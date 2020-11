Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 10/11/2020 14h12

Actuellement, The Mandalorian est l’émission la plus populaire sur Disney +. Cependant, cela changera à l’avenir. Bien que pour le moment il n’y ait pas de date de sortie spécifique, WandaVision, la série MCU, a publié de nouvelles photos et révélé des informations intéressantes sur cette production.

Grâce à Entertainment Weekly, une série d’images ont été partagées qui nous montrent plus du look de la sitcom classique des années 50, où tout sera noir et blanc. Vous pouvez consulter une galerie de photos ci-dessous.

De même, il a été révélé que les moments classiques de la sitcom étaient enregistrés devant un vrai public, des gens qui ont sûrement signé un accord de confidentialité assez strict. Concernant l’aspect visuel, Dans ces scènes, il a été décidé d’utiliser des effets visuels classiques, tels que ceux trouvés dans Bewitched, laissant le CGI pour les sections où la réalité est déformée.

Voici ce que Jac Schaeffer, rédacteur principal de WandaVision, avait à dire à ce sujet:

«L’émission est une lettre d’amour à l’âge d’or de la télévision. Nous rendons hommage et honorons toutes ces séries incroyables et les personnes qui nous ont précédés, [pero] nous essayons également d’ouvrir de nouveaux territoires ».

Il n’y a actuellement pas de date de sortie pour WandaVision, mais il est possible qu’il arrive à Disney + fin 2020 ou début 2021. On ne peut qu’attendre de voir comment les choses évoluent.

