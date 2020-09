La dernière mise à jour du coronavirus pour les États-Unis montre une tendance inquiétante – les cas de COVID-19 sont à nouveau en hausse, dans un peu plus de la moitié du pays.

Les données montrent que les cas de coronavirus augmentent à un rythme suffisamment alarmant dans quatre États, en particulier, qu’ils devraient probablement envisager d’imposer une sorte de verrouillage.

À ce jour, il y a eu plus de 6 millions de cas confirmés de coronavirus aux États-Unis.

La dernière mise à jour sur les coronavirus de l’équipe de l’Université Johns Hopkins qui suit les changements quotidiens des données liées à la pandémie de COVID-19 montre que, mardi, il y a eu jusqu’à présent plus de 6 millions de cas confirmés de virus aux États-Unis. De plus, plus de 184 000 décès ont été confirmés aux États-Unis. C’est un indicateur que les effets de la pandémie restent si destructeurs – mais ce qui est pire, c’est que la pandémie devient de plus en plus une tempête croissante aux États-Unis en ce moment.

Une analyse CNBC des dernières données montre que de nouveaux cas de coronavirus sont en hausse dans un peu plus de la moitié du pays. Dans 26 États à compter de dimanche, pour être plus précis, par rapport aux augmentations observées dans 12 États il y a une semaine.

Les nouveaux cas de coronavirus diminuaient globalement depuis plus d’un mois, mais cette analyse montre qu’ils ont atteint un plateau maintenant à environ 40000 nouveaux cas par jour. De plus, les États du Midwest voient une grande partie de la nouvelle croissance des cas, comme dans les Dakota. Comme nous l’avons noté hier, le Dakota du Nord pourrait connaître la pire nouvelle épidémie de COVID-19 aux États-Unis pour le moment.

Si vous vous tournez vers la carte codée par couleur du Harvard Global Health Institute des niveaux de risque de coronavirus aux États-Unis (qui examine la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas quotidiens pour 100000 habitants), cette métrique aide à identifier quatre États en particulier où le risque niveau est tel qu’ils devraient envisager un verrouillage de quelque sorte. Les états comprennent:

Alabama. Ses signes avant-coureurs sont les suivants: non seulement il a un taux élevé de nouveaux cas de 27,3 pour 100000 personnes, ce qui devrait déclencher une nouvelle ordonnance de séjour à la maison selon la carte HGHI, mais le Johns Hopkins Coronavirus Resource Center montre également le État a un taux élevé de tests de coronavirus positifs, à 17,1%.

Iowa. Selon la carte HGHI au moment de la rédaction de cet article, l’Iowa a le taux le plus élevé de nouveaux cas de coronavirus quotidiens aux États-Unis – 34,6 pour 100000 personnes. Et il s’est déjà aventuré sur la voie du maintien à la maison avec un verrouillage partiel, fermant des établissements comme des bars dans six comtés.

Dakota du nord. Lundi, nous avons souligné les données du New York Times, qui montrent que la semaine record de l’État qui s’est terminée le 28 août signifie qu’il est actuellement confronté à l’une des plus grandes augmentations de cas de coronavirus dans le pays à l’heure actuelle, par habitant. De plus, les cas dans le Dakota du Nord sont en hausse de 64% par rapport à il y a deux semaines, l’État enregistrant maintenant environ 214 cas par jour en moyenne.

Dakota du Sud. La situation dans le Dakota du Sud s’est aggravée à la suite du controversé rallye de motos de Sturgis, qui a amené une grande foule d’anti-masques dans la région. Les dernières données de l’État de l’HGHI montrent 29,2 nouveaux cas quotidiens de coronavirus pour 100000. De même, selon Covid Act Now, le Dakota du Sud rapporte un taux d’infection à coronavirus de 1,31 et un taux de test positif de 17,8%.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.