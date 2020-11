ESRB List Watch Dogs Complete Edition – La réédition d’Aiden Pierce dans la prochaine génération.

Watch Dogs Legion n’est disponible dans les magasins que depuis quelques jours et propose également un plan de support complet après le lancement, mais il semble que Ubisoft a des plans pour le prochain match de la série. C’est en fait un rééditer dès le premier appel au titre Watch Dogs: édition complète, qui a été enregistrée par l’organisme américain de classification par âge ESRB.

Quelle est la particularité de cette version? Principalement, qui débute dans Stadia, PlayStation 5 et Xbox Series X; mais aussi qu’il est livré avec le contenu du Season Pass – y compris l’extension Bad Blood, ainsi que des missions supplémentaires – et nous supposons qu’il impliquera également des améliorations graphiques, bien que rien ne soit connu à ce sujet.

Fait intéressant, le protagoniste du WD, Aiden Pearce, sera vu en premier dans Legion à travers une mission incluse dans le Season Pass. Et il semble que ce sera un arc d’histoire suffisamment ambitieux pour forcer les développeurs à réécrire le script du jeu. Le même package téléchargeable comprend également des missions DedSec et des personnages légendaires à ajouter à l’équipe.

Le dernier opus de la série est disponible sur PC, PS4 et Xbox One avec des mises à jour pour PS5 et Xbox Series X prévues comme des consoles dans les magasins. Watch Dogs Legion a atteint un niveau remarquable dans l’analyse des jeux 3D, avec des doutes sur la conception des objectifs et la conduite: pas mal, mais quelque chose derrière la note de la tranche précédente.

