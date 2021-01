En juillet 2019, El País a publié un rapport expliquant comment Undercover Global SL, société de sécurité espagnole basée à Jerez de la Frontera (Cadix), a enregistré des rencontres entre Julian Assange et ses avocats à Londres. Aujourd’hui, les médias susmentionnés révèlent nouvelle preuve que les informations obtenues sont parvenues aux États-Unis. Très probablement la CIA, l’agence de renseignement la plus importante des États-Unis. Comme ils l’expliquent, la Cour nationale était chargée de suivre les adresses IP de ceux qui ont accédé au serveur de la société espagnole.

Fait intéressant, l’une des adresses IP identifiées appartient à La Fondation Shadowserver, une société de sécurité américaine dont les services ont été embauchés par diverses agences de renseignement et de sécurité du pays nord-américain. De plus, des adresses provenant d’États tels que le Texas, l’Arizona, l’Illinois et la Californie ont été trouvées. Ceci selon les preuves fournies par un ancien employé d’Undercover Global SL qui est maintenant un témoin protégé.

Les États-Unis ne coopèrent pas dans l’affaire

La Cour nationale a demandé au gouvernement des États-Unis de géolocaliser les adresses IP ayant accédé au serveur afin d’avoir des données plus spécifiques. Cependant, les autorités américaines n’ont pas montré suffisamment d’intérêt pour collaborer dans l’affaire. Ils ont exigé plus de preuves de la situation et, une fois que l’Espagne l’a fournie, ils ont maintenu leur position d’ignorer la question. L’instance judiciaire espagnole a également demandé au Royaume-Uni de pouvoir interroger les avocats de Julian Assange qui auraient été espionnés. Mais ils n’ont pas non plus reçu de réponse.

El País ajoute que le serveur Undercover Global SL stocke enregistrements illégaux, téléphones, photos d’identité, empreintes digitales et études d’écriture de ceux qui ont visité Julian Assange dans la capitale britannique. Les preuves étaient suffisantes pour, en octobre 2019, arrêter David Morales, ancien membre de l’unité des opérations spéciales d’infanterie de marine et propriétaire de la société espagnole. Il est accusé de crimes “contre la vie privée, de violation du secret des communications entre avocat et client, de corruption et de blanchiment d’argent”.

Qui a connecté Morales à la CIA?

Le lien de Morales pour travailler avec la CIA serait Zohar Lahav, vice-président de la sécurité pour Las Vegas Sands. Qu’est-ce qu’un casino a à voir avec le sujet? L’endroit appartient à Sheldon Adelson, un ami proche de Donald Trump qui soutient financièrement les républicains. Le projet de la Cour nationale est d’interroger Lahav afin de vérifier ce lien. Le problème, bien sûr, c’est que les États-Unis ne faciliteront pas le processus.

Les e-mails révèlent qu’Undercover Global SL travaillait avec des entités américaines

Et si toutes les preuves précédentes n’étaient pas suffisantes pour établir un lien entre la CIA et Undercover Global SL, El País fournit une série de courriers électroniques entre Morales et ses employés datant de janvier 2017. En eux, le propriétaire de l’entreprise laisse entendre qu’ils travaillent sur quelque chose d’extrêmement important avec les États-Unis. Il a même exhorté ses employés de l’ambassade équatorienne à Londres à obtenir des informations sur le système informatique et le réseau local; sans oublier les numéros de téléphone de Julian Assange, qu’ils qualifiaient d ‘«invité».

Disposant des données essentielles, l’entreprise a continué à installer des caméras à l’ambassade et de créer des profils de tous les visiteurs reçus par Julian Assange. “Ce type de visites et de relations peut être intéressant. Vous devez indiquer la raison pour laquelle vous y êtes allé et avec qui vous étiez”, a-t-il mentionné dans un courriel.

Le Royaume-Uni refuse d’extrader Julian Assange vers les États-Unis.

Le lundi 4 décembre, Vanessa Baraitser, juge du Royaume-Uni, a déterminé que Julian Assange ne doit pas être extradé vers les États-Unis. Le motif? Une extradition pourrait nuire à la santé mentale de l’activiste australien. En fait, une tentative de suicide n’est pas exclue. Baraitser a noté:

<< L'impression générale est celle d'un homme déprimé et parfois désespéré qui craint pour son avenir. Face aux conditions d'un isolement quasi total sans les facteurs de protection qui limitaient son risque au HMP Belmarsh, je suis convaincu que les procédures décrites par les États-Unis n'empêcheront pas pour Assange de trouver un moyen de se suicider et, pour cette raison, j'ai décidé que l'extradition serait oppressante en raison de dommages mentaux "

L’article De nouvelles preuves montrent que la CIA a espionné Julian Assange par l’intermédiaire d’une société de sécurité espagnole a été publiée dans Hypertext.