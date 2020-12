Avec l’achat de Renard de la part de Disney, Les droits de Dead Pool Ils sont revenus à Marvel et le personnage peut apparaître comme faisant partie de leur univers cinématographique.

Heureusement Disney a confirmé que le Dead Pool de Renard, faite par Ryan Reynolds il restera fondamentalement le même après l’achat. Mais nous n’avons aucune annonce ou nouvelle du début d’enregistrement de la troisième partie d’un film solo du personnage, donc la question demeure: quand le verrons-nous?

Peut-être avant, bien avant. D’après une fuite publiée par le youtubeur Grace Randolph, il est possible que nous voyions Deadpool dans Spider-Man 3 ou Doctor Strange dans le multivers de la folie. On s’attend à ce que les deux films explorent la possibilité de multiples univers en raison du voyage dans le temps qui a eu lieu dans le Univers cinématographique Marvel.

Et voici une SCOOP! Je me dirige également vers #Deadpool apparaîtra dans # SpiderMan3

ou # DoctorStrange2 ou peut-être même les deux L’ensemble! #Marvel #MCU pic.twitter.com/pMIPcCgPeF – Grace Randolph (@GraceRandolph) 9 décembre 2020

Le multivers comme solution à tout

L’univers Marvel des séries et des films devient de plus en plus grand, il est donc plus difficile de le garder cohérent. Explorer le multivers est une porte “facile” à l’apparition de différents personnages sans casser les lignes narratives.

Cela n’arrivera probablement pas avec X Men ou la Les quatre Fantastiques, qui sera “réinitialisé”. Mais s’ils le permettent vraiment Dead Pool rester comme avant, cela pourrait être une bonne solution.

De plus, les deux films, comme les bandes dessinées, jouent constamment avec briser le quatrième mur et ainsi s’adresser directement au public, en étant conscient des erreurs narratives, en se moquant d’elles, ou le fait que le personnage explique ouvertement que nous regardons un long métrage. .

Même se moquer d’autres films où le sien Ryan Reynolds agi. C’est arrivé à la fin de Deadpool 2 où il voyage dans le passé pour «tuer» l’acteur et l’empêcher d’agir dans Green Lantern.

C’est un jeu qui pourrait parfaitement épouser ce qui va apparemment se passer dans Spider-man 3. En particulier la possibilité que Peter Parker rencontre d’autres versions de lui-même, basées sur des films précédents du personnage. De cette façon, interagissez avec Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Sans aucun doute, si seulement la moitié des rumeurs liées au prochain film de Spider-Man se produisent, ce sera extrêmement intéressant et excitant.

