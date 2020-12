L’évolution de la technologie a aidé la génération de consoles à s’améliorer de plus en plus. Au cours de ces 20 dernières années, nous pouvons voir les progrès impressionnants qui ont été accomplis, car maintenant les titres présentent des graphismes réalistes, un gameplay amélioré et des scénarios encore meilleurs, des choses que nous n’aurions pas imaginées possibles il y a longtemps.

Aujourd’hui, les utilisateurs préfèrent les jeux actuels mille fois aux anciens. Cependant, il y a des titres classiques qui sont friands et d’autres qui ont été perdus intérêt pour son apparence et sa jouabilité. Pour cette raison, certains fans de Resetera ont ouvert un fil de discussion dans lequel ils commentent ceux qui n’ont pas du tout bien vieilli.

Savoir plus: Les 31 meilleurs jeux PC de 2020 à ce jour

Star Wars: Escadron de voleurs

Aussi connu à certains endroits sous le nom de “Rogue Squadron”, il s’agit d’un jeu vidéo de vol d’arcade développé par Factor 5 et distribué par LucasArts. À l’heure actuelle, cela est devenu quelque chose de fatal au niveau graphique en raison de la nébuleuse de vol en monde ouvert qui est généré lors du déplacement avec les vaisseaux spatiaux. De plus, la caméra de jeu et la modélisation 3D n’incitent pas beaucoup à devenir un classique dont on se souvient.

Mario Kart 64

Mario Kart est l’une des séries les plus populaires développées par Nintendo. Au fil du temps, nous avons pu voir l’évolution de chaque titre, mais il y en a un en particulier qui n’a peut-être pas très bien vieilli et c’est Mario Kart 64. Celui-ci a un interface de très faible qualité et un gameplay buggy qui ne plaît pas au joueur.

Metroid Prime

Metroid Prime a été développé par Retro Studios et distribué par Nintendo. Bien qu’à l’époque cela ait attiré l’attention, actuellement, s’il est comparé aux livraisons récentes, il semble qu’un titre aujourd’hui peu oseraient rejouer. Cela échoue principalement dans la gamme de couleurs, de luminosité et de détails des ennemis auxquels le protagoniste fait face.

GoldenEye 007

GoldenEye 007 est un autre des jeux de Nintendo, développé par Rare. Au niveau graphique, c’est quelque chose qui n’attire pas l’attention des visionneuse par conception 3D des personnages en général. De plus, les commandes n’aident pas du tout à terminer les missions indiquées, ce qui en fait un jeu très difficile et frustrant.

Instinct de tueur

Comme GoldenEye 007, Rare a également développé ce titre pour Nintendo. De la bande sonore aux graphismes et animations de personnages, ce jeu de combat est très court par rapport à ses successeurs le plus récent. Selon certains fans, aujourd’hui, il est injouable.

D’autre part, vous pouvez également voir les meilleurs jeux gratuits et bon marché pour jouer en ligne sur PC.

Savoir plus: Les meilleurs jeux PS4 à ce jour