Marilyn Monroe a dit un jour que chaque femme a besoin d’un homme gâte ton rouge à lèvres, pas le mascara. À l’époque, le rouge à lèvres était le meilleur ami d’une femme – presque au même niveau que les diamants – et il aurait été difficile pour Monroe d’imaginer un monde où les gens n’utilisaient pas de rouge à lèvres sur leurs lèvres. Mais sûrement Marilyn, ainsi que nous tous, n’a pas vu venir la pandémie cela arrivait. Encore moins une vie dans laquelle nous sortons avec la moitié du visage recouvert d’un masque. Et, bien qu’il ne soit pas l’un des principaux indicateurs, le rouge à lèvres est devenu la trace des nombreuses crises que nous avons vécues.

Le phénomène s’appelle le effet rouge à lèvres (effet rouge à lèvres) et répond au fait qu’en période de récession ou de crise, les ventes de rouge à lèvres non seulement n’ont pas baissé, mais augmenté considérablement. Le terme a été inventé par Leonard Lauder, PDG d’Estée Lauder au début du siècle, qui a vu les ventes de rouge à lèvres monter en flèche après les attentats du 11 septembre 2001 à New York et le Crise financière de 2008. Une étude de 2012 a expliqué l’effet du rouge à lèvres en soulignant que de nombreuses personnes choisissent de se livrer à des produits de luxe abordables plutôt que de faire de grosses transactions financières, comme l’achat d’une maison. Pour beaucoup de femmes, ce petit luxe est un rouge à lèvres. «Quand on met un rouge à lèvres, un rouge, c’est vrai qu’on se sent un peu mieux et qu’on est plus beau», explique Olivia Iglesias, experte en beauté et parfumerie chez Nielsen.

Cependant, cette crise n’est pas comme les précédentes. Iglesias a déclaré dans une interview avec Explica.co que, jusqu’à présent cette année, le les ventes de rouges à lèvres sont en baisse de 46% en Espagne. En fait, tout le maquillage a subi une baisse, d’autant plus que les parfumeries ont été fermées pendant l’accouchement car elles n’étaient pas considérées comme des services essentiels.

« Le marché se dirige désormais vers les yeux. Le dissolvant ou le blush nous donne une sensation de bien-être instantanée. Ces produits ont de meilleures performances, ce n’est pas encore positif mais la tendance est meilleure. »

En l’absence de lèvres rouges, un œil bien fait. L’Oréal a confirmé à Explica.co que les yeux gagnent un rôle de premier plan, en particulier les produits pour les sourcils et le mascara. Il a également fait valoir que, malgré les masques, le consommateur continue de parier sur le rouge à lèvres. Cependant, la baisse des ventes en termes généraux est un inverser pour ce produit c’est sur la corde raide. Un nouvel enfermement pourrait aggraver cette situation.

Le rouge à lèvres a été roi même dans les appels vidéo

La pandémie a mis en place des réunions par Zoom ou toute autre plateforme d’appel vidéo. Dans un rapport, le New York Times a analysé comment, au début de la pandémie, les femmes ont continué à arriver à apparaître à l’écran. Au fil des semaines, ils l’ont fait de moins en moins. «J’ai pensé à mettre du rouge à lèvres mais je me suis demandé pourquoi? Seuls les gens du supermarché vont me voir et maintenant que nous devons porter des masques, ils ne sauront même pas que c’est moi», a déclaré Deborah Mitchell, consultante en médias et marketing et l’une des interviewé par le journal américain.

De nombreuses femmes ont complètement arrêté de se maquiller pour les appels vidéo

De son côté, Lindsay Knapp, une assistante sociale, a déclaré qu’elle ne s’était pas maquillée depuis des semaines. « C’est au-delà de l’autonomisation », a-t-il souligné. Pour de nombreuses femmes, arrêter de se maquiller ou de se toiletter pour une réunion était inconcevable lorsque la quarantaine a commencé mais ça a fini par être une libération quand ils ont commencé à s’habituer à se présenter aux réunions avec le visage lavé. Certaines des personnes interrogées ne rapportent ce fait qu’au confinement, bien que d’autres pensent que leurs habitudes changeront une fois qu’elles seront physiquement retournées au bureau.

Le magazine Vox a également récemment publié un rapport dans lequel il explique combien de femmes sont confrontées mêmes pressions Par Zoom vous dans votre vie quotidienne de l’ancienne normale. Être parfait tous les jours arrive, dans de nombreux cas, à être particulièrement bien habillé et maquillé. Si l’article du New York Times souligne que la pandémie peut aussi changer cet aspect, celui de Vox soutient que les impositions sociales restent les mêmes, seulement maintenant derrière une caméra.

Au contraire, le rouge à lèvres peut aussi être un bon moyen de vaincre les ravages d’être enfermé à la maison. Les psychologues ont recommandé de trouver un moyen de mieux faire face à la quarantaine et cela se produit, dans certains cas, en maintenir les activités de routine. Par exemple, s’habiller tous les jours comme si on sortait dans la rue même si on allait travailler devant l’ordinateur. Et même du maquillage et du rouge à lèvres pour mieux paraître.

Lèvres rouges en temps de guerre

Ce type de débat a surgi à un moment historique où tous les indicateurs économiques ont tourné à 180 degrés, effet rouge à lèvres compris. Mais ce produit va beaucoup plus loin et, en plus de prévoir les crises économiques, il a également été un facteur psychologique clé dans les moments difficiles de l’histoire contemporaine. Winston Churchill pourrait en témoigner.

Le Premier ministre britannique pendant la Seconde Guerre mondiale a dû rationner toutes sortes de produits, mais ce n’était pas le cas du rouge à lèvres. En fait, elle attachait une grande importance à ce produit de beauté car elle affirmait que remonté le moral de la population en temps de guerre. Le rouge à lèvres s’est donc positionné comme une action de propagande confiée aux femmes. La haine d’Adolf Hitler pour les cosmétiques a encore favorisé cette stratégie.

Le même esprit que Churchill voulait promouvoir parmi la population britannique a été recherché dans d’autres chapitres de l’histoire tels que les attaques terroristes ou les récessions économiques. Pour certains, c’est un moyen de responsabiliser; pour d’autres, une autre façon dont les femmes doivent répondre aux normes de beauté. Mais il ne fait aucun doute que le rouge à lèvres est l’un des produits de beauté les plus emblématiques. Jusqu’à présent, il a réussi à surmonter toutes les difficultés, mais peu de gens pouvaient prédire que secoue le règne du rouge à lèvres c’était un masque.

