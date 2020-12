Death Note Ryuk et Light Yagami prenant le thé

Death Note reviendra l’année prochaine 2021, plus précisément le 4 février. Un événement de classe mondiale, car il va sans dire que Death Note est l’un des anime / manga les plus populaires de tous les temps. L’auteur original Tsugumi Ohba et l’artiste Takeshi Obata ont créé Death Note: Short Stories Collection, et tous les fans attendent le jour de la première à venir.

Il y a un “Death Note: Collection of Short Stories” dont la sortie est prévue le 4 février 2021. L’auteur original Tsugumi Ohba et l’artiste Takeshi Obata sont crédités pour cela sur les magasins en ligne. • https://t.co/ck0v6Pdt2E pic.twitter.com/b5NHAoVVOf – 🍎 Ken Xyro (@KenXyro) 17 décembre 2020

L’utilisateur de Twitter “Ken Xyro” a partagé ce premier aperçu de la nouvelle histoire originale de Death Note, Nous pourrions le définir de manière simple comme un nouveau saut dans les histoires macabres de meurtres aux mains du dieu Kira. Cependant, pour l’instant il n’y a pas une seule rumeur sur le retour de Death Note dans le monde de l’anime, il faudra attendre de nouvelles informations.