Une étude des Fédérations mondiales des annonceurs a révélé que influenceurs de célébrités Ils représentent 28% des dépenses annuelles des influenceurs contre 40% pour les micro-influenceurs. Pour les marques, ce type d’influenceurs signifie un coup de pouce définitif et efficace, mais certains ont tellement grandi grâce aux réseaux sociaux et à leur marketing qu’ils deviennent inestimables pour les petites marques. Cependant, pour les chiffres eux-mêmes, il est parfois préférable d’être leurs propres marques, leurs propres sources de revenus à travers les produits, c’est le cas de Roberto Palazuelos.

La star d’une émission de télé-réalité biographique est passée du statut de personnage controversé du monde du divertissement et d’entrepreneur hôtelier au lancement de produits faisant allusion à son influence, la pandémie ayant affecté son entreprise de tourisme millionnaire.

Ainsi, dans une interview à l’émission de télévision Ventaneando, il a expliqué qu’il passera d’homme d’affaires d’hôtel à des t-shirts, il lancera sa propre marque de vêtements. Il a révélé que sa ligne de vêtements sortira l’année prochaine et comprend le lancement de t-shirts, gilets et casquettes avec des «phrases incroyables».

«Alors d’abord, nous voulons sortir avec des T-shirts, des gilets, des chapeaux avec toutes ces phrases incroyables de: ‘Ici du haut du succès’, ‘J’ai déjà eu cette hernie à porter avec tant de succès’, ‘Pas tout ce qui brille c’est de l’or, parfois c’est moi »; et ensuite nous produirons de plus en plus de produits », a déclaré Palazuelos.

L’homme d’affaires et acteur a indiqué qu’il avait déjà déposé sa marque «Papi, Palazuelos», une étape importante pour exploiter son influence, à une époque où le influenceur Le marketing est en plein essor, selon les chiffres. “Nous avons déjà enregistré la marque” Papi, Palazuelos “pour le textile, pour la publicité et pour la céramique”, a-t-il déclaré.

Selon les chiffres, les collaborations d’influenceurs ont eu un 57% d’autonomie en plus et impact en 2020 par rapport à ce qu’ils ont obtenu en 2019, selon le rapport «State of Influencer Marketing 2021» de Klear.

Pendant ce temps, dans les budgets publicitaires, 73% des spécialistes du marketing aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne ont déclaré avoir investi plus de ressources dans ce type de marketing l’année dernière, selon les données de Takumi.

Ces chiffres sont le résultat d’une enquête menée auprès de plus de 5000 influenceurs des médias sociaux, parvenant à identifier les changements dans la composition démographique du marketing d’influence.

Cela indique une trajectoire claire des influenceurs à la hausse, car le Z ajoute du pouvoir d’achat, donc non seulement 2020 est l’année des influenceurs, mais cela pourrait être juste le début, avant une génération avide de personnages qui les divertissent, ce qui rend difficile pour les marketeurs de traiter avec des personnages rarement constants, dont la situation peut changer radicalement d’un moment à l’autre, et qui sont rarement contrôlables.