Si vous n’aviez pas assez de contenu avec tout ce qu’Amazon inclut dans sa Prime Video, vous avez désormais plus d’options: la société a lancé ses chaînes en Espagne. Grâce à cette option, vous pouvez accéder au contenu de MGM, Mubi et Starzplay, le tout sous un abonnement mensuel à chaque service.

Amazon prime Video possède l’un des plus grands catalogues de streaming, tous inclus dans un abonnement annuel qui donne accès à la livraison gratuite, à la musique, aux livres et à l’espace gratuit pour télécharger toutes les photos du téléphone. De plus, Prime Video propose un magasin à partir duquel accéder aux titres qui ne sont pas dans l’abonnement. Et il y avait un ajout qui jusqu’à présent n’était pas disponible en Espagne: les chaînes. Amazon les a récemment activés.

Starzplay, Mubi et MGM: plus de films et de séries

Les chaînes Amazon Prime Video ajoutent des services d’abonnement mensuel avec beaucoup plus de contenu. Il y en a actuellement trois en Espagne: Starzplay, Mubi et MGM, tous avec des films et séries inclus qui peuvent être lus en streaming sur tout appareil sur lequel Amazon Prime Video peut être installé ou ouvert. Plus tard, d’autres chaînes disponibles aux États-Unis arriveront sûrement, comme HBO ou ShwTime.

Actuellement, Prime Video a les trois chaînes susmentionnées en Espagne; Quoi proposer du contenu à la demande selon les styles suivants:

Starzplay. Productions appartenant à la chaîne de divertissement américaine Stars. Séries et films pour 4,99 euros par mois.

Mubi. Ce service propose un catalogue très soigné de films avec une attention particulière au cinéma indépendant. L’abonnement mensuel coûte 9,99 euros.

MGM. Films reconnaissables et superproductions hollywoodiennes, contenu récent également. L’abonnement mensuel coûte 3,99 euros par mois.

Abonnement à chacune des chaînes

Pour vous abonner aux chaînes vous devez avoir contracté Amazon Prime, accédez au site Web de Prime Video et inscrivez-vous à l’un des trois canaux (ou à tous). Amazon propose un essai de 30 jours pour chaque, puis il facturera le montant stipulé mensuellement.

Tout le contenu des chaînes accepte les options qui prévalent dans Amazon Prime Video: les vidéos ont différentes pistes audio et sous-titres (certains films ne sont pas en espagnol, notamment dans Mubi), le contenu peut être ajouté aux listes de surveillance et le téléchargement sur mobile est autorisé à regarder le film ou la série hors ligne. Une fois que vous vous êtes abonné depuis le web, vous aurez les chaînes accessibles sur votre mobile: il vous suffit d’y accéder depuis l’application Amazon Prime Video.

Vidéo Amazon Prime

