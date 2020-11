Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 11/03/2020 19:52

De plus en plus de développeurs confirment des améliorations gratuites de leurs jeux pour Playstation 5, et maintenant nous pouvons ajouter à Sony Bend à cette liste. L’étude a confirmé que leur dernier projet, Days Gone, Il aura également une série de mises à jour pour cette nouvelle console et ici nous vous disons exactement ce qu’elles sont.

Via Twitter, les développeurs ont confirmé que Jours passés tu peux jouer Résolution 60FPS et 4K sur PS5:

«Si vous empruntez Broken Path pour la première fois ou terminez New Game Plus, c’est ce à quoi vous pouvez vous attendre de Days Gone sur PS5. Jusqu’à 60FP avec une résolution 4K dynamique Possibilité de transférer vos fichiers de sauvegarde de PS4 vers PS5. “

Si vous faites un tour sur Broken Road pour la première fois ou que vous terminez NG +, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous démarrez #DaysGone sur la # PS5: 📺 Jusqu’à 60 ips avec 4K dynamique

💾 Enregistrer les transferts de PS4 vers PS5 pic.twitter.com/qP2ugQO4hc – Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) 3 novembre 2020

Souvenons-nous qu’il y a quelques jours Jours passés a reçu une énorme mise à jour de 25 Go qui est sûre de préparer le jeu pour PS5, c’est-à-dire que vous pouvez en profiter avec toutes ces améliorations dès le premier jour sur votre nouvelle console.

