Il y a une semaine Soupape a annoncé que le contrôle PS5 DualSense était déjà compatible avec la version bêta de Vapeur. Maintenant, dans un communiqué officiel, le magasin de Gabe annonce qu’il est 100% compatible avec la version officielle de la boutique grâce à sa dernière mise à jour.

Vapeur déclare que: “La prise en charge des fonctions LED, écran tactile, vibration et gyroscope est complète” et que “les joueurs peuvent les configurer dans des titres tels que Death Stranding, No Man’s Sky ou Horizon: Zero Dawn, entre autres. Cette assistance est désormais disponible pour les joueurs utilisant la version bêta publique du client de bureau Steam. “

D’un autre côté Soupape Il sauve également que l’utilisation de la commande de Play Station Il est passé de 10,9% à 21,6% la dernière fois. Ils déclarent également que: «La moyenne quotidienne des utilisateurs qui jouent à un jeu sur Steam avec des contrôleurs est plus du double, des millions de personnes apprécient le catalogue toujours croissant de jeux qui permettent l’utilisation de contrôles.» Même dans certains titres sur la plateforme l’utilisation de contrôleurs atteint 60% et dans les jeux de skateboard, elle atteint 90%.

