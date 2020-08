Le vaccin conjoint AstraZeneca et Oxford University est basé sur la production d’anticorps

C’est-à-dire forcer le corps à produire les outils nécessaires pour combattre l’infection avant de présenter des dommages au corps

Même si les tests sont réussis et que le laboratoire pharmaceutique approuve la solution, chaque autorité nationale doit confirmer son efficacité avant de la mettre en œuvre.

Plusieurs entreprises sont dans une course pour trouver un médicament sûr et viable qui servira de vaccin contre la pandémie COVID-19. Bien entendu, toutes les substances ne seront pas aussi efficaces que d’autres, et certaines peuvent ne pas réussir toutes les phases de test. Cependant, il y a un projet qui se rapproche de devenir réalité et qui suscite beaucoup d’enthousiasme. C’est la formule AstraZeneca et Oxford.

Aujourd’hui, la marque pharmaceutique est devenue une tendance sur Twitter. À 10h00, heure de Mexico (CDMX), il figurait parmi les 20 sujets les plus discutés sur la plateforme, avec neuf mille publications. La majeure partie du bruit autour d’AstraZeneca est due au fait que, selon les données de ., il a officiellement commencé les tests de phase 3, le dernier à arriver sur le marché, il y a quelques heures. Avec cette réalisation, l’arrivée d’un vaccin viable et sûr est plus proche.

En fait, AstraZeneca est également devenu tendance car il a révélé une date probable pour le lancement du médicament. Selon Marca, si tout se passe comme prévu, la distribution du premier lot de doses pourrait débuter le 3 novembre. Ces estimations sont basées sur les déclarations de Serum Institue de Pune, un producteur indien qui est déjà en cours de production. La marque a souligné qu’il faudra 73 jours pour produire des millions de vaccins.

Bonne nouvelle pour AstraZeneca… pour l’instant

La question du vaccin anti-COVID est peut-être l’une des plus discutées et celle qui a suscité le plus d’attentes ces derniers mois. Avec AstraZeneca, les laboratoires Johnson & Johnson et Moderna ont également réussi à se positionner dans les tendances grâce aux avancées positives de leurs propres médicaments. La Russie était en avance sur le reste des pays avec une formule qui inquiète certains experts médicaux. Même au Mexique, des accords de production ont été conclus.

Mais revenons à l’actualité du vaccin AstraZeneca. Il ne fait aucun doute que l’effet de ces réalisations profitera considérablement à la société pharmaceutique. Certes, compte tenu du coût du médicament et du prix qu’il entend lui imposer, il est très probable que l’entreprise perdra beaucoup d’argent avec cette substance. Sans compter l’investissement dédié à son développement. Mais vous pouvez compenser cela avec le renforcement de la réputation que vous obtenez en étant le premier vaccin digne de confiance.

Il n’y a qu’un seul problème: le succès est loin d’être certain. Certes, le vaccin AstraZeneca a été un succès lors des phases de test précédentes et tout indique qu’il va répéter l’exploit dans cette dernière phase. Mais il est toujours possible que le médicament ne soit pas suffisamment puissant ou sûr pour être utilisé chez l’homme. Certes, c’est une excellente nouvelle pour l’entreprise. Mais il lui reste encore quelques jours pour respirer et se déclarer la grande gagnante de la course.

De nouveaux défis arrivent pour la société pharmaceutique

Surtout, AstraZeneca a encore un long chemin à parcourir après la fin de la phase 3, même s’il est prouvé que le vaccin est faisable et sûr. Il est possible que les réinfections du COVID-19 compromettent l’efficacité de ce médicament à long terme. Même si le prix est abordable, de nombreuses institutions craignent que les gens ne puissent pas payer pour le traitement. À cela, il faut ajouter une dangereuse ingérence du monde politique.

Il faut également ajouter les défis évoqués par les spécialistes d’AstraZeneca et du nouveau vaccin. Selon NBC, il y a une ombre constante que le médicament échoue dans la dernière étape des tests, obligeant l’entreprise à partir de zéro ou à admettre sa défaite. Politico dit qu’obtenir suffisamment de fournitures et fabriquer les milliards de doses nécessaires prendra du temps. Et CNBC assure qu’il y a plusieurs problèmes politiques et sociaux impliqués ici.