C’est l’un des succès les plus retentissants de l’année, mais aussi très court, vieux de seulement trois mois.

En août dernier, Fall Guys: Ultimate Knockout est arrivé, créant une tendance sur PC (Steam) et PS4 (PlayStation Plus): plus d’un million et demi de joueurs à sa première, même avec des serveurs posant des problèmes; Des ventes à un million de dollars sur la plateforme Valve, des contenus et des mèmes sans fin envahissant les réseaux sociaux, des collaborations avec des séries comme Half-Life et des blagues avec CD Projekt. Et après? Alors que d’autres jeux populaires comme Among Us – redécouverte, en fait, d’un titre 2018 – ou Genshin Impact sont arrivés, les choses ils se refroidirent pas mal dans la communauté Mediatonic.

En consultant Steam Charts, on peut voir que le jeu enregistre un pic historique de plus de 172000 joueurs en version ordinateur, mais cette semaine le exercice il varie d’un peu moins de 14 000 heures en bonnes heures à moins de 7 000 en mauvaises heures. La courbe qui sépare l’un de l’autre semble s’atténuer encore plus dans les heures précédant l’écriture de ces lignes, et il n’y a pas de nouvelles importantes annoncées qui montrent un changement radical de cette tendance.

Il a toujours une communauté plus ou moins saine, mais sans grande nouvelle annoncée Qu’un jeu comme celui-ci soit un succès de courte durée ne surprendra pas beaucoup, mais il est peut-être quelque peu alarmant d’apprendre que le saison 2, sorti en octobre (quelques mois à peine après son lancement) n’a pas réussi à raviver particulièrement l’intérêt de ses fans: son arrivée a marqué un bond respectable de 40000 à 80000 joueurs, mais il est revenu au taux décroissant qui s’accumulait jusque-là en dix jours.

J’insiste: cette information correspond uniquement au Version PC de Fall Guys, et s’il est difficile de suivre l’activité d’un jeu sur PS4, on peut supposer que le décompte mondial est encore relativement sain. Mediatonic continue de fournir de nouvelles tenues, des essais et diverses collaborations à son public. J’ai eu l’occasion d’analyser Fall Guys dans 3DGames dans un article clos comme ceci: “Vous devrez vous efforcer de renouveler constamment votre gabarit de niveau si vous voulez garder cette attention, car on ne peut pas dire que c’est un jeu complexe ou profond; le premier tour de niveaux peut commencer à devenez répétitif en quelques heures. “

En savoir plus: Fall Guys: Ultimate Knockout et Mediatonic.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');