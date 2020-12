Le 23 septembre de cette année 2020, la dernière mise à jour disponible à ce jour de Dead Cells: Barrels o ‘Fun a été lancée. Maintenant, près de quatre ans après la sortie du célèbre roguelite, nous avons appris de nouvelles informations sur le patch qui déjà est disponible: Malaise Update. De plus, comme indiqué par Twin Motion dans le patch post publié sur Steam, Après cela, le studio va prendre une pause de Noël, avant le lancement de son prochain DLC: Fatal Falls, qui paraîtra en janvier..

Mais, comme nous le disons, avant l’arrivée de ce DLC, la mise à jour qui est arrivée aujourd’hui chez Dead Cells, le rend chargé de contenu. D’une part, et le plus tangible, on se retrouve le nouveau type d’arme, le Katana, ce qui permet d’enchaîner les mouvements de manière plus simple, ainsi que un nouvel ennemi, le naufrageur, qui nous attaque avec sa puissante arbalète explosive. Par contre, profitant des vacances dans lesquelles nous sommes, deux nouveaux costumes ont été inclus, l’un pour le Père Noël et l’autre pour un bonhomme de neige. Enfin, cinq nouvelles mutations, deux nouveaux types de nourriture, ainsi que des changements dans la couleur de certaines armes et dans l’utilisation du sac à dos ont également été ajoutés.

Bien entendu, ce qui a reçu le plus de modifications est le “Malaise”, qui donne son nom à cette mise à jour. En résumant beaucoup son fonctionnement, c’est un mécanisme qui, au fur et à mesure que vous passez plus de temps avec lui actif, s’accumule, améliorant les performances des ennemis et aggravant celles du joueur, ses effets diminuent à mesure que les ennemis sont éliminés de la zone. Grâce aux périodes alpha et bêta qui ont eu lieu au cours du dernier mois et à la participation de certains joueurs, les effets, la durée et le fonctionnement de ceux-ci ont été ajustés.

