Il Service Xbox Game Pass a gagné en popularité au cours des dernières années. Après tout, cela nous offre la possibilité de jouer à toutes sortes de jeux en payant un petit abonnement, ce qui nous donne la liberté de jouer sur PC, mobile et même consoles. Mais parmi les nouvelles propositions qui ajoutent, les joueurs ont hâte d’une arrivée spéciale.

Final Fantasy est devenu l’une des licences les plus réussies dans la fantaisie et l’action, étant l’un des protagonistes du catalogue de jeux disponibles dans le service. Bien sûr, voici le moment de savoir s’il y a des projets pour l’avenir quand il s’agit d’ajouter de nouvelles œuvres et, semble-t-il, c’est une déclaration Eh bien, si en son temps l’entreprise elle-même l’a indiqué, c’est maintenant un représentant de cela qui l’a réaffirmé.

Final Fantasy X | X-2 Remaster | Square Enix

Pour le moment, ils n’ont pas mentionné de date exacte pour ces grandes premières, mais apparemment nous nous retrouverions avec la possibilité de voir dans le catalogue des œuvres telles que Final Fantasy XV, Remasterisé Final Fantasy X / X-2 HD et beaucoup plus. Tout cela accompagne d’autres grandes œuvres qui sont déjà dans le catalogue et qu’il est possible de profiter à partir de ce moment.

En attendant, nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass pour accéder à toutes sortes de jeux. Nous ne parlons pas seulement de la version la plus récente et même en attente. On parle aussi de propositions classiques qui ont marqué leur moment dans l’histoire des jeux vidéo. C’est donc une occasion parfaite pour vous de découvrir de nouveaux mondes et des expériences uniques.