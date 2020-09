Bien que ces dernières années, il ait perdu de la force, le Jailbreak semble vouloir revenir avec style. En attendant la mise à jour iOS 14 pour les derniers iPhones d’Apple, nous ne voulions pas manquer de vous en montrer une guide de base de jailbreak pour iOS 13, ce qui pourrait vous être très utile dès maintenant.

En effet, après l’apparition d’Unc0ver 5.0.1, le logiciel qui permet de jailbreaker iOS 13, d’autres alternatives ont vu le jour qui en valent la peine. L’idée de cet article est de se concentrer sur la procédure la plus simple pour personnaliser entièrement votre expérience iOS.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que ces tutoriels, contrairement à ce qui s’est passé auparavant, peuvent ne pas être utiles sur iPad. Après tout, nous avons vu comment iPadOS s’est progressivement éloigné d’iOS, qui génère de nombreuses méthodes efficaces dans la seconde d’entre elles, et non plus dans les résultats dans la première.

Mais qu’est-ce que Jailbreak?

Au cas où vous ne le sauriez pas, la première chose à considérer est que le Jailbreak est une sorte de déverrouillage effectué sur un environnement d’exploitation aussi fermé que iOS. Si Android nous permet de personnaliser de nombreux aspects de son utilisation, le système d’Apple s’est toujours caractérisé par être plus fermé. Mais il y a toujours une solution disponible.

Lorsque vous effectuez le Jailbreak sur un iPhone, ce que vous réaliserez est de manipuler certains accès précédemment restreints dans iOS, ainsi que d’activer l’installation d’applications qui ne sont pas disponibles dans l’App Store.

Avant de commencer, et comme toujours pour ce cours pas à pas, nous vous recommandons d’effectuer une sauvegarde. De cette façon, si quelque chose n’allait pas, vous auriez une sauvegarde pour récupérer tous vos fichiers. La formule la plus simple pour garder votre tranquillité d’esprit est d’exécuter une nouvelle synchronisation dans iTunes afin de ne rien perdre.

Guide de jailbreak, point par point

Pour commencer le processus de Jailbreak, vous devez tout d’abord mettre à jour votre appareil vers la dernière version d’iOS, qui est toujours iOS 13. Si au moment de la lecture de cet article, iOS 14 est disponible pour l’installation, rappelez-vous que cette version n’est pas compatible avec cette astuce, vous ne devriez donc pas mettre à jour vers iOS 14, ou vous aurez besoin d’un autre tutoriel.

Nous allons donc utiliser Hexxa Plus, qui a été l’une des premières sociétés à proposer une solution de Jailbreak pour iOS 13. En fait, les spécialistes de Pangu nous conseillent de faire confiance à cette alternative.

Mieux encore, pour cette solution, vous n’avez pas besoin d’ordinateur, ayez simplement votre iPhone à portée de main:

Recherchez l’application Hexxa Plus à partir de ce lien sur votre iPhone Cliquez sur Autoriser, Télécharger pour la télécharger sur vos appareils iOS 13 Ensuite, allez dans Paramètres, Profil et recherchez les fichiers téléchargés Lorsque Hexxa Plus a téléchargé, ouvrez l’application et accédez à Obtenir des référentiels Vous pourrez en voir plusieurs d’entre eux, donc copiez l’adresse http://ios.cyrepo.tk/ Lorsque vous l’avez copiée, cliquez sur Extraire le référentiel, et collez cette adresse avant de cliquer sur Accepter Cliquez sur le bouton Télécharger puis Autoriser, Configuration, Profil téléchargé, Installer

À certains de ces points, votre iPhone vous demandera probablement votre mot de passe et vous devrez l’ajouter. Il s’agit d’une confirmation de sécurité qui vise à empêcher un tiers disposant de votre appareil de pouvoir le Jailbreaker.

Pour le reste, gardez à l’esprit que bien qu’il s’agisse d’un guide pour le Jailbreak d’iOS 13, alors sur Internet, nous pouvons en trouver d’autres pour les versions précédentes, telles que iOS 11 et iOS 12. En fait, c’est un processus particulièrement intéressant sur les appareils qui ne sont plus mise à jour vers de nouvelles versions de ce système d’exploitation.

Dernières étapes

Nous n’avons pas encore fini. Lorsque vous avez terminé les étapes ci-dessus, vous remarquerez que tous vos éléments sont manquants. En effet, après le jailbreak, la prochaine étape sera de restaurer toutes vos données personnelles dans l’appareil iOS. Cela n’est généralement pas nécessaire lorsque nous effectuons un jailbreak pour la première fois. Mais lorsque nous répétons ce processus, il est très probable que nous devrons récupérer notre contenu personnel.

Cette dernière étape est cependant assez simple. Il vous suffit de resynchroniser votre iPhone avec iTunes, et iTunes se chargera du reste. Quand c’est fait, toutes vos applications seront à nouveau là, ainsi que vos fichiers musicaux, photos, etc. Comme vous pouvez le voir, un simple guide Jailbreak à ne pas manquer.

Partage-le avec tes amis!