par l’institution financière. BST.

«Life made more» est le slogan de la nouvelle campagne de la banque, de l’agence de publicité McCann UK et de l’agence média The7stars.

Dans ce document, Schwimmer joue dans des situations amusantes sur le fort affrontement culturel entre les États-Unis, son pays natal et le Royaume-Uni.

TSB, qui a son siège à Édimbourg (Écosse), embarque l’acteur américain dans une tournée de la géographie britannique, dans le but de vendre les avantages de ses produits et services financiers à travers des contenus de divertissement.

Schwimmer se heurte à des problèmes de prononciation, que les Britanniques n’hésitent pas à signaler et à d’autres aventures.

Les personnages et la série continuent d’être déterminants au point que Netflix a récemment eu des problèmes pour avoir retiré Friends de son catalogue, bien qu’il ne soit pas sous son contrôle. Comme prévu, Netflix a commencé 2021 avec des changements dans sa programmation et dans les réseaux sociaux c’était une tendance, avant les plaintes de ses abonnés.

En octobre de l’année dernière, WarnerMedia a annoncé que la plate-forme de streaming HBO Max serait lancée d’ici mai 2020. Tout a commencé lorsque WarnerMedia, la société qui a vu le jour lorsque AT&T a acheté Time Warner pour 85 milliards de dollars, a obtenu tous les services de HBO, MAX, Cinemax et HBO Go dans tous les pays hispanophones d’Amérique latine et des Caraïbes.

L’accord conclu avec Ole Communications leur permet de proposer un vaste catalogue de films et de séries. Au total, dès le lancement, la plateforme aura quelques 10 mille heures de contenu. Il y aura des images de Warner Bros, New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth et Looney Tunes. Le matériel HBO et ses propres productions seront ajoutés à ce catalogue.