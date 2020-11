Bend Studios a détaillé les améliorations que Days Gone aura sur la console de nouvelle génération.

Ces dernières semaines, il est devenu courant que, grâce à la Rétrocompatibilité des jeux PS4 sur PS5, les studios en profitent pour faire connaître à l’avenir les améliorations techniques des jeux de la génération actuelle. C’est le cas de Days Gone, qui peut être joué sur PlayStation 5 avec des ajouts techniques qui vous incitent à donner une nouvelle tournure aux aventures mettant en vedette Deacon St. John.

Bend Studios a utilisé son compte Twitter pour confirmer le Améliorations de Days Gone sur PS5. Le jeu atteindra 60 images par seconde sur la nouvelle console et atteindra un résolution 4K dynamique, selon le moment. De plus, les jeux peuvent être transférés d’une console à une autre, vous pouvez donc reprendre ou continuer l’aventure si vous souhaitez obtenir 100% du jeu et le trophée Platine.

Days Gone atteindra 60 images par seconde sur PS5Days Gone fait également partie du catalogue PS Now depuis octobre dernier et est l’une des exclusivités PS4 les mieux notées. C’est un aventure d’action de survie en monde ouvert, dans lequel les gangs de motards doivent essayer de survivre dans un monde dévasté par une apocalypse zombie, qui a rempli les rues de hordes de morts-vivants qui doivent être évités ou éliminés.

Ce n’est pas le seul jeu à avoir annoncé des améliorations pour PS5. Récemment, God of War a également confirmé qu’il disposera d’ajouts techniques pour une expérience plus optimale grâce aux avantages de la nouvelle console Sony, atteignant également le 60 images par seconde. Vous pouvez également consulter les jeux de lancement PlayStation 5 qui accompagneront la console à son arrivée en magasin.

Plus d’informations sur: PS5, Days Gone et compatibilité descendante.

