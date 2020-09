Google a déployé quelques nouvelles fonctionnalités utiles pour son application de navigation Google Maps, tandis que Waze a reçu un changement cosmétique que certains utilisateurs apprécieront.

Google Maps affiche désormais les feux de signalisation à travers les États-Unis et prend en charge les paiements intégrés pour le stationnement à Austin, au Texas.

Waze s’est associé à Warner Bros.pour amener Batman à l’application, y compris la prise en charge vocale pour les itinéraires routiers.

Google n’a pas une mais deux applications de navigation populaires, qu’il met à jour en permanence. Certaines de ces mises à jour apportent des modifications importantes aux applications, tandis que d’autres ont une portée plus limitée. Mais tous sont destinés à améliorer l’expérience de navigation globale. Les deux applications ont reçu plusieurs nouvelles fonctionnalités cette année, y compris de nouvelles fonctionnalités destinées à aider les utilisateurs pendant la pandémie de coronavirus en cours. Cela s’ajoute aux importantes refontes déjà proposées par Google pour Google Maps au cours des derniers mois. Quelques nouvelles fonctionnalités plus petites mais remarquables viennent d’être ajoutées à Google Maps, tandis que Waze a une fonctionnalité cosmétique intéressante qui pourrait rendre les voyages avec des directions plus excitants.

Un rapport indiquait il y a quelques semaines que Google testait une fonctionnalité Maps déjà prise en charge sur Apple Maps. Certains utilisateurs ont trouvé une prise en charge des feux de signalisation dans l’application, ce qui peut être utile lors de la navigation dans une nouvelle zone. La fonctionnalité est maintenant largement déployée, rapporte .. L’ajout de cartes devrait «aider les gens à rester mieux informés sur la route», selon un porte-parole de Google.

Les captures d’écran de Google Maps montrent les icônes des feux de circulation dans la version Android de l’application. Source de l’image: Droid-Life

Les nouvelles icônes de feux de circulation apparaîtront sur les cartes aux intersections à travers les États-Unis. La fonctionnalité était disponible au Japon pendant des années, a également déclaré la société. Comme prévu, les feux de signalisation commenceront à apparaître à la fois sur les versions Android et iPhone de l’application.

Par ailleurs, Google a introduit une nouvelle fonctionnalité de paiement du stationnement dans Google Maps, mais elle ne sera pas disponible aussi largement. La fonctionnalité fonctionne à Austin, au Texas, où les conducteurs pourront payer le stationnement directement depuis l’application.

« Nous sommes ravis de travailler avec Passport pour aider les conducteurs d’Austin à payer le stationnement plus rapidement et plus facilement à partir de Google Maps », a déclaré Vishal Dutta, chef de produit de Google Maps, expliquant que l’application s’intégrera à l’application de paiement de Google. « Google Pay et Google Maps ont pu intégrer de manière transparente le logiciel Passport, ce qui nous a aidés à donner vie à cette fonctionnalité. » Un document d’assistance explique le fonctionnement de la fonctionnalité et ce que vous devez faire pour payer le stationnement depuis l’intérieur de l’application. Waze a annoncé ces dernières semaines des partenariats similaires pour le stationnement et les stations-service.

L’animation Google Maps montre la nouvelle fonctionnalité de paiement du stationnement. Source de l’image: Google

En parlant de Waze, la filiale de Google a annoncé plus tôt cette semaine que Batman arrivait à son application. Faites que Batman et The Riddler, respectivement exprimés par Kevin Conroy et Wally Wingert. Comme vous l’avez peut-être deviné, l’intégration de Batman dans Waze concerne l’expérience de navigation et de directions. Les conducteurs pourront choisir l’un ou l’autre des directions vocales dans l’application et choisir entre l’anglais, l’espagnol et le portugais.

Waze vous permet de choisir Batman ou The Riddler comme voix pour les itinéraires.

Le partenariat de Waze avec Warner Bros. apportera les deux personnages aux utilisateurs de Waze dans le monde entier et inclut la prise en charge des icônes de voiture qui correspondent aux voix. C’est bien sûr Batman et The Riddler. Les nouvelles fonctionnalités seront disponibles sur Android et iPhone.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.