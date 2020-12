Avec un 2020 auquel on peut enfin claquer la porte marquée par le coronavirus, le confinement et le télétravail, il y a eu plusieurs entreprises technologiques qui sont sorties renforcées de cette situation. Une rivière déracinée, gain de pêcheurs.

Aucun d’entre eux – ou presque aucun – n’était un nouvel acteur, mais ils ont réussi à transformer la situation qui s’en est suivie pour leur être bénéfique en positionnant leurs propositions et solutions.

Il est facile de penser qu’avant la pandémie, beaucoup moins de personnes, en particulier au niveau privé, a utilisé Zoom pour ses appels vidéo, ou que tant d’entreprises ont été organisées via Slack. Deux noms qui ont gagné en visibilité de manière très importante au cours de ces mois.

La montée en puissance de certaines technologies n’a pas été exclusive, et encore moins d’entreprises qui pourraient être sous le radar jusque-là. Microsoft, avec Teams ou Google avec leurs systèmes de stockage ou leur suite Google Classroom ont “ bénéficié ” plus que quiconque. Et ne parlons pas d’Amazon, qui aura sûrement dépassé toutes les prévisions pour cette année en raison du boom du commerce électronique, mais il semble que la situation ait fait de nouvelles marques et logos s’insinuer dans la pensée collective des gens.

Zoom, la montée en puissance de quelque chose d’aussi basique que les appels vidéo

Zoom

Zoom est de loin la société cotée au Nasdaq qui a le plus explosé depuis le début de la pandémie. Ses actions sont passées de 65 € en début d’année à plus de 375 € aujourd’hui.

Son ascension fut en fait si soudaine une fois les verrouillages commencés, que la SEC a dû suspendre la cotation d’une autre société, Zoom Technologies, car sa valeur a grimpé en flèche parce que de nombreux petits investisseurs pensaient que c’était la société derrière l’application d’appel vidéo.

Zoom -le vrai-, fondé par Eric Yuan, était déjà un logiciel bien connu des personnes qui avaient l’habitude de tenir des réunions internationales pour son facilité de convocation des réunions et son nombre presque ridicule de permettre 100 participants.

Les données de croissance sont imparables, passant de 90 millions en décembre 2019 à plus de 300 juste au début du verrouillage. Bien entendu, cette croissance s’est également accompagnée de failles de sécurité infinies, ‘zoombomings’, violations de données, et les problèmes qu’ils ont essayé de résoudre avec des mises à jour à la volée.

Cependant, des doutes subsistent quant à savoir si Zoom sera en mesure de catalyser cette croissance à l’avenir, et surtout s’il sera en mesure de payer beaucoup de ses utilisateurs gratuits et surtout, si la contribution de Zoom est vraiment si différentielle.

L’analyste en investissement Paco Lodeiro expliquait à Hipertextual il y a quelques mois que Zoom est une entreprise qui continue de jouer dans un service dans lequel, contrairement à d’autres, il n’y a pas de grandes barrières à l’entrée. “Son modèle a réussi mais rien ne peut empêcher Microsoft de lancer une mise à jour pour Skype ou des intégrations dans Teams qui ne la rendent pas si essentielle”.

Slack, ou comment un chat vitaminé est devenu la vente de l’année

Slack est sans aucun doute un autre nom de l’année. Son achat de 27 milliards de dollars par Salesforce il y a quelques mois à peine a mis tout le monde dans les yeux le travail que ce chat conçu pour les environnements de travail a accompli ces dernières années et comment il s’est développé.

Bien qu’elle n’ait pas encore réussi à donner des avantages, l’application basée sur des canaux et surtout avec une intégration puissante basée sur son API, est passée au confinement et la montée du télétravail de 12,5 millions d’utilisateurs quotidiens à plus de 44.

En bourse, ses actions ont également doublé après avoir plané 20 $ par titre à 42. Dans ce contexte, le rachat par Salesforce est vu comme une démarche du géant du logiciel spécialisé dans le CRM dans un coup direct pour gagner en volume de données et surtout en visibilité face à d’autres géants plus connus au quotidien. de rue comme Google ou le propre Microsoft.

Le boom du e-commerce a son propre nom en plus d’Amazon: Shopify

Bien que l’augmentation des achats en ligne ait été une question forcée par la pandémie à de nombreuses reprises, et avec elle le poids déjà énorme d’Amazon a grimpé en flèche, il existe d’autres noms propres dans cette ascension.

Shopify, un CMS spécialement conçu pour lancer facilement des boutiques en ligne, a doublé sa valorisation dans l’année qui passe d’environ 520 dollars à plus de 1 000 dollars.

Contrairement aux précédentes, Shopify, d’origine canadienne, est une entreprise qui a déjà réalisé des bénéfices, bien que rares, les années précédentes, et qui avec plus de 5000 employés travaillant actuellement à distance, donne une idée de sa taille.

Il est rejoint par d’autres tels que la passerelle de paiement Stripe, également en croissance en raison du boom des boutiques en ligneBien qu’il semble que l’idée de ses créateurs continue d’être de garder l’entreprise privée, excluant pour le moment de devenir publique.

Docusing, Doordash … les changements d’habitudes affectent une multitude de secteurs

Pour citer quelques entreprises qui sont passées sous le radar cette fois, mais qui ont également remarqué un boom très intense dû à la pandémie, il faut citer le cas de Docusing, dans ce cas un logiciel établi pour signer des documents dans le cloud qu’après 17 ans a vu dans ce 2020 comment son activité et son prix ont explosé en raison du télétravail.

De la même manière, on peut parler de la Livraison, de plus en plus concurrencée par plus de marques mais il semble qu’elle ait encore de la place pour pluss. La dernière de ces entreprises a été Doordash, un service créé à San Francisco qui a réussi à s’implanter entre JustEat, UberEats et entreprise et qui démontre également l’effervescence avec laquelle de nombreuses entreprises sont entrées en bourse cette année. Doordash l’a fait le 9 décembre après une année marquée par le coronavirus et une activité accrue comme celle-ci.

Peur d’une nouvelle bulle dot-com?

La croissance de nouvelles entreprises en bourse est aussi le reflet de cette même effervescence, qui peut peut-être nous faire réfléchir sur la pérennité de l’environnement numérique et combien d’entre eux grandissent réellement sous les auspices de la situation et combien dureront avec le temps.

Pour mettre une information, en 2020 plus de 300 offres publiques à la vente ou lancements publics de nouvelles entreprises sur le Nasdaq -y compris par exemple Airbnb-, à la recherche d’investissements et de capitaux. Le chiffre le plus élevé depuis une décennie.

Les opinions qui plantent cette graine –et qu’ils le comparent à l’agitation dot-com– se référer au comportement haussier de Wall Street malgré la situation provoquée par COVID, une croissance qui a été tirée notamment par les entreprises technologiques. Pour donner quelques exemples, à la fin du mois de mars – lorsque la pandémie a frappé le marché boursier – Tesla se négociait à 400 dollars, Apple à 280 ou Amazon à 1600. Depuis, ils n’ont cessé de grimper, même si l’économie souffre des effets du virus. Une autre donnée importante est à la fin des 90, la moyenne des entreprises cotées au NASDAQ était inférieure à 5 ans. Maintenant, c’est plus du double.

L’article De Zoom à Slack: les entreprises technologiques qui ont explosé ce 2020 a été publié dans Explica.co.