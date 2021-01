Il y a des idées qui fonctionnent. Et c’est le cas de Shingeki no Kyojin ou Attack on Titans, l’un des anime les plus populaires du moment. En fait, beaucoup de ceux qui sont maintenant de fervents fans de la série, savaient dès la première minute du premier épisode que l’idée qui englobe son intrigue fonctionnerait comme un charme.

Donc c’était ça. Attaquer les titans du jour au lendemain est devenu l’un des anime les plus intéressants et passionnants de ces derniers temps. Mais pourquoi est-ce un anime si réussi? Quelle est son histoire? Dans cet article nous allons vous dire tout ce que vous devez savoir sur l’intrigue de Shingeki no Kyojin: son idée générale, le développement et l’évolution de ses événements, les personnages principaux …

L’histoire de l’anime Attack on Titan

Si vous envisagez de donner une chance à un nouvel anime et, pour une raison quelconque, vous n’avez pas encore vu d’épisode d’Attack on Titan … vous êtes au bon endroit. Nous allons vous expliquer tous les détails maintenant Découvrez tous les tenants et aboutissants de l’histoire de l’anime Attack on Titan. Bien sûr, sans faire aucune sorte de spoilers!

Les origines et le concept de l’anime

Eren Jaeger est devenu titan.

L’histoire d’Attack on Titan ou Shingeki no Kyojin commence par une prémisse très simple des idées du mangaka japonais Hajime Isayama. Le concept, comme nous l’avions prévu, est très simple: un monde dystopique dans lequel l’humanité est une espèce en voie de disparition.

Et qui est à blâmer pour que l’espèce humaine soit au bord de l’extinction? Énormes titans dans le seul but de manger les humains. C’est en effet une idée très simple, mais ça marche.

Pour se défendre contre la tyrannie de ces gigantesques titans sauvages, l’humanité décide construire une série de villes protégées par de grandes murailles qui empêchent le passage des titans. C’est la dernière ligne de défense, la résistance, l’espoir de l’humanité.

L’intrigue d’Attack on Titan

Eren jaeger.

L’anime se concentre principalement sur l’évolution du personnage principal Eren Jaeger du année 845. Un jeune homme dont le rêve est de rejoindre l’équipe de reconnaissance de l’armée pour venger la mort de sa mère, qui a été brutalement dévorée par un titan sous le regard stupéfait d’Eren, que tout ce qu’il pouvait faire était de s’échapper.

Tout au long des quatre saisons qui composent l’histoire d’Attack on Titan, l’intrigue raconte l’évolution d’Eren Jaeger et du reste des personnages qui défendent l’humanité des Titans. Nous voyons comment Eren passe de son adolescence à son âge adulte, libérant en lui un pouvoir énorme. Eren vit dans le quartier de Shiganshina, situé à l’extérieur du mur Maria.

Les murs:

Le mur Maria est l’un des trois murs qui entourent les villes de l’anime Attack on Titan. C’est le nom des trois murs que la dernière défense de l’humanité a érigée pour se défendre contre les terrifiants titans:

Mur Maria Murale Rose Mur Sina

Cartes des murs.

L’armée des murs:

De son côté, l’armée de l’humanité – autoproclamée l’armée des murs – se compose de trois groupes ou branches appelés le corps de reconnaissance, les troupes de garnison et la police militaire.

Le corps de reconnaissance est l’équipe de soldats qui est en charge des opérations tactiques hors des murs, explorant les régions à la recherche des Titans, attaquant les ennemis et collectant des informations pour les achever.

Corps d’exploration.

Les membres du corps de reconnaissance Attack on Titan sont assistés par trois armes ou éléments principaux: des chevaux, des lames en acier trempé et une équipe de manœuvre tridimensionnelle qui permet aux guerriers de voler pour attaquer les Titans par voie aérienne grâce à un réservoir d’essence plein de carburant pour vous propulser dans les cieux.

Équipement de manœuvre tridimensionnel.

D’autre part, les troupes de la garnison se consacrent à patrouiller les murs et à surveiller l’arrivée des Titans. Dans le cas où les Titans pénètrent dans une ville détruisant un mur, les troupes de la garnison sont chargées de contre-attaquer afin que le reste des citoyens puisse s’échapper vers une autre ville protégée par un autre mur. Cette équipe de soldats possède des armes de plus haut calibre comme de gros canons, qui ne peuvent pas tuer un Titan, mais peuvent retarder et ralentir leur attaque.

Enfin, nous avons la police militaire, les officiers de haut rang qui sont chargés de la garde personnelle du roi et du maintien de l’ordre et du respect des lois à l’intérieur des murs.

Les Titans:

Les Titans sont les antagonistes de l’histoire de Shingeki no Kyojin. Ce sont des êtres gigantesques dont le seul objectif est de manger les humains. Il y a un total de 9 types de titans Parmi lesquels nous mettons en évidence le Beast Titan, le Armored Titan, le Colossal Titan et le Female Titan. La plupart d’entre eux n’ont pas la capacité de penser et d’agir uniquement par impulsion, mais ils répondent toujours aux ordres des titans qui ont une conscience et qui sont en fait des humains transformés.

Titans en cours d’exécution.

Attaque des personnages principaux de Titan

Eren Jaeger

Eren jaeger.

Eren Jaeger, comme nous l’avons mentionné précédemment, est le principal protagoniste de l’histoire de l’Attaque des Titans. C’est un personnage de la plus haute importance pour l’intrigue, car possède le pouvoir de devenir un titan. Au fil du temps, Eren apprend à se battre en tant que Titan et devient un espoir pour l’humanité. Eren Jaeger est la figure idéale pour un monde apocalyptique comme celui d’Attack on Titan, une figure attentionnée, attentionnée, courageuse et déterminée.

Mikasa Ackerman

Mikasa Ackerman.

Mikasa est un grand ami d’enfance d’Eren Jaeger et un excellent combattant. Il a une grande agilité et une maîtrise étonnante des lames et des équipements de manœuvre tridimensionnels. Dans sa plus tendre enfance, un groupe de bandits a assassiné sa famille et a tenté de la vendre comme esclave au marché noir du centre-ville. Son caractère est très intense et intempestif, mais c’est une amie fidèle qui est toujours prête à protéger son amie Eren.

Armin Arlet

Armin Arlert.

Armin est un autre des meilleurs amis d’Eren Jaeger dans l’histoire de l’anime Attack on Titan. Un jeune homme avec un physique et une mentalité un peu faibles, mais avec intelligence bien au-dessus de la moyennePar conséquent, il est un personnage d’une grande importance dans le développement tactique des opérations de défense et d’attaque de l’armée. C’est pourquoi il décide finalement de rejoindre l’équipe du corps d’exploration avec ses amis Eren et Mikasa.

Reiner Braun (Titan blindé)

Reiner Braun.

Reiner est l’un des principaux antagonistes de l’histoire. Il est membre du Corps Scout et l’un des meilleurs de sa troupe. Cependant, c’est un ennemi de l’humanité qui infiltré comme un espion. Il possède la puissance du Titan blindé, un titan avec une peau beaucoup plus dure que les autres et est également un titan très rapide. Bien qu’il ait certains points faibles dans ses articulations.

Zeke Jaeger (Titan bête)

Zeke Jaeger.

Zeke Jaeger est le demi-frère d’Eren Jaeger, à l’âge de sept ans, il a trahi ses parents au gouvernement marleyen et, avec le temps, il devient chef de guerre d’Eldia, une nation fondée par le peuple d’Ymir. . Zeke a le pouvoir de se transformer en Beast Titan, un titan de 17 mètres de haut Avec un visage de singe et un corps velu qui agit comme le chef des Titans.

Actuellement, l’anime Attack on Titan a récemment lancé sa quatrième et dernière saison, une saison qui conclura définitivement cette histoire fascinante de lutte et de survie humaines, mettant fin à l’une des intrigues les plus excitantes de l’histoire du monde de l’anime.

